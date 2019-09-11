Финансы

РосбалтРосбалтРоссийский рынок акций открылся падением индексов

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Незначительное утреннее снижение нефтяных котировок и рост азиатских площадок задают нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2760-2815 пунктов, по индексу РТС — 1330-1355 пунктов, полагает эксперт.
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Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,14-0,56%

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