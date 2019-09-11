Незначительное утреннее снижение нефтяных котировок и рост азиатских площадок задают нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2760-2815 пунктов, по индексу РТС — 1330-1355 пунктов, полагает эксперт.

Происшествия В Якутске суд вынес приговор в отношении трех насильников Суд Якутска вынес обвинительный приговор в отношении трех фигурантов уголовного дела о похищении и изнасиловании местной жительницы.

Происшествия В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.

Политика Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.

Происшествия Осужденного за вымогательство бывшего вице-мэра Первоуральска задержали в Туапсе Бывший вице-мэр города Первоуральска, который был осужден в 2018 году за вымогательство 22 млн рублей, задержан в Туапсе.

Шоу-бизнес Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.

Путешествия Число страховых случаев с россиянами в Турции выросло на 80% Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов добавил, что в Турции с начала туристического сезона зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации.

Общество В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Сенцов собрался вернуться в Крым «на танках» Украинский террорист Олег Сенцов, помилованный президентом России в рамках масштабного обмена заключенными, заявил, что готов вернуться в Крым "только на танках".

Происшествия Тело военнослужащего российской базы нашли в Гюмри Следственный комитет Армении сообщил, что в городе Гюмри найдено тело военнослужащего 102-й российской базы, передает ТАСС.

Общество Соведущий Елены Малышевой назвал каннибализм безопасным Соведущий Елены Малышевой в телепрограмме "Жить здорово", врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал, что людям потреблять человечину можно, и вопреки устоявшемуся мнению, каннибализм для здоровья не опасен.

Гаджеты Apple презентовала iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max Apple в рамках презентации представила преемников прошлогодних «яблочных» смартфонов — iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Транспорт В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.

Технологии LocalBitcoins предупредила пользователей о рисках потери криптовалюты Пользователи LocalBitcoins, которые используют браузер Tor, подвергаются рискам кражи криптовалюты, утверждает компания.

Политика Экс-акционеры ЮКОСа обвинили Россию в секретных сделках со свидетелями По версии GML, российские власти, предположительно, заключили секретные соглашения со свидетелями, после которых те дали показания в выгодном для России свете.

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Авто «АвтоВАЗ» перенес дату старта выпуска «безвтыкового» агрегата Российский автогигант «АвтоВАЗ» решил скорректировать сроки старта производства агрегата с рабочим объемом на 1,8 литров с проточками под поршни.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская: «Наигралась в актерскую профессию» Боярская не делает из этого тайны и уверяет: все дело в любви к себе. Елизавета Боярская улетела с детьми в отпуск.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

Политика Минюст ответил на жалобу Украины в ЕСПЧ Замминистра юстиции, уполномоченный при ЕСПЧ Михаил Гальперин заявил, что поданная Украиной в Европейский суд жалоба по поводу якобы имевшего место нарушения прав человека в Крыму со стороны РФ до 18 марта 2014 года является политической.

Шоу-бизнес В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.

Хоккей «Трактор» обыграл «Адмирал» после поражения Челябинский «Трактор» одержал третью победу в четвертом матче дальневосточного выезда.

Политика Госдума приняла в первом чтении законопроект о полетах беспилотников Госдума в среду приняла в первом чтении поправки в законодательство, которые касаются предотвращения использования беспилотных воздушных судов для обеспечения безопасности граждан и объектов инфраструктуры.

Гаджеты Oppo представила новый смартфон Oppo A9 Компания Oppo представила новый смартфон A9. Как сообщает iXBT, новинка будет оборудована платформой Qualcomm Snapdragon 665.