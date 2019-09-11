Финансы
РосбалтРоссийский рынок акций открылся падением индексов
Незначительное утреннее снижение нефтяных котировок и рост азиатских площадок задают нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2760-2815 пунктов, по индексу РТС — 1330-1355 пунктов, полагает эксперт.
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Дневной обзор рынка акций 09.09.2019. Рубль укрепляется по отношению к основным конкурентам
Глас Народа09 сентября в 08:56
Рынок акций РФ снижается по основным индексам в отсутствие значимых новостей
ПРАЙМ09 сентября в 10:17
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