Финансы
РосбалтРоссийский рынок акций открылся падением индексов
Незначительное утреннее снижение нефтяных котировок и рост азиатских площадок задают нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2760-2815 пунктов, по индексу РТС — 1330-1355 пунктов, полагает эксперт.
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Дневной обзор рынка акций 09.09.2019. Рубль укрепляется по отношению к основным конкурентам
Глас Народа09 сентября в 08:56
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Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн одобрил идею остановки матчей из-за случаев расизма или гомофобии.
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