Финансы
ИнтерфаксРоссийский рынок акций открылся падением индексов на 2,4-3%
К 10:01 индекс МосБиржи первый пробил 2700 пунктов и откатился ниже 2680 пунктов - уровня почти месячной давности, упав на 2,4% до 2679,42 пункта. Индекс РТС упал на 3% до 1200,87 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,2%.
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КНДР взорвала Межкорейский офис связи
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