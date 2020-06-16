Экономика
ИнтерфаксРоссийский рынок акций открылся падением индексов на 2,4-3%
К 10:01 индекс МосБиржи первый пробил 2700 пунктов и откатился ниже 2680 пунктов - уровня почти месячной давности, упав на 2,4% до 2679,42 пункта. Индекс РТС упал на 3% до 1200,87 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,2%.
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Фонд Black Lives Matter Foundation собрал 4 млн долларов на фоне протестов. Он не связан с борьбой против расизма
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Глава Госдепа США Майк Помпео заявил о том, что вынесенный в России приговор американцу Полу Уилану по делу о шпионаже вызвал у него возмущение.
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Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Максим Рыбин завершил карьеру
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Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Lexus, в основу модели IS четвертого поколения легла глубоко модернизированная платформа седана прошлой генерации – она стала более жесткой и легкой, а в сборке кузова теперь применяются новые технологии сварки и дополнительные усилители.
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Пятый канал 04:26
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В США впервые за 17 лет назначили смертную казнь на федеральном уровне
В ближайшие два месяца в США впервые за последние 17 лет состоится смертная казнь, назначенная на федеральном уровне.
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Политика
МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов
Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений.
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Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости вчера в 13:33
Интернет
Откровенные снимки и переписки с сайтов знакомств попали в сеть
В сеть слили более 840 Гб информации, 20 млн файлов, около 2,5 млн записей о более чем 100 тысячах пользователей.
Piter.tv 06:13
Общество
В Москве выпущено штормовое предупреждение из-за аномальной жары
Гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой в Москве во вторник, 16 июня.
Газета.Ru 08:28
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Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара»
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Стало известно о беременности Липницкой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Юлия Липницкая ждет ребенка.
Lenta.ru 08:57
Энергетика
Oilprice: США резко сокращают добычу сланцевой нефти
Добыча сланцевой нефти в Соединенных Штатах резко сокращается в связи с ситуацией на мировом энергетическом рынке.
ПолитРоссия 06:34
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Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Получается, что если родители двух детей остались без работы, то ежемесячно каждый из них будет получать по шесть тысяч рублей в добавок к пособию по безработице.
ФедералПресс 04:14
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
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Общество
Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости».
Известия 03:41
Армия и оружие
Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии
«Сегодня в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М4», — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Известия 06:47
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Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
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В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
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Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы.
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В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
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