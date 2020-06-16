Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРоссийский рынок акций открылся падением индексов на 2,4-3%

К 10:01 индекс МосБиржи первый пробил 2700 пунктов и откатился ниже 2680 пунктов - уровня почти месячной давности, упав на 2,4% до 2679,42 пункта. Индекс РТС упал на 3% до 1200,87 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,2%.
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Российский рынок акций прервал череду снижений и растет вслед за нефтью и рублем

ПРАЙМ09:00

Российский рынок акций открылся падением индексов на 2,4-3%

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Рынок акций РФ смог сократить часть утренних потерь благодаря отскоку нефти, индексы удержали круглые рубежи

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Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с 22 мая

Коммерсантъвчера в 04:07

Российский фондовый рынок открылся в «зеленой зоне»

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Полицейский и сотрудник Росгвардии погибли в перестрелке в Назрани

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Общество

Фонд Black Lives Matter Foundation собрал 4 млн долларов на фоне протестов. Он не связан с борьбой против расизма

Фонд Black Lives Matter Foundation собрал на фоне протестов в США около 4,35 миллиона долларов.
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Национальная служба новостей вчера в 09:40
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Экономика

Сбербанк снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке

Сбербанк снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке на жилье в новостройках с 20 до 15 процентов.
Lenta.ru 07:09
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Хоккей

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Максим Рыбин завершил карьеру

Нападающий Максим Рыбин завершил профессиональную карьеру, сообщил агент 38-летнего нападающего Сергей Паремузов.
Горобзор.ру вчера в 05:18
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Происшествия

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова

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Армия и оружие

Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт

Компания «Сухой» планирует серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выход на рынок боевых беспилотников.
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Авто

Lexus представил седан Lexus IS нового поколения

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Lexus, в основу модели IS четвертого поколения легла глубоко модернизированная платформа седана прошлой генерации – она стала более жесткой и легкой, а в сборке кузова теперь применяются новые технологии сварки и дополнительные усилители.
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Прошлогодний флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию новейшей прошивки MIUI 12.0.1, которая принесла с собой совершенно новый дизайн и суперобои, а также прочие изменения.
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На Украине умер отец Петра Порошенко

Партия «Европейская Солидарность» сообщила о смерти отца бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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Общество

В США впервые за 17 лет назначили смертную казнь на федеральном уровне

В ближайшие два месяца в США впервые за последние 17 лет состоится смертная казнь, назначенная на федеральном уровне.
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Политика

МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов

Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений.
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Общество

Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости вчера в 13:33
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Интернет

Откровенные снимки и переписки с сайтов знакомств попали в сеть

В сеть слили более 840 Гб информации, 20 млн файлов, около 2,5 млн записей о более чем 100 тысячах пользователей.
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Шоу-бизнес

Оперная певица Хибла Герзмава рассказала, как переболела коронавирусом

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Гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой в Москве во вторник, 16 июня.
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Футбол

Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара»

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Фигурное катание

Стало известно о беременности Липницкой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Юлия Липницкая ждет ребенка.
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В Башкирии пьяный водитель сбил двух подростков

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Энергетика

Oilprice: США резко сокращают добычу сланцевой нефти

Добыча сланцевой нефти в Соединенных Штатах резко сокращается в связи с ситуацией на мировом энергетическом рынке.
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Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Получается, что если родители двух детей остались без работы, то ежемесячно каждый из них будет получать по шесть тысяч рублей в добавок к пособию по безработице.
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Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

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Общество

Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости».
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Армия и оружие

Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии

«Сегодня в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М4», — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
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Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
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В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе

В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
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Энергетика

Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы.
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В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5

В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
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