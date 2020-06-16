Российский рынок акций падает по основным индексам вслед за нефтью марки Brent и рублем, рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с 22 мая, долларовый РТС – ниже 1200 пунктов впервые с 27 мая, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов, РТС – ниже 1200 пунктов

Футбол Финал Лиги чемпионов в 2022 году пройдёт в Санкт-Петербурге Изначально, стадион «Газпром Арена» должен был принять финал ЛЧ в 2021 году, а в Стамбуле должна была пройти финальная игра ЛЧ нынешнего сезона.

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Происшествия Чеченцы устроили беспорядки во французском городе Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. 908

Общество Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым водителя раскрыл подробности дела Добровинский подчеркнул, что никаких попыток Ефремова или его представителей связаться с семьей Захарова не было, несмотря на слова адвоката артиста.

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Общество В Симферополе отменили проведение парада Победы Симферополь, 16 июня 2020, 11:58 — REGNUM Назначенный на 24 июня парад Победы в Симферополе не состоится, заявила 16 июня глава города Елена Проценко. 5

Политика Умер отец экс-президента Украины Порошенко Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность". 7

Политика Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции. 314

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