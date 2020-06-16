Финансы
ИнтерфаксРоссийский рынок акций открылся падением индексов на 2,4-3%
К 10:01 индекс МосБиржи первый пробил 2700 пунктов и откатился ниже 2680 пунктов - уровня почти месячной давности, упав на 2,4% до 2679,42 пункта. Индекс РТС упал на 3% до 1200,87 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,2%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:11, Ашберн
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета вчера в 18:37
Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
Ранее 16 июня в Южной Корее сообщили о взрыве межкорейского офиса связи, однако подробностей происшествия не представили.
Известия 04:50
Наука
Съедобный робот-хобот может давать лекарства животным
Evo-rus.com 05:43
Энергетика
«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР
В первом квартале 2020 года «Газпром» официально прекратил поставки газа в Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР), так как не записал их на счет «Нафтогаза Украины».
Lenta.ru 02:08
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Политика
В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
Журналисты спросили у Пескова, следят ли в Кремле за информацией, что НАТО предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями и есть ли символизм в том, что это событие произошло в День России 12 июня.
РИА Новости 05:50
Шоу-бизнес
За шутку об изнасиловании Костюшкина Тимати назвал Собчак «животным»
Тимати назвал Собчак "тупым животным" за то, что она посмеялась над трагической историей Костюшкина.
iReactor вчера в 03:12
Происшествия
Установлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских
Ранее информированный источник сообщил агентству, что на Ленинском проспекте мужчина несколько раз выстрелил в сотрудников ГИБДД, был ранен ответным огнем и задержан.
Интерфакс вчера в 11:41
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Шоу-бизнес
Леди Гага прошлась по Малибу в лосинах и топе без белья
Певица одета в белый топ без нижнего белья, лосины телесного цвета и ботильоны. Образ Леди Гага дополнила украшениями и солнечными очками.
НТВ вчера в 09:33
Политика
Сроки проведения Прямой линии с Путиным сдвинули
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сроки проведения Прямой линии с Путиным в этом году сдвинули, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:42
Транспорт
На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда
В Москве осенью планируют снизить стоимость проезда на одной из линий метро. Эксперимент проведут вне утреннего часа пик.
Российская газета 05:11
Общество
В Финляндии отменили режим ЧП из-за коронавируса
В Финляндии отменили режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.
Piter.tv вчера в 07:51
Музыка
Little Big не стала комментировать обвинения в плагиате
Говорит Москва 05:30
Кино
Вручение «Оскара» перенесли на апрель 2021 года
Коммерсантъ 04:42
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
В России вводится новое денежное пособие.
ФедералПресс 04:14
Политика
В Бундестаге предложили наложить санкции на сенаторов США
Как уточняет РИА Новости, Эрнст заявил, что Берлину необходимо перестать "закидывать США ватными шариками" и наложить ответные санкции на американских сенаторов.
Российская газета 06:00
Футбол
«Химки» подают документы на лицензирование для Лиги Европы
По данным matchtv.ru, «Химки» оформляют заявку на лицензирование УЕФА для участия в Лиге Европы.
Матч ТВ 05:57
Политика
Президент Польши вынужден оправдываться за слова о ЛГБТ
Президент Польши вынужден оправдываться за слова о ЛГБТ.
Evo-rus.com вчера в 09:10
Шоу-бизнес
Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото
Российский музыкант Леонид Агутин объяснил подписчикам, почему лидер группы «Любэ» выглядит «нездоровым» на новом совместном фото, опубликованном певцом в Instagram.
Профиль 01:39
Общество
Уральские учёные создают программу защиты от будущих пандемий
Рабочую группу для работы над программой возглавила ректор УГМУ Ольга Ковтун.
Уральский меридиан 04:18
Политика
Умер отец экс-президента Украины Порошенко
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
Гаджеты
Гибридные процессоры Ryzen 4000G поступят в продажу в конце июля
Отмечается, что гибридные процессоры Ryzen 4000G в исполнении для настольных компьютеров поступят в продажу 27 июля.
ИА Красная Весна вчера в 09:33
Футбол
«Ньюкасл» может купить Иммобиле за 135 миллионов евро
Иммобиле хорошо проявил себя в текущем сезоне, и в 26 матчах чемпионата Италии забил 27 голов.
ГЛАС.RU 05:10
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Общество
Жену Зеленского госпитализировали из-за коронавируса
«Жену президента Украины Елену Зеленскую доставили в больницу Киева», — указывается в заявлении.
RT на русском 03:48