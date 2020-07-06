Финансы

ПРАЙМПРАЙМРоссийский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем

Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Если ваши дачи находятся на территории, которые затронет стройка объектов для Универсиады-2023, напишите об этом на почту d.kolpashchikov@iportal.ru.
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Общество

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Общество

В Краснодаре из-за ливня парализовало движение почти всех трамваев

По информации пресс-службы МУП КТТУ, дождь парализовал движение почти всех трамваев в городе.
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Общество

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Стоит напомнить, что компания Apple объявила о скором выходе программного обеспечения iOS 14 и iPadOS 14.
МИТ вчера в 15:33
Экономика

Золото обновило ценовой максимум с 2011 года

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Вышел трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»

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Певица Ёлка стала самым популярным артистом десятилетия на радио

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Политика

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Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
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После пожаров в больницах Москвы и Петербурга, где во время пандемии коронавируса были установлены аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких) "Авента-М", Росздравнадзор провел свою проверку.
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Qualcomm готовит платформу мощнее Snapdragon 865

Компания Qualcomm в ближайшее время собирается выпустить платформу мощнее существующей.
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Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях

Правительство РФ утвердило правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях.
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Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич рассказала в интервью TVGuide о втором сезоне сериала "Ведьмак", который намечен к показу на 2021 год.
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60% врачей в России не доверяют официальной статистике по коронавирусу

Почти 60% российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу, следует из опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" и "Левада-центром".
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Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
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Политика

Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом

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Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем

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Адвокат Ефремова настроился на оправдательный приговор актеру

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