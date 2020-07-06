Финансы
ПРАЙМРоссийский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем
Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Политика
Меркель назвала задачи Германии во время председательства в Совете ЕС
Германия в роли временного председателя Совета ЕС намерена работать не только над восстановлением европейской экономики в краткосрочной перспективе, но и гарантировать Евросоюзу сохранение его места в международном сообществе, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, представляя в среду депутатам Европарламента программу на ближайшие полгода.
РИА Новости 09:16
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Общество
В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru 09:49
Общество
Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года
Автоматически будет продлено подтверждение права на получение пособия на первого и второго ребенка в возрасте до 3-х лет семьям с доходом меньше 2-х прожиточных минимумов.
Evo-rus.com 09:05
Общество
Мишустин заявил об угрозе достижениям по сокращению бедности в России
Достижения последних лет по сокращению бедности в России оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 09:02
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Общество
Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции
Слово и Дело 02:26
Политика
МИД РФ жестко ответил дипломатам США о задержаниях в России
Накануне в Москве по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) был задержан бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов.
Ридус 03:41
Происшествия
В Волгоградской области загорелись около десяти домов
В Волгоградской области в хуторе Княжеский-2 загорелись порядка десяти домов после возгорания расположенного рядом поля с пшеницей.
RT на русском 09:13
Экономика
Золото обновило ценовой максимум с 2011 года
Минутами ранее цена золота росла до $1809 за тройскую унцию, что является максимальным показателем с 21 сентября 2011 года.
Газета.Ru вчера в 12:03
Армия и оружие
В Москве сочли безответственными заявления главкома ВМС Украины
Москва считает, что слова командующего ВМС Украины о готовности к боевым действиям против России безответственны, провокационны и оторваны от жизни, заявил российский информированный источник.
Взгляд.ру 06 июля в 07:02
Происшествия
В Татарстане завели дело на мужчину, нападавшего на женщин в парке
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении мужчины, который в одном из парков Нижнекамска нападал на женщин и пинал их, сообщили в прокуратуре Татарстана.
РИА Новости 07:12
Общество
Минздрав России одобрил еще один препарат от коронавируса
30 мая Минздрав одобрил первый препарат от коронавируса «Авифавир», его международное непатентованное или группировочное или химическое наименование также звучит как «Фавипиравир», ранее оно тоже применялось при лечении лихорадки Эбола.
Lenta.ru 09:57
Общество
Защита журналиста Ивана Сафронова обжаловала арест
Защита журналиста Ивана Сафронова обжаловала арест, - рассказал "Эху Москвы" адвокат Евгений Смирнов.
Эхо Москвы 09:03
Политика
Депутат Рашкин выиграл дело против Володина в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил решение по жалобе депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по делу против спикера Госдумы Вячеслава Володина, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Коммерсантъ вчера в 05:32
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Происшествия
В Татарии локализован пожар в крупном торговом центре
В крупном торговом помещении располагались более 130 магазинов, фудкорт и кинотеатр.
REGNUM 09:07
Общество
Во время беспорядков в Белграде пострадали более 60 человек
Директор полиции Белграда Владимир Ребич сообщил о 43 раненых полицейских и 17 пострадавших демонстрантах в результате массовых протестов, охвативших сербскую столицу в ночь на 8 июля.
Газета.Ru 05:55
Политика
Матвиенко высказалась о пожизненном статусе сенатора для Медведева
Москва, 8 июля 2020, 16:45 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, как бывший президент страны, автоматически не получит место пожизненного сенатора.
REGNUM 09:45
Футбол
«Боруссия» снизила цену на Шюррле до 2 млн евро
Уход Андре позволит «шмелям» значительно разгрузить зарплатную ведомость, поскольку он зарабатывает в «Боруссии» 7 млн евро в год.
Bookmaker-ratings.ru 06:11
Общество
Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального
Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости 06 июля в 13:22
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали сторонника ИГ, готовившего теракт в Астрахани
Сотрудники ФСБ задержали в Астраханской области мужчину, готовившего нападения на административные здания, сообщает РИА Новости.
Sputnik Армения вчера в 08:31
Футбол
«Зенит» назвал состав команды на матч с «Сочи»
Тренерский штаб петербургского «Зенита» назвал состав на матч 27-го тура российской премьер-лиги против «Сочи».
Нева Спорт 10:04
Экономика
На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию
Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM вчера в 22:21
Общество
СПЧ предложил амнистировать все штрафы за нарушение самоизоляции
Совет по правам человека при президенте (СПЧ) впервые предложил провести административную амнистию в России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:28