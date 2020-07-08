Финансы
ПРАЙМРоссийский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем
Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:00, Ашберн
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
Политика
Советника главы Роскосмоса задержали по делу о госизмене
Советник главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, известный журналист Иван Сафронов задержан в Москве по обвинению в госизмене.
Газета.Ru вчера в 04:52
Здоровье
Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях
Правительство РФ утвердило правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях.
KM.ru 03:29
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
Шоу-бизнес
Ирина Шейк показала упругие ягодицы на фото после душа
Популярная модель Ирина Шейк опубликовала фото с необычным ракурсом, который позволил ее подписчикам разглядеть ягодицы звезды.
iReactor 03:51
Политика
Грузия начнет восстанавливать международное авиасообщение в августе
Правительство Грузии приняло решение восстановить прямое авиасообщение с Германией, Францией и странами Балтии, а первые рейсы начнут осуществляться с августа по маршруту Мюнхен - Тбилиси - Мюнхен.
ТАСС 03:37
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Футбол
Хаверц может уйти из «Байера-04» в «Челси» за €100 млн
Полузащитник Кай Хаверц намерен уйти из леверкузенского "Байера-04".
Газета.Ru 04:37
Армия и оружие
В США заявили, что НАТО не станет помогать Украине в войне с Россией
Экс-командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что при возникновении военного конфликта между Украиной и Россией НАТО не станет в него вмешиваться.
Газета.Ru 05:18
Футбол
Экс-президент «Локомотива» высказался об отставке Цорна
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился мыслями об увольнении Томаса Цорна с поста генерального директора московского "Спартака", передает "ВсеПроСпорт".
Газета.Ru вчера в 19:20
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Происшествия
Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине
Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).
РБК вчера в 22:32
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 91 человека
За сутки КОВИД-19 подтвердился еще у 91 жителя Ростовской области.
Evo-rus.com вчера в 02:39
Общество
В российских аптеках увеличились продажи настойки боярышника
С начала года в российских аптеках резко вырос спрос на спиртосодержащие настойки.
Российская газета 03:18
Общество
ФСБ прослушивала телефон и читала почту Ивана Сафронова
Накануне господина Сафронова арестовали до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ), его подозревают в передаче данных чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США.
Коммерсантъ 04:41
Политика
В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму
В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
«Норильский никель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива по Норильском.
Коммерсантъ 04:21
Происшествия
Трех полицейских в Улан-Удэ заподозрили в избиении подростка
Следственный комитет России по Республике Бурятия возбудил уголовные дела в отношении трех полицейских из Улан-Удэ из-за применения «недозволенных методов дознания» в отношении подростка.
РБК вчера в 06:20
Политика
МИД РФ жестко ответил дипломатам США о задержаниях в России
Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс заявила, что аресты российских журналистов похожи на кампанию против свободы прессы.
Ридус 03:41
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК вчера в 12:17
Культура
Холли Берри отказалась от роли трансгендера после критики в интернете
Американская актриса, обладательница «Оскара» Холли Берри не станет претендовать на роль трансгендера в предстоящем проекте.
RT на русском вчера в 07:13
Наука
В США создали воздушный фильтр, уничтожающий коронавирус
UfaTime.ru 05:49
Здоровье
В Алтайском крае выявили еще 124 случая заражения коронавирусом
За последние сутки на территории Алтайского края выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом.
Evo-rus.com 06 июля в 04:15
Общество
Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции
Слово и Дело 02:26
Футбол
«Боруссия» снизила стоимость Шюррле до €2 млн
Дортмундская «Боруссия» решила расстаться с полузащитником Андре Шюррле и снизила ценник на него до €2 млн, сообщает Bild.
Sport24.ru 05:09
Происшествия
Подруга Ефремова рассказала о его состоянии после ДТП
У актера Михаила Ефремова был ужас на лице, когда его подруга, ресторатор Татьяна Беркович одной из первых приехала на место ДТП на Смоленской площади и застала артиста уже на заднем сиденье полицейской машины.
Известия 05:48
Здоровье
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском 06 июля в 22:10
Общество
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42