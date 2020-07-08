Финансы

ПРАЙМПРАЙМРоссийский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем

Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:18

Рынок акций РФ открылся в красной зоне

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Рынок российских акций снизился вместе с нефтью и рублем

Финансовая газетавчера в 21:15

Российский рынок акций с утра умеренно снижается

ПРАЙМ03:17

Фондовые индексы РФ снижаются на открытии торгов

Банки.ру03:14

Уже в ближайшее время акции «МосБиржи» смогут закрыть свой майский дивидендный гэп

Finam.Ru02:30

Российские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику

ТАССвчера в 13:53
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:00, Ашберн
Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
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Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
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Политика

Советника главы Роскосмоса задержали по делу о госизмене

Советник главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, известный журналист Иван Сафронов задержан в Москве по обвинению в госизмене.
Газета.Ru вчера в 04:52
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Здоровье

Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях

Правительство РФ утвердило правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях.
KM.ru 03:29
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Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
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Шоу-бизнес

Ирина Шейк показала упругие ягодицы на фото после душа

Популярная модель Ирина Шейк опубликовала фото с необычным ракурсом, который позволил ее подписчикам разглядеть ягодицы звезды.
iReactor 03:51
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Политика

Грузия начнет восстанавливать международное авиасообщение в августе

Правительство Грузии приняло решение восстановить прямое авиасообщение с Германией, Францией и странами Балтии, а первые рейсы начнут осуществляться с августа по маршруту Мюнхен - Тбилиси - Мюнхен.
ТАСС 03:37
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Футбол

Хаверц может уйти из «Байера-04» в «Челси» за €100 млн

Полузащитник Кай Хаверц намерен уйти из леверкузенского "Байера-04".
Газета.Ru 04:37
Армия и оружие

В США заявили, что НАТО не станет помогать Украине в войне с Россией

Экс-командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что при возникновении военного конфликта между Украиной и Россией НАТО не станет в него вмешиваться.
Газета.Ru 05:18
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Футбол

Экс-президент «Локомотива» высказался об отставке Цорна

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился мыслями об увольнении Томаса Цорна с поста генерального директора московского "Спартака", передает "ВсеПроСпорт".
Газета.Ru вчера в 19:20
Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
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Происшествия

Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине

Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).
РБК вчера в 22:32
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Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 91 человека

За сутки КОВИД-19 подтвердился еще у 91 жителя Ростовской области.
Evo-rus.com вчера в 02:39
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Общество

В российских аптеках увеличились продажи настойки боярышника

С начала года в российских аптеках резко вырос спрос на спиртосодержащие настойки.
Российская газета 03:18
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Общество

ФСБ прослушивала телефон и читала почту Ивана Сафронова

Накануне господина Сафронова арестовали до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ), его подозревают в передаче данных чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США.
Коммерсантъ 04:41
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Политика

В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму

В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
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Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

«Норильский никель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива по Норильском.
Коммерсантъ 04:21
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Происшествия

Трех полицейских в Улан-Удэ заподозрили в избиении подростка

Следственный комитет России по Республике Бурятия возбудил уголовные дела в отношении трех полицейских из Улан-Удэ из-за применения «недозволенных методов дознания» в отношении подростка.
РБК вчера в 06:20
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Политика

МИД РФ жестко ответил дипломатам США о задержаниях в России

Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс заявила, что аресты российских журналистов похожи на кампанию против свободы прессы.
Ридус 03:41
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Армия и оружие

Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК вчера в 12:17
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Культура

Холли Берри отказалась от роли трансгендера после критики в интернете

Американская актриса, обладательница «Оскара» Холли Берри не станет претендовать на роль трансгендера в предстоящем проекте.
RT на русском вчера в 07:13
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Наука

В США создали воздушный фильтр, уничтожающий коронавирус

UfaTime.ru 05:49
Здоровье

В Алтайском крае выявили еще 124 случая заражения коронавирусом

За последние сутки на территории Алтайского края выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом.
Evo-rus.com 06 июля в 04:15
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Общество

Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции

Слово и Дело 02:26
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Футбол

«Боруссия» снизила стоимость Шюррле до €2 млн

Дортмундская «Боруссия» решила расстаться с полузащитником Андре Шюррле и снизила ценник на него до €2 млн, сообщает Bild.
Sport24.ru 05:09
Происшествия

Подруга Ефремова рассказала о его состоянии после ДТП

У актера Михаила Ефремова был ужас на лице, когда его подруга, ресторатор Татьяна Беркович одной из первых приехала на место ДТП на Смоленской площади и застала артиста уже на заднем сиденье полицейской машины.
Известия 05:48
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Здоровье

У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском 06 июля в 22:10
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Общество

С памятника Ленину в Магадане снимут шипы для отпугивания птиц

РБК 04:55
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Общество

Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
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Как работают Яндекс.Новости?
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