Финансы

ПРАЙМПРАЙМРоссийский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем

Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Акции «Сбербанка» слабо отреагировали на финансовый отчет

Finam.Ru03:24

Фондовый рынок России открылся в красной зоне

Финмаркетвчера в 03:05

Российский рынок акций с утра умеренно снижается

ПРАЙМ03:17

Фондовые индексы РФ снижаются на открытии торгов

Банки.ру03:14

Рынок российских акций снизился вместе с нефтью и рублем

Финансовая газетавчера в 21:15

Российские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику

ТАССвчера в 13:53

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 07:27, Ашберн
Общество

Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции

Слово и Дело 02:26
1,2K
Гаджеты

Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ

Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру 06 июля в 16:22
98
Футбол

Кокорину разрешили сыграть в матче чемпионата России против «Зенита»

РБК 06:08
1
Общество

Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года

Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
6
Политика

Минобороны Чехии отказалось комментировать дело Сафронова

Минобороны Чехии сообщило, что не будет комментировать дело подозреваемого в России в государственной измене Ивана Сафронова.
RT на русском 06:37
1
Политика

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
2,4K
Единоборства

Александр Емельяненко высмеял видео Харитонова

Харитонов на видео заявил, что журналисты неверно интерпретировали его слова о главе Чечни Рамзане Кадырове, а также боец подчеркнул, что конфликт с Емельяненко будет улажен в бою.
RT на русском 03:52
Шоу-бизнес

Ведущая Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой

Известная российская телеведущая Елена Малышева объяснила свой вылет в Нью-Йорк на фоне пандемии коронавируса.
iReactor вчера в 05:11
144
Культура

Холли Берри отказалась от роли трансгендера после критики в интернете

Американская актриса, обладательница «Оскара» Холли Берри не станет претендовать на роль трансгендера в предстоящем проекте.
RT на русском вчера в 07:13
6
Здоровье

Некоторые устаревшие правила ЗОЖ опроверг доктор Мясников

Несколько устаревших мифов о здоровом образе жизни развеял в эфире программы «О самом главном» главный врач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников.
Live24 04:18
22
Общество

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 60 человек

Директор полиции Белграда Владимир Ребич сообщил о 43 раненых полицейских и 17 пострадавших демонстрантах в результате массовых протестов, охвативших сербскую столицу в ночь на 8 июля.
Газета.Ru 05:55
580
Политика

В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму

В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
1,3K
Политика

Памфилова пообещала разоблачить фейки «политических содержанок»

ЦИК продолжит разоблачать ложь и фейки о прошедшем общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 05:57
162
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Российская газета вчера в 04:41
647
Футбол

«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита» из-за слов о Дзюбе

Московский "Спартак" направил жалобу в РФС после высказываний генерального директора "Зенита" Александра Медведева.
Российская газета 06:48
Политика

ФСБ задержала по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса»

Сегодня, 7 июля, ФСБ задержала в Москве советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова (бывшего военного корреспондента «Коммерсанта»).
Properm.ru вчера в 07:54
1,9K
Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
247
Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
80
Общество

70 ямальских семей получили медали «За любовь и верность»

70 ямальских семей, проживших долгую и счастливую жизнь, сегодня получили медаль «За любовь и верность».
ГТРК Ямал 06:49
2
Политика

Песков: работа кремлевского пула исключает нарушение закона о гостайне

Представители СМИ спросили, может ли журналист кремлевского пула собирать чувствительную информацию и передавать её спецслужбам.
REGNUM 06:47
281
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06 июля в 08:25
888
Общество

Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег

Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости вчера в 16:44
1,1K
Автоспорт

В Red Bull Racing разрабатывают свою версию DAS

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер в эфире австрийского Servus TV заявил, что продолжает считать DAS элементом подвески, а не рулевого управления, и добавил, что его команда приступила к разработке своей версии системы.
F1news.ru 04:29
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы отчислили из гимназии из-за ее неординарности

CT news 03:32
12
Политика

МИД РФ жестко ответил дипломатам США о задержаниях в России

Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс заявила, что аресты российских журналистов похожи на кампанию против свободы прессы.
Ридус 03:41
17
Общество

Способная достроить «Северный поток-2» баржа вошла в воды Дании

РБК 07:13
361
Происшествия

Москвичка выпала из окна, спасаясь от заставлявшего ее пить уксус мужа

В Москве местная 49-летняя жительница случайно выпала из окна. Все произошло из-за издевательств мужа. История началась со странной свадьбы.
Московский Комсомолец 05:47
Политика

Глава Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» России

Газета.Ru 03:03
168
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом

25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
287
Общество

Аксенов сообщил о старте высокого курортного сезона в Крыму

Аксенов уточнил, что некоторые отели могли незначительно повысить цены на отдых в текущем сезоне из-за издержек, связанных с поздним началом курортного сезона.
РИА Новости 06:37
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное