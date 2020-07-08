Финансы

ПРАЙМПРАЙМРоссийский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем

Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Российский рынок акций закрылся снижением ключевых индексов

ТАСС13:11

Рынок акций России снизился по индексу Мосбиржи, но сумел удержать рубеж в 2800 пунктов

ПРАЙМ12:12

Рынок акций РФ открылся в красной зоне

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Акции «Сбербанка» слабо отреагировали на финансовый отчет

Finam.Ru03:24

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:18

Индексы РФ завершили торги в минусе

Банки.ру12:06

Рынок российских акций снизился вместе с нефтью и рублем

Финансовая газетавчера в 21:15
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 13:18, Ашберн
Общество

ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
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Происшествия

Суд арестовал четырех участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Четверо из семи задержанных во вторник в Крыму участников запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Хизб ут-Тахрир" арестованы до сентября решением Киевского районного суда Симферополя.
Российская газета 12:53
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Общество

В МВД объяснили карантином запрет на одиночные пикеты

Собчак рассказала, почему пришла на Лубянку в майке в защиту Сафронова В Москве за последнее время состоялись серии одиночных пикетов, которые начались в конце мая с акции журналиста и муниципального депутата Ильи Азара.
Национальная служба новостей 12:22
4
Общество

В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма

Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru 09:49
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Футбол

«Зенит» обыграл «Сочи» в первом матче после завоевания чемпионства

Российская газета 13:07
Происшествия

Курьер ресторана арестован в Петербурге из-за постов во «ВКонтакте»

В Петербурге задержан и арестован доставщик еды, который является фигурантом дела о публичном оправдании терроризма, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс 04:58
Космос

Физики предложили добираться до Марса через Венеру

МИР 24 08:41
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Кино

Во втором сезоне «Ведьмака» Цири изменится

Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич рассказала в интервью TVGuide о втором сезоне сериала "Ведьмак", который намечен к показу на 2021 год.
Ревизор.ру вчера в 08:31
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Общество

Суд огласит приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву 22 июля

Интерфакс - Россия 08:43
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Общество

Новосибирский минздрав объяснил рост смертности в регионе

Число смертей в июне 2020 года в Новосибирской области по сравнению с маем выросло на 400 и составило 3606, следует из официальной статистики органов ЗАГС региона.
Тайга.инфо 06:58
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Футбол

«Спартак» нашел нового генерального директора

Московский футбольный клуб «Спартак» нашел нового генерального директора.
Lenta.ru 12:45
Шоу-бизнес

23-летняя Таисия Вилкова впервые стала мамой

Актриса родила дочь от 32-летнего режиссера Семена Серзина. Пара сыграла свадьбу во время пандемии.
Woman.ru 12:29
Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
311
Общество

Выплату повышенного пособия по безработице в России продлили на август

Мишустин подписал документ о продлении повышения минимального размера пособия по безработице на август.
Телеканал 360° вчера в 08:23
304
Общество

Образовательные учреждения возобновят работу в Подмосковье с 1 августа

Образовательные учреждения возобновят работу в Московской области с 1 августа.
Москва 24 12:07
20
Происшествия

В Москве задержали Петра Верзилова

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу – пока неясно.
РИА Новости 11:04
199
Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM вчера в 13:37
1,2K
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о намерении добиться оправдания актера

РБК 12:22
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Космос

SpaceX вновь отложила запуск новой партии интернет-спутников Starlink

Компания SpaceX вновь отложила из-за погодных условий запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 спутников интернет-покрытия системы Starlink.
Вечерняя Москва 12:32
Общество

Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря

"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
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Политика

Медведев станет пожизненным сенатором после принятия закона

Дмитрий Медведев как бывший президент России не получит автоматически место пожизненного сенатора, для этого необходимо принять соответствующий закон, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 07:21
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Здоровье

Пациенты назвали неприятности после выздоровления от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, у некоторых пациентов, пернесших коронавирус, продолжаются проблемы со здоровьем спустя три месяца после выздоровления, когда тест показывает отрицательные результаты.
ToDay News Ufa 07:38
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Политика

Медведев назван вероятным преемником Путина

Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет 06:03
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Политика

Депутат Рашкин выиграл дело против Володина в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил решение по жалобе депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по делу против спикера Госдумы Вячеслава Володина, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Коммерсантъ вчера в 05:32
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Игры

В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста вчера в 12:48
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Гаджеты

Intel обновила «молниеносный» интерфейс Thunderbolt

Компания Intel анонсировала четвертое поколение своего "молниеносного" интерфейса Thunderbolt.
Вести.Ru 12:57
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в США превысило 3 млн человек

В США зарегистрировали 3 млн 9 тыс. человек с коронавирусом, свидетельствуют актуальные данные университета Джонса Хопкинса.
РБК 13:02
Авто

АвтоВАЗ выпустит новую версию Lada Largus Cross

Напомним, в апреле дебютировала эксклюзивная версия Xray Cross с шильдиком Instinct. В 2019 году АвтоВАЗ выпустил линейку автомобилей #Club.
Российская газета 03:00
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Космос

Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с новым двигателем наметили на 2023 год

REGNUM 08:58
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Армия и оружие

Конгресс США хочет ограничить зарубежные траты Пентагона

Среди неприятных сюрпризов для Минобороны США – предложение запретить тратить средства на установление контроля над нефтяными месторождениями в Сирии и Ираке, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 00:59
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