Финансы
ПРАЙМРоссийский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем
Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:36, Ашберн
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
Общество
Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции
Слово и Дело 02:26
Общество
Подозреваемый в госизмене Сафронов остается сотрудником «Роскосмоса»
Напомним, предположительно Сафронов передавал секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО.
Общественная служба новостей 05:53
Происшествия
Вспышка коронавируса произошла в доме-интернате в Алтайском крае
Речь идет о доме-интернате для престарелых в Ребрихе. Там выявление связано с заходом на 14-дневную вахту сотрудниками.
Интерфакс - Россия 02:57
Политика
В Кремле не обсуждают идею перенести День России на 1 июля
В Кремле не обсуждают инициативу о возможности переноса празднования Дня России с 12 июня на 1 июля.
Life.ru 06:22
Шоу-бизнес
Певица Ёлка стала самым популярным артистом десятилетия на радио
News.ru вчера в 21:32
Гаджеты
Раскрыта схема мошенничества со смартфонами Samsung
Детали схемы в интервью РИА Новости раскрыл директор по маркетингу компании Forward Leasing Василий Пителинский.
Lenta.ru 06:09
Экономика
Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган провели время вместе с детьми в конном клубе
В микроблогах Оксаны и Джигана появились фото и видео с семейного отдыха.
Srnsk вчера в 07:07
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Общество
«Аэрофлот» оставил 71 животное в Шанхае из-за подозрений в контрабанде
Как сообщает РИА Новости, официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил, что на вывозной рейс пришли 39 пассажиров с клетками, в которых было 71 животное.
Невские Новости вчера в 10:13
Политика
Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов
Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru 04:42
Авто
Kia представила цены на обновленный седан K5 2021
Седан KIA Optima шестого поколения, недавно представленный в США под новым именем K5, получил местный ценник.
Автоновости дня 02:40
Политика
В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса
Ситуация с коронавирусом дает повод для оптимистических прогнозов, но в некоторых регионах динамика еще не очень позитивная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:14
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Футбол
Хаверц может уйти из «Байера-04» в «Челси» за €100 млн
Полузащитник Кай Хаверц намерен уйти из леверкузенского "Байера-04".
Газета.Ru 04:37
Автоспорт
Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии
Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Происшествия
Сильный ветер повалил в Москве и Подмосковье 130 деревьев
Москва, 8 июля 2020, 08:50 — REGNUM В Москве и Московской области сильным ветром повалено 130 деревьев, сообщили ТАСС в экстренных службах.
REGNUM 01:50
Шоу-бизнес
Ирина Шейк взбудоражила фанатов новым фото в нижнем белье
Модель не желает стеснять себя ни в чем из-за пандемии. Ирина Шейк не перестает радовать своих поклонников новыми сексуальными снимками.
7Дней.ру 06:30
Футбол
«Ювентус» хочет обменять Рабьо на Жоржиньо
"Ювентус" не оставляет попыток заполучить полузащитника "Челси" Жоржиньо. Как сообщается, туринский клуб хочет предложить "синим" обмен.
Soccer.ru 06 июля в 12:35
Спорт
Двукратный чемпион мира по сноуборду Пуллин погиб в Австралии
Двукратный чемпион мира в сноуборд-кроссе австралиец Алекс Пуллин погиб в возрасте 32 лет.
RT на русском 04:20
Авто
Продажи новых легковых машин и LCV в РФ в июне снизились на 14,6%
Всего же за первые 6 месяцев 2020 года продажи новых легковых авто и LCV в России достигли отметки 653 959 единиц, что на 23,3% меньше показателя января-июня 2019-го.
Новые автомобили вчера в 11:39
Здоровье
В Бурятии начался отлов грызунов из-за бубонной чумы в Монголии
Роспотребнадзор по Республике Бурятия организовал в приграничных с Монголией районах отлов мышевидных грызунов и их проверку на наличие микроба чумы.
Коммерсантъ 02:25
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru 05 июля в 11:14
Футбол
У вратаря «Спартака» Селихова украли обувь в поезде
Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов стал жертвой воров. Об этом футболист сообщил в своем Instagram.
Газета.Ru 05:25
Общество
Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении
Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 03:49