Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.

Российский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем

Политика Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. 146

Общество Подозреваемый в госизмене Сафронов остается сотрудником «Роскосмоса» Напомним, предположительно Сафронов передавал секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО.

Политика В Кремле не обсуждают идею перенести День России на 1 июля В Кремле не обсуждают инициативу о возможности переноса празднования Дня России с 12 июня на 1 июля.

Гаджеты Раскрыта схема мошенничества со смартфонами Samsung Детали схемы в интервью РИА Новости раскрыл директор по маркетингу компании Forward Leasing Василий Пителинский. 23

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 3,2K

Политика В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса Ситуация с коронавирусом дает повод для оптимистических прогнозов, но в некоторых регионах динамика еще не очень позитивная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Автоспорт Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".

Футбол «Ювентус» хочет обменять Рабьо на Жоржиньо "Ювентус" не оставляет попыток заполучить полузащитника "Челси" Жоржиньо. Как сообщается, туринский клуб хочет предложить "синим" обмен.

Футбол У вратаря «Спартака» Селихова украли обувь в поезде Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов стал жертвой воров. Об этом футболист сообщил в своем Instagram.