Финансы

ПРАЙМПРАЙМРоссийский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем

Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рынок акций РФ открылся в красной зоне

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Рынок российских акций снизился вместе с нефтью и рублем

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Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
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Общество

Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции

Слово и Дело 02:26
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Подозреваемый в госизмене Сафронов остается сотрудником «Роскосмоса»

Напомним, предположительно Сафронов передавал секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО.
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Речь идет о доме-интернате для престарелых в Ребрихе. Там выявление связано с заходом на 14-дневную вахту сотрудниками.
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Политика

В Кремле не обсуждают идею перенести День России на 1 июля

В Кремле не обсуждают инициативу о возможности переноса празднования Дня России с 12 июня на 1 июля.
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Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
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Шоу-бизнес

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Общество

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Как сообщает РИА Новости, официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил, что на вывозной рейс пришли 39 пассажиров с клетками, в которых было 71 животное.
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Политика

Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов

Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
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Авто

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Седан KIA Optima шестого поколения, недавно представленный в США под новым именем K5, получил местный ценник.
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Двукратный чемпион мира в сноуборд-кроссе австралиец Алекс Пуллин погиб в возрасте 32 лет.
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Продажи новых легковых машин и LCV в РФ в июне снизились на 14,6%

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