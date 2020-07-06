Финансы
ПРАЙМРоссийский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем
Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
Футбол
Хаверц может уйти из «Байера-04» в «Челси» за €100 млн
Полузащитник Кай Хаверц намерен уйти из леверкузенского "Байера-04".
Газета.Ru 04:37
Политика
ФСБ заподозрила советника Рогозина в передаче секретных сведений НАТО
По версии российской спецслужбы, задержанный чиновник собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведений о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, составляющие гостайну.
Новый День вчера в 05:51
Политика
Матвиенко прокомментировала слухи о присоединении ДНР и ЛНР к России
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила прессе, что Россия защищала, защищает и планирует защищать права граждан, проживающих на территориях ДНР и ЛНР, пока они не будут восстановлены в полном объеме, пишут РИА Новости.
9111.ru 09:17
Общество
На пикете в поддержку Ивана Сафронова задержали Ксению Собчак
Ведомости вчера в 13:33
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Политика
Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом
Украинский кабмин, как и обещал, принял решение о прекращении действия меморандума о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, принятого Киевом и Москвой восемь лет назад.
Российская газета 08:56
Происшествия
Никиту Джигурду задержали в Дивеево
Ридус 09:38
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»
46-летняя звезда фигурного катания отметил, что всегда отрицал информацию о любовных историях, поскольку это было ложью, и добавил, что роман с Лизой – абсолютная правда.
Общественная служба новостей вчера в 11:24
Политика
Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат
Американский рэп-исполнитель Канье Уэст, который ранее объявил о решении баллотироваться на пост президента США в 2020 году, собирается участвовать в выборах в качестве независимого кандидата.
Известия 07:01
Общество
Мишустин заявил об угрозе достижениям по сокращению бедности в России
Достижения последних лет по сокращению бедности в России оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 09:02
Общество
Защита журналиста Ивана Сафронова обжаловала арест
Защита журналиста Ивана Сафронова обжаловала арест, - рассказал "Эху Москвы" адвокат Евгений Смирнов.
Эхо Москвы 09:03
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Политика
Медведев станет пожизненным сенатором после принятия закона
Дмитрий Медведев как бывший президент России не получит автоматически место пожизненного сенатора, для этого необходимо принять закон, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 07:21
Общество
Власти Москвы прокомментировали сообщения о продаже доступа к камерам
Продавец предлагает обеспечить доступ к камерам в режиме реального времени, в том числе со смартфона, а также к архиву записей за предыдущие пять дней (как раз столько, согласно данным с сайта ДИТ, хранится информация с камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей, на объектах торговли, в подъездах и дворах).
РБК 06:43
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ «Панорама» в Альметьевске
Открытое горение в торговом центре "Панорама" в Альметьевске ликвидировано.
ТАСС 09:38
Общество
Раскрыт сценарий возвращения международных перелетов в России
Международные перелеты могут возобновиться не раньше сентября, и это будет «самым оптимистичным» сценарием в условиях пандемии.
Lenta.ru 09:06
Общество
Кинотеатры в Москве могут открыться 1 августа
Кинотеатры в Москве могут открыться с 1 августа. Не исключено, что возобновление работы будет происходить постепенно.
Вести.Ru 07:51
Политика
Литва запретила трансляцию пяти каналов RT
Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) запретила трансляцию в стране пяти каналов российского RT из-за его связи с Дмитрием Киселевым, находящимся под санкциями Европейского союза.
Интерфакс 09:03
Происшествия
Росздравнадзор: возгорания в больницах произошли не от аппаратов ИВЛ
После пожаров в больницах Москвы и Петербурга, где во время пандемии коронавируса были установлены аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких) "Авента-М", Росздравнадзор провел свою проверку.
Вести.Ru 08:31
Политика
Подтверждены факты массового уничтожения тульских ЗРПК «Панцирь»
Тульская служба новостей 06:44
Шоу-бизнес
Рита Дакота обвинила Анастасию Приходько в фашизме
На днях певица Рита Дакота обрушилась с критикой на финалистку седьмого сезона шоу "Фабрика звёзд" Анастасию Приходько.
Paparazzi.ru 03:10
Политика
Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы защиты суверенитета
РИА Новости 08:41
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 07:04
Армия и оружие
Для российских ВКС построят новый летающий радар
Второй серийный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 "Премьер" планируют разработать для Воздушно-космических сил России.
РЕН ТВ вчера в 18:05
Общество
Выплату повышенного пособия по безработице в России продлили на август
Мишустин подписал документ о продлении повышения минимального размера пособия по безработице на август.
Телеканал 360° вчера в 08:23
Общество
Аксенов заявил о забронированных до сентября отелях в Крыму
В Крыму начался высокий курортный сезон, в отелях и санаториях до сентября забронированы номера среднего ценового сегмента.
РБК 08:34
Общество
Во время беспорядков в Белграде пострадали более 60 человек
Директор полиции Белграда Владимир Ребич сообщил о 43 раненых полицейских и 17 пострадавших демонстрантах в результате массовых протестов, охвативших сербскую столицу в ночь на 8 июля.
Газета.Ru 05:55