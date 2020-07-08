Финансы

ПРАЙМПРАЙМРоссийский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем

Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Фондовые индексы РФ снижаются на открытии торгов

Банки.ру03:14

Рынок акций РФ открылся в красной зоне

Финмаркет03:05

Уже в ближайшее время акции «МосБиржи» смогут закрыть свой майский дивидендный гэп

Finam.Ru02:30

Российский рынок акций с утра умеренно снижается

ПРАЙМ03:17

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:18

Рынок российских акций снизился вместе с нефтью и рублем

Финансовая газетавчера в 21:15

Российские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику

ТАССвчера в 13:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 05:42, Ашберн
Политика

Блогер Шарий заявил, что офис Зеленского заказал его убийство

Известный украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видеообращение на YouTube, в котором заявил, что администрация президента страны Владимира Зеленского якобы заказала его убийство.
Московский Комсомолец 03:54
2
Происшествия

Трех полицейских в Улан-Удэ заподозрили в избиении подростка

Следственный комитет России по Республике Бурятия возбудил уголовные дела в отношении трех полицейских из Улан-Удэ из-за применения «недозволенных методов дознания» в отношении подростка.
РБК вчера в 06:20
42
Культура

Холли Берри отказалась от роли трансгендера после критики в интернете

Американская актриса, обладательница «Оскара» Холли Берри не станет претендовать на роль трансгендера в предстоящем проекте.
RT на русском вчера в 07:13
6
Политика

Захарова назвала данные о ее назначении послом в другой стране фейками

РИА Новости 04:01
12
Общество

Почти треть всех жилых домов в Болгарии заброшена

В 2007–2009 годах в Болгарии произошёл строительный бум, но в конечном итоге страна оказалась к нему не готова: уже к 2015 году цены на жильё превышали средние расходы болгар в 6,6 раза.
ForPost 03:52
15
Автоспорт

Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии

Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Российская газета вчера в 04:41
633
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
3,9K
Шоу-бизнес

Иван Телегин прятал имущество от Пелагеи и присвоил деньги

Помощник адвоката Пелагеи заявил, что за время брака семья приобрела квартиру стоимостью 30 млн руб. Она была оформлена на Ивана Телегина.
Территория новостей 05:24
12
Здоровье

Доктор Мясников опроверг некоторые устаревшие правила ЗОЖ

Доктор Мясников, являющийся не только действующим медиком, но и телеведущим, рассказал о тех правилах здорового образа жизни, которые давно себя изжили.
Discover24 05:29
15
Происшествия

Мэра Саяногорска задержали за вождение в нетрезвом виде

В Хакасии мэр города Саяногорска Михаил Валов был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 04:12
25
Общество

В Роскосмосе отказались комментировать арест Сафронова

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко отказался комментировать арест советника главы госкорпорации Ивана Сафронова.
Газета.Ru 01:33
Общество

Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции

Слово и Дело 02:26
1,2K
Общество

Адвокат Ивана Сафронова не увидел в материалах дела гостайны

Адвокат арестованного советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, Иван Павлов, заявил, что не увидел в материалах дела своего подзащитного государственной тайны.
Life.ru 05:24
2
Авто

Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые

В Сети появились первые изображения внедорожника УАЗ "Патриот" новой генерации, за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо".
Новые автомобили 03:41
798
Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Лидер партии "За правду", писатель Захар Прилепин представил предвыборную программу, в которую включено предложение провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
Инфорос вчера в 04:03
2,4K
Происшествия

На Кубани за сутки выявили 59 новых случаев коронавируса

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 6 июля выявлено 60 новых случаев коронавирусной инфекции.
Кубань 24 вчера в 03:35
2,3K
Спорт

Двукратный чемпион мира по сноуборду Пуллин погиб в Австралии

RT на русском 04:20
Футбол

Динамо – Ворскла: прогноз Галины Гальверсен на 8 июля 2020

Два последних матча команда проиграла.
BetOn 06 июля в 11:29
Игры

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning выйдет в сентябре

Srnsk вчера в 20:24
1
Наука

Ученые выяснили, как заболевания печени приводят к болезни Альцгеймера

Хайтек+ вчера в 04:52
1
Происшествия

В Японии 57 человек погибли и 17 пропали без вести из-за наводнения

По данным местных СМИ, 57 человек погибли, двое обнаружены без признаков жизни, еще 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс вчера в 22:53
3
Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней

Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК вчера в 05:47
69
Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев восемь лет скрывал свою внебрачную дочь Миру

На днях появилась информация, что знаменитость уже на протяжении восьми лет скрывает от общественности внебрачную дочь.
Дни24 04:11
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК вчера в 06:54
221
Экономика

Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 09:31
1,1K
Политика

Байден пообещал ввести ограничения на импорт из России

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с предложением ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая.
Газета.Ru вчера в 22:42
46
Политика

В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.
RT на русском 03:39
856
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
2,2K
Шоу-бизнес

В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа

В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru вчера в 14:09
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное