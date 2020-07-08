Финансы
ПРАЙМРоссийский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем
Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Финансы
Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
Интерфакс 06 июля в 05:07
Здоровье
В Ростовской области выявлен ещё 91 носитель коронавируса
Ростов-на-Дону, 6 июля 2020, 10:46 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получил 91 человек.
REGNUM 06 июля в 03:46
Кино
Крис Хемсворт в новом биографическом фильме сыграет Халка Хогана
Сценарий к фильму Крис Хемсворт еще не видел, отмечая, что «заинтригован, как и все».
Evo-rus.com вчера в 05:09
Гаджеты
Раскрыта новая схема мошенничества при продаже смартфонов
Мошенники открыли для себя новый способ обмана при продаже смартфонов - они покупают телефоны в лизинг и перепродают их, но спустя определенное время устройство блокируется из-за отсутствия платежей.
Комсомольская правда 03:21
Общество
Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских
В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
Общество
Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам
Советника руководителя «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам, которые сотрудничают c США.
Ведомости вчера в 15:46
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06 июля в 08:25
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тысяч
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 562, до 700 792, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
ТАСС 03:32
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Общество
Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»
Газета.Ru вчера в 11:51
Общество
В Калининградской области число жертв коронавируса достигло 41
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в Калининградской области за последние сутки увеличилось до 41 — скончался мужчина, у которого была тяжелая форма эндокринного заболевания, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:15
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК вчера в 06:54
Армия и оружие
В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами
По данным NYT, информация о нападениях на военных, организованных Россией, была доложена президенту США Дональду Трампу.
РБК вчера в 21:44
Политика
В УК РФ появится статья о нарушении территориальной целостности страны
Отмечается, что в Уголовном Кодексе России появится статья о нарушении территориальной целостности.
Газета.Ru 03:20
Общество
Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду
В Москве в среду ожидаются дождь, гроза, град, а скорость ветра при порывах может достигать 15-30 метров в секунду.
Интерфакс 01:30
Футбол
Кокорин и Мостовой смогут сыграть за «Сочи» в матче против «Зенита»
Игроки "Сочи" Александр Кокорин и Андрей Мостовой, права на которых принадлежат "Зениту", смогут сыграть против питерского клуба.
Soccer.ru вчера в 15:08
Здоровье
В Алтайском крае выявили еще 124 случая заражения коронавирусом
За последние сутки на территории Алтайского края выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом.
Evo-rus.com 06 июля в 04:15
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Политика
Блогер Шарий заявил, что офис Зеленского заказал его убийство
Известный украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видеообращение на YouTube, в котором заявил, что администрация президента страны Владимира Зеленского якобы заказала его убийство.
Московский Комсомолец 03:54
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в среду, 8 июля, рубль снижается к доллару и евро. На это указывают данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:09
Политика
США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета
США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет.
РБК вчера в 19:00
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс вчера в 14:59
Происшествия
СМИ: Сын известного банкира погиб после ДТП с пешеходом в Москве
Вечерняя Москва вчера в 13:07
Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
Издание «Российская газета» опубликовало первые изображения внедорожника УАЗ «Патриот» нового поколения, известного также, как «Русский Прадо».
Тарантас Ньюс вчера в 23:56
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
REGNUM 06 июля в 08:30
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости вчера в 14:00
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I полугодии упала на 24%
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом полугодии 2020 года упала на 24% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 337,5 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.
ПРАЙМ 03:02
Хоккей
НХЛ запретит Сорокину, Капризову и Романову сыграть в этом сезоне
Среди хоккеистов, которым отказали в допуске, оказались Кирилл Капризов, Александр Романов и Илья Сорокин.
CT news 04:15