Финансы

ПРАЙМПРАЙМРоссийский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем

Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:18

Рынок акций РФ открылся в красной зоне

Финмаркет03:05

Российские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику

ТАССвчера в 13:53

Российский рынок акций с утра умеренно снижается

ПРАЙМ03:17

Фондовые индексы РФ снижаются на открытии торгов

Банки.ру03:14

Рынок российских акций снизился вместе с нефтью и рублем

Финансовая газетавчера в 21:15

Акции «Сбербанка» слабо отреагировали на финансовый отчет

Finam.Ru03:24
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Футбол

Английские и итальянские клубы возобновили интерес к Гайчу после ЦСКА

Английские и итальянские клубы возобновили интерес к нападающему Адольфу Гайчу после того, как столичный ЦСКА обратился с трансферным предложением к "Сан-Лоренсо".
Газета.Ru 04:29
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
2,2K
Общество

Адвокат считает, что Сафронов находился в разработке ФСБ несколько лет

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, арестованный по подозрению в государственной измене, находился в разработке ФСБ насколько лет.
ТАСС 03:57
Авто

Продажи новых легковых машин и LCV в РФ в июне снизились на 14,6%

Всего же за первые 6 месяцев 2020 года продажи новых легковых авто и LCV в России достигли отметки 653 959 единиц, что на 23,3% меньше показателя января-июня 2019-го.
Новые автомобили вчера в 11:39
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Общество

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских

В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
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Культура

Мультсериал режиссера Гильермо дель Торо выйдет в августе

Создателем и продюсером сериала является режиссер Гильермо дель Торо.
ИА Красная Весна 02:34
Происшествия

В Перми журналиста задержали на пикете в поддержку Ивана Сафронова

Иван Сафронов свою вину отрицает. Днем 7 июля у здания ФСБ начались пикеты в поддержку Ивана Сафронова. Полиция задержала более 20 человек.
Коммерсантъ 04:59
1
Происшествия

В Крыму утонули три человека за минувшие сутки

Газета.Ru 04:46
2
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06 июля в 08:25
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Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

REGNUM вчера в 13:37
1,1K
Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 562, до 700 792, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
ТАСС 03:32
Экономика

В РТ госслужащим приостановят индексацию окладов

Индексация окладов госслужащих Татарстана в 2020 году должна быть приостановлена в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, волатильностью цен на нефть и, соответственно, замедлением поступлений в доходную часть республики.
БИЗНЕС Online 03:55
1
Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

«Норильский никель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива по Норильском.
Коммерсантъ 04:21
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
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Общество

Зеленский прибыл в Донбасс из-за ситуации с лесными пожарами

«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе», — говорится в сообщении пресс-службы.
REGNUM 03:59
Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
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Здоровье

У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском 06 июля в 22:10
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Шоу-бизнес

Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой из «Папиных дочек»

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию, хореограф и постановщик Илья Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой из сериала "Папины дочки" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 11:53
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Шоу-бизнес

В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа

В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru вчера в 14:09
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Политика

В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.
RT на русском 03:39
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Общество

ФСБ прослушивала телефон и читала почту Ивана Сафронова

Накануне господина Сафронова арестовали до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ), его подозревают в передаче данных чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США.
Коммерсантъ 04:41
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Здоровье

Министр свердловского правительства попал в реанимацию с коронавирусом

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев сутки провел в реанимации.
Екатеринбург Онлайн 03:38
Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
143
Политика

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
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Происшествия

Журналисту Азару снова грозит до 30 суток ареста за одиночный пикет

Соловьев отметил, что по этой статье Азара снову могут арестовать на срок до 30 суток.
Интерфакс 04:33
Общество

Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом

РБК 03:48
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Армия и оружие

СМИ рассказали об уникальных особенностях нового российского пулемета

Появились данные об уникальных особенностях нового российского пулемета РПК-16, который в настоящее время проходит испытания.
NewInform 05:02
Политика

Захарова назвала данные о ее назначении послом в другой стране фейками

РИА Новости 04:01
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Футбол

Московский ФК «Спартак» объявил об отставке гендиректора

Совет директоров столичного футбольного клуба «Спартак» принял решение об освобождении с должности генерального директора Томаса Цорна, сообщается на сайте «красно-белых».
РИАМО вчера в 09:38
1
Политика

Тимошенко заявила о «жестоком обмане» украинцев

Lenta.ru вчера в 23:29
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