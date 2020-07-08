Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.

Российский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем

Политика Грызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц Москва, 8 июля 2020, 21:00 — REGNUM Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц. 6

Футбол Динамо (Киев) — Ворскла 0:1 (1-й тайм) В полуфинальных матчах «Ворскла» только в серии пенальти одолела «Мариуполь», а киевское «Динамо» уверено переиграло клуб первой украинской лиги «Минай».

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом 25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом. 299

Происшествия В Волгоградской области лесной пожар угрожает селу Лесной пожар в Ольховском районе Волгоградской области угрожает расположенному рядом селу Ягодное, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 4

Происшествия Российского курьера задержали за оправдание терроризма В Петербурге арестован курьер Александр Меркулов, чьи посты во «ВКонтакте» сочли публичным оправданием терроризма. 7

Политика Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки. 7

Общество МВД предложило изменить водительские права и ПТС МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права. 2,4K

Политика Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT. 19

Футбол Спартак — Локомотив 1:1 (2-й тайм) Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско удален в матче 27-го тура чемпионата России по футболу со столичным "Локомотивом" за споры с главным арбитром встречи Сергеем Лапочкиным.

Общество В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 308

Общество В ОНК рассказали о содержании Ивана Сафронова в СИЗО «Лефортово» Арестованный по подозрению в государственной измене советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов находится в карантинной камере СИЗО «Лефортово».

Экономика Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom. 1,1K

Общество ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса» Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений. 251

Политика Путину предложили перенести празднование Дня России на 1 июля Член Общественной палаты и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила президенту Владимиру Путину перенести дату празднования Дня России на 1 июля. 2,8K

Общество Летние кинотеатры заработают в Подмосковье с 15 июля С 15 июля в Московской области смогут возобновить работу кинотеатры под открытым небом, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. 22

Общество Певец Дмитрий Колдун попал в больницу в Минске Популярный певец Дмитрий Колдун госпитализирован в больницу в Минске "с признаками выраженной интоксикации неясного генеза", результаты ПЦР-диагностики COVID-19 отрицательные, сообщает министерство здравоохранения Белоруссии.