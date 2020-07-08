Финансы
ПРАЙМРоссийский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем
Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Грызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц
Москва, 8 июля 2020, 21:00 — REGNUM Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц.
REGNUM 14:00
Футбол
Динамо (Киев) — Ворскла 0:1 (1-й тайм)
В полуфинальных матчах «Ворскла» только в серии пенальти одолела «Мариуполь», а киевское «Динамо» уверено переиграло клуб первой украинской лиги «Минай».
ГЛАС.RU 03:10
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Происшествия
В Волгоградской области лесной пожар угрожает селу
Лесной пожар в Ольховском районе Волгоградской области угрожает расположенному рядом селу Ягодное, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 11:44
Происшествия
Российского курьера задержали за оправдание терроризма
В Петербурге арестован курьер Александр Меркулов, чьи посты во «ВКонтакте» сочли публичным оправданием терроризма.
Lenta.ru 13:55
Общество
Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции
Слово и Дело 02:26
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Политика
Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения
Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 09:48
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru вчера в 15:55
Шоу-бизнес
Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей
Изучив все документы, адвокаты певицы узнали, что Телегин умышленно скрыл "большую часть семейного имущества" от раздела.
iReactor 06:06
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о намерении добиться оправдания актера
Защита актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Садовом кольце 8 июня, намерена добиваться его оправдания.
РБК 12:22
Политика
Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT
Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
REGNUM 14:33
Транспорт
В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
RT на русском 12:23
Футбол
Спартак — Локомотив 1:1 (2-й тайм)
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско удален в матче 27-го тура чемпионата России по футболу со столичным "Локомотивом" за споры с главным арбитром встречи Сергеем Лапочкиным.
РИА Новости 14:34
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 14:06
Армия и оружие
Корабли Северного флота отстрелялись по целям в Баренцевом море
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и ракетный крейсер «Маршал Устинов» отстрелялись по береговым целям на учениях в Баренцевом море.
ТК Звезда 09:29
Общество
В ОНК рассказали о содержании Ивана Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по подозрению в государственной измене советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов находится в карантинной камере СИЗО «Лефортово».
RT на русском 14:27
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости вчера в 14:00
Общество
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
Общество
ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
Шоу-бизнес
Певица Ёлка стала самым популярным артистом десятилетия на радио
Елизавета Иванцив, выступающая под творческим псевдонимом Ёлка, стала самым популярным артистом десятилетия по версии портала TopHit.
News.ru вчера в 21:32
Политика
Путину предложили перенести празднование Дня России на 1 июля
Член Общественной палаты и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила президенту Владимиру Путину перенести дату празднования Дня России на 1 июля.
РИА Новости 07:50
Общество
Летние кинотеатры заработают в Подмосковье с 15 июля
С 15 июля в Московской области смогут возобновить работу кинотеатры под открытым небом, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
РИАМО 11:53
Общество
Певец Дмитрий Колдун попал в больницу в Минске
Популярный певец Дмитрий Колдун госпитализирован в больницу в Минске "с признаками выраженной интоксикации неясного генеза", результаты ПЦР-диагностики COVID-19 отрицательные, сообщает министерство здравоохранения Белоруссии.
РИА Новости 13:59
Футбол
«Зениту» вручили золотые медали и кубок за победу в чемпионате России
Футболисты петербургского «Зенита» получили золотые медали и кубок за победу в чемпионате России.
РБК 13:44
Автоспорт
Гонщик Квят объяснил отказ вставать на колено на акции против расизма
ТАСС Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят объяснил, что преклонение колена на акции против расизма противоречит его менталитету.
РЕН ТВ 03:39
Шоу-бизнес
Ахеджакова рассказала о предчувствии матери Ефремова: посадят или убьют
Московский Комсомолец 14:02
Шоу-бизнес
В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа
В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru вчера в 14:09
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на принятие Александром Емельяненко его вызова на поединок.
RT на русском 09:12