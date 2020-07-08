Финансы

ПРАЙМПРАЙМРоссийский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем

Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Акции «Сбербанка» слабо отреагировали на финансовый отчет

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Рынок акций РФ снизился по основным индексам, не найдя драйверов роста

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Финмаркет03:05

Рынок российских акций снизился вместе с нефтью и рублем

Финансовая газетавчера в 21:15
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Политика

Грызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц

Москва, 8 июля 2020, 21:00 — REGNUM Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц.
REGNUM 14:00
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Футбол

Динамо (Киев) — Ворскла 0:1 (1-й тайм)

В полуфинальных матчах «Ворскла» только в серии пенальти одолела «Мариуполь», а киевское «Динамо» уверено переиграло клуб первой украинской лиги «Минай».
ГЛАС.RU 03:10
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом

25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
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Происшествия

В Волгоградской области лесной пожар угрожает селу

Лесной пожар в Ольховском районе Волгоградской области угрожает расположенному рядом селу Ягодное, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 11:44
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Происшествия

Российского курьера задержали за оправдание терроризма

В Петербурге арестован курьер Александр Меркулов, чьи посты во «ВКонтакте» сочли публичным оправданием терроризма.
Lenta.ru 13:55
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Общество

Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции

Слово и Дело 02:26
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
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Политика

Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения

Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 09:48
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru вчера в 15:55
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Шоу-бизнес

Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей

Изучив все документы, адвокаты певицы узнали, что Телегин умышленно скрыл "большую часть семейного имущества" от раздела.
iReactor 06:06
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о намерении добиться оправдания актера

Защита актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Садовом кольце 8 июня, намерена добиваться его оправдания.
РБК 12:22
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Политика

Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT

Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
REGNUM 14:33
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Транспорт

В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах

RT на русском 12:23
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Футбол

Спартак — Локомотив 1:1 (2-й тайм)

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско удален в матче 27-го тура чемпионата России по футболу со столичным "Локомотивом" за споры с главным арбитром встречи Сергеем Лапочкиным.
РИА Новости 14:34
Общество

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 14:06
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Армия и оружие

Корабли Северного флота отстрелялись по целям в Баренцевом море

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и ракетный крейсер «Маршал Устинов» отстрелялись по береговым целям на учениях в Баренцевом море.
ТК Звезда 09:29
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Общество

В ОНК рассказали о содержании Ивана Сафронова в СИЗО «Лефортово»

Арестованный по подозрению в государственной измене советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов находится в карантинной камере СИЗО «Лефортово».
RT на русском 14:27
Экономика

Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости вчера в 14:00
1,1K
Общество

Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
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Общество

ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
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Шоу-бизнес

Певица Ёлка стала самым популярным артистом десятилетия на радио

Елизавета Иванцив, выступающая под творческим псевдонимом Ёлка, стала самым популярным артистом десятилетия по версии портала TopHit.
News.ru вчера в 21:32
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Политика

Путину предложили перенести празднование Дня России на 1 июля

Член Общественной палаты и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила президенту Владимиру Путину перенести дату празднования Дня России на 1 июля.
РИА Новости 07:50
2,8K
Общество

Летние кинотеатры заработают в Подмосковье с 15 июля

С 15 июля в Московской области смогут возобновить работу кинотеатры под открытым небом, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
РИАМО 11:53
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Общество

Певец Дмитрий Колдун попал в больницу в Минске

Популярный певец Дмитрий Колдун госпитализирован в больницу в Минске "с признаками выраженной интоксикации неясного генеза", результаты ПЦР-диагностики COVID-19 отрицательные, сообщает министерство здравоохранения Белоруссии.
РИА Новости 13:59
Футбол

«Зениту» вручили золотые медали и кубок за победу в чемпионате России

Футболисты петербургского «Зенита» получили золотые медали и кубок за победу в чемпионате России.
РБК 13:44
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости 09:38
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Автоспорт

Гонщик Квят объяснил отказ вставать на колено на акции против расизма

ТАСС Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят объяснил, что преклонение колена на акции против расизма противоречит его менталитету.
РЕН ТВ 03:39
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Шоу-бизнес

Ахеджакова рассказала о предчувствии матери Ефремова: посадят или убьют

Московский Комсомолец 14:02
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Шоу-бизнес

В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа

В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru вчера в 14:09
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Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на принятие Александром Емельяненко его вызова на поединок.
RT на русском 09:12
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