Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.

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Футбол «Ростов» – «Уфа». Команды объявили стартовые составы на игру Сегодня в матче 27-го тура чемпионата России «Уфа» на выезде сыграет с «Ростовом». Начало встречи в 22: 30 по местному времени (20:30 мск).

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Шоу-бизнес Супермодель Ирина Шейк случайно «засветила» пятую точку в зеркале Все выглядит так, что Шейк хотела показать поклонникам свое лицо без макияжа, но как будто бы случайно сфотографировала свои формы, которые отразились в зеркале за ее спиной. 5