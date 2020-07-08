Финансы

ПРАЙМПРАЙМРоссийский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем

Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Российский рынок акций закрылся снижением ключевых индексов

ТАСС08 июля в 13:11

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.рувчера в 03:13

Российский рынок акций снижается в начале торгов

ПРАЙМвчера в 03:13

Индексы РФ завершили торги в «красной зоне»

Банки.рувчера в 12:00

Рынок акций РФ открылся в красной зоне

Финмаркет08 июля в 03:05

Акции «Сбербанка» слабо отреагировали на финансовый отчет

Finam.Ru08 июля в 03:24

Рынок российских акций снизился вместе с нефтью и рублем

Финансовая газета07 июля в 21:15
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Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Российская газета вчера в 01:32
4,2K
Футбол

Ибрагимович о своём будущем: «Я по-прежнему лучший, играть в ЛЕ – не моё»

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович в интервью La Gazzetta dello Sport высказался о ситуации в клубе и своём будущем.
Soccer.ru вчера в 20:55
Здоровье

Главврач больницы в Алтайском крае призвал носить медицинские маски

АМИТЕЛ вчера в 23:51
Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

Российская газета вчера в 23:02
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Футбол

Хусаинов: «Чорлука фолил на Рассказове, нужно было назначать пенальти»

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал падение защитника «Спартака» Николая Рассказова после контакта с игроком «Локомотива» Ведраном Чорлукой в матче 27-го тура чемпионата России (1:1).
Евро-футбол.ру вчера в 02:27
Происшествия

На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда

Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы.
ТАСС вчера в 23:23
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Авто

Автомобили с иностранными номерами проверят инспекторы ГИБДД в Липецке

Проверку машин с иностранными номерами проведет УГИБДД по Липецкой области.
LipetskMedia.ru вчера в 04:37
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Армия и оружие

Турция «зализывает рану» в Ливии: за «Панцири» отомстили на «Ястребах»

После короткой передышки военное противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара и поддерживаемым Турцией Правительством национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа вновь вступило в активную фазу.
Евразия Daily вчера в 04:27
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Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Энергетика

WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель

Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета вчера в 18:31
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты вчера в 06:28
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Общество

На Ямале продлили режим самоизоляции до 20 июля включительно

На Ямале продлили режим самоизоляции до 20 июля включительно.
Аргументы и Факты - Ямал 01:58
Общество

В России предложили изменить размер автомобильных штрафов

"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости вчера в 15:37
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Происшествия

Адвокат потерпевших заявил об отсутствии причин прощать Ефремова

Известия вчера в 09:05
26
Происшествия

В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны

РИА Новости 01:55
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Футбол

Умер заслуженный тренер СССР по футболу Владимир Сальков

ИА Красная Весна вчера в 17:14
Музыка

Ленни Кравиц отменил концерт в Москве из-за коронавируса

Ленни Кравиц отменил концерт в Москве из-за коронавирусной инфекции. Певец отменил все концерты в Европе.
Культуромания вчера в 14:59
1
Общество

В омской МСЧ №4 починили аппарат для диагностики коронавируса

В омском минздраве сообщили, что сегодня утром после ремонта в медсанчасти №4 снова заработало оборудование для диагностики коронавируса.
АиФ Омск 00:23
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Происшествия

В центре Петербурга горит исторический дом Басевича

REGNUM 01:06
Общество

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они получат препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.
РИА Новости вчера в 22:04
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Армия и оружие

Пентагон сообщил об отравлении солдат США ядами на базе в Узбекистане

Согласно рассекреченным документам Пентагона американские солдаты могли с 2001 по 2005 год подвергаться воздействию опасных ядов в ходе службы на аэродроме Ханабад в Узбекистане.
РЕН ТВ вчера в 22:50
2
Общество

Названы регионы с высокой распространённостью психических заболеваний

RT на русском вчера в 23:00
Происшествия

В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

РИА Новости 00:39
1
Футбол

Леонид Слуцкий: «Рубин» по делу победил «Краснодар»

Казанский «Рубин» по делу обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.
Татар-информ вчера в 16:28
Политика

Байден отругал Порошенко за организацию диверсии в Крыму в 2016 году

Бывший президент Украины Петр Порошенко признал, что диверсия на севере Крыма в 2016 году, в результате которой погибли сотрудник ФСБ и российский десантник, была организована украинской военной разведкой.
Экономика сегодня вчера в 10:39
47
Общество

Томский губернатор продлил режим самоизоляции в регионе до 1 августа

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции в регионе в связи с пандемией коронавируса до 1 августа.
ТАСС 01:36
8
Общество

Депутат Галямина стала свидетелем по делу ЮКОСа 2003 года

Адвокат Галяминой Михаил Бирюков говорил "Интерфаксу", что следственные действия прошли по девяти адресам по делу ЮКОСа о хищениях в 2003 году.
Интерфакс вчера в 11:16
1,3K
Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США замечены вблизи границ России

В "Звезде" рассказали о смене стратегии военной авиации США. Бомбардировщики США замечены вблизи границ России.
Piter.tv 01:27
28
Наука

У переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета

Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 00:25
182
Политика

Временный президент Боливии Аньес заразилась коронавирусом

Временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом COVID-19, об этом она сообщила в своем твиттере.
Интерфакс вчера в 19:18
1
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