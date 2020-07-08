Финансы
ПРАЙМРоссийский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем
Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 02:05, Ашберн
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета вчера в 01:32
Футбол
Ибрагимович о своём будущем: «Я по-прежнему лучший, играть в ЛЕ – не моё»
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович в интервью La Gazzetta dello Sport высказался о ситуации в клубе и своём будущем.
Soccer.ru вчера в 20:55
Здоровье
Главврач больницы в Алтайском крае призвал носить медицинские маски
АМИТЕЛ вчера в 23:51
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
Российская газета вчера в 23:02
Футбол
Хусаинов: «Чорлука фолил на Рассказове, нужно было назначать пенальти»
Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал падение защитника «Спартака» Николая Рассказова после контакта с игроком «Локомотива» Ведраном Чорлукой в матче 27-го тура чемпионата России (1:1).
Евро-футбол.ру вчера в 02:27
Происшествия
На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда
Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы.
ТАСС вчера в 23:23
Авто
Автомобили с иностранными номерами проверят инспекторы ГИБДД в Липецке
Проверку машин с иностранными номерами проведет УГИБДД по Липецкой области.
LipetskMedia.ru вчера в 04:37
Армия и оружие
Турция «зализывает рану» в Ливии: за «Панцири» отомстили на «Ястребах»
После короткой передышки военное противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара и поддерживаемым Турцией Правительством национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа вновь вступило в активную фазу.
Евразия Daily вчера в 04:27
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Энергетика
WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель
Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета вчера в 18:31
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты вчера в 06:28
Общество
На Ямале продлили режим самоизоляции до 20 июля включительно
На Ямале продлили режим самоизоляции до 20 июля включительно.
Аргументы и Факты - Ямал 01:58
Общество
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости вчера в 15:37
Происшествия
Адвокат потерпевших заявил об отсутствии причин прощать Ефремова
Известия вчера в 09:05
Футбол
Умер заслуженный тренер СССР по футболу Владимир Сальков
ИА Красная Весна вчера в 17:14
Музыка
Ленни Кравиц отменил концерт в Москве из-за коронавируса
Ленни Кравиц отменил концерт в Москве из-за коронавирусной инфекции. Певец отменил все концерты в Европе.
Культуромания вчера в 14:59
Общество
В омской МСЧ №4 починили аппарат для диагностики коронавируса
В омском минздраве сообщили, что сегодня утром после ремонта в медсанчасти №4 снова заработало оборудование для диагностики коронавируса.
АиФ Омск 00:23
Общество
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они получат препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.
РИА Новости вчера в 22:04
Армия и оружие
Пентагон сообщил об отравлении солдат США ядами на базе в Узбекистане
Согласно рассекреченным документам Пентагона американские солдаты могли с 2001 по 2005 год подвергаться воздействию опасных ядов в ходе службы на аэродроме Ханабад в Узбекистане.
РЕН ТВ вчера в 22:50
Общество
Названы регионы с высокой распространённостью психических заболеваний
RT на русском вчера в 23:00
Футбол
Леонид Слуцкий: «Рубин» по делу победил «Краснодар»
Казанский «Рубин» по делу обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.
Татар-информ вчера в 16:28
Политика
Байден отругал Порошенко за организацию диверсии в Крыму в 2016 году
Бывший президент Украины Петр Порошенко признал, что диверсия на севере Крыма в 2016 году, в результате которой погибли сотрудник ФСБ и российский десантник, была организована украинской военной разведкой.
Экономика сегодня вчера в 10:39
Общество
Томский губернатор продлил режим самоизоляции в регионе до 1 августа
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции в регионе в связи с пандемией коронавируса до 1 августа.
ТАСС 01:36
Общество
Депутат Галямина стала свидетелем по делу ЮКОСа 2003 года
Адвокат Галяминой Михаил Бирюков говорил "Интерфаксу", что следственные действия прошли по девяти адресам по делу ЮКОСа о хищениях в 2003 году.
Интерфакс вчера в 11:16
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США замечены вблизи границ России
В "Звезде" рассказали о смене стратегии военной авиации США. Бомбардировщики США замечены вблизи границ России.
Piter.tv 01:27
Наука
У переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета
Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 00:25
Политика
Временный президент Боливии Аньес заразилась коронавирусом
Временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом COVID-19, об этом она сообщила в своем твиттере.
Интерфакс вчера в 19:18