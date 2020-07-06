Финансы

ПРАЙМПРАЙМРоссийский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем

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Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
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