Финансы
ПРАЙМРоссийский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем
Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 15:11, Ашберн
Общество
Стали известны сроки запуска Spotify в России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится в России уже 15 июля. Об этом пишет Variety со ссылкой на источники.
Lenta.ru 14:59
Общество
В ОНК рассказали о содержании Ивана Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по подозрению в государственной измене советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов находится в карантинной камере СИЗО «Лефортово».
RT на русском 14:27
Транспорт
В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
RT на русском 12:23
Здоровье
Разрешение на применение препарата от COVID-19 амбулаторно просит РФПИ
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с ГК «Химрар» трудятся над производством лекарства против коронавируса.
Live24 13:23
Происшествия
Росздравнадзор: возгорания в больницах произошли не от аппаратов ИВЛ
После пожаров в больницах Москвы и Петербурга, где во время пандемии коронавируса были установлены аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких) "Авента-М", Росздравнадзор провел свою проверку.
Вести.Ru 08:31
Общество
На Лубянке задержали более 15 участников пикетов в поддержку Сафронова
На Лубянке задержали более 15 участников пикетов в поддержку Сафронова Полицейские задержали возле здания ФСБ на Лубянке как минимум 16 участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.
Медиазона вчера в 11:26
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Футбол
Болельщики освистали Беглова на церемонии награждения «Зенита»
Daily Storm 14:46
Экономика
Власти США могут отрезать Гонконг от долларов
Вашингтон, 8 июля 2020, 21:43 — REGNUM Советники президента США Дональда Трампа предлагают подорвать привязку гонконгского доллара к доллару Соединенных Штатов, которая существует с 1983 года, в качестве ответной меры на принятие властями КНР поправок к закону о национальной безопасности, которые, в свою очередь, блокируют протестную активность в бывшей британской колонии.
REGNUM 14:43
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru вчера в 15:55
Политика
Почему переговоры по Донбассу не приносят результатов
Диалог Киева, Донецка и Луганска в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в очередной раз не принес каких-либо существенных результатов.
Газета.Ru 13:53
Армия и оружие
Корабли Северного флота отстрелялись по целям в Баренцевом море
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и ракетный крейсер «Маршал Устинов» отстрелялись по береговым целям на учениях в Баренцевом море.
ТК Звезда 09:29
Общество
Выплату повышенного пособия по безработице в России продлили на август
Мишустин подписал документ о продлении повышения минимального размера пособия по безработице на август.
Телеканал 360° вчера в 08:23
Футбол
Спартак — Локомотив 1:1 (2-й тайм)
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско удален в матче 27-го тура чемпионата России по футболу со столичным "Локомотивом" за споры с главным арбитром встречи Сергеем Лапочкиным.
РИА Новости 14:34
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Политика
Венедиктов раскрыл имена возможных преемников Путина
Алексей Венедиктов считает, что Дмитрий Медведев и Сергей Нарышкин являются наиболее вероятными преемниками Владимира Путина на посту президента России.
Российский Диалог 14:21
Политика
Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT
Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
REGNUM 14:33
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Эксперты отмечали, что Дания может разрешить использовать при строительстве газопровода новый тип судов.
Новые Ведомости вчера в 05:41
Общество
В Подмосковье откроют пляжи и аттракционы с 15 июля
РИА Новости 11:21
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:47
Кино
Вышел трейлер второго сезона «Пацанов»
Ранее стало известно, что у Мясника появится короткометражный "сольник" из кадров, не вошедших во второй сезон "Пацанов".
Российская газета 12:26
Общество
ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
Футбол
«Манчестер Сити» забил «Ньюкаслу» пять голов
«Манчестер Сити» в домашнем матче 34-го тура английской Премьер-лиги разгромил «Ньюкасл» — 5:0. «Горожане» открыли счет на 10-й минуте, когда Габриэл Жезус в касание замкнул прострел от Давида Сильвы.
LiveSport.ru 14:52
Общество
В Минздраве перечислили самые частые осложнения от коронавируса
Ранее Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной.
Lenta.ru 14:28
Экономика
В Минэкономразвития объяснили рост цен на промтовары
Цены на продовольственные товары в июне продолжили расти умеренными темпами (0,2% в месячном выражении, как и в мае).
ТАСС 12:44
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13