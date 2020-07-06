Финансы
ПРАЙМРоссийский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем
Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 16:24, Ашберн
Общество
Названа дата запуска музыкального сервиса Spotify в России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify заработает в России уже 15 июля, сообщает журнал Variety со ссылкой на источники.
Газета.Ru 15:35
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой Renault «Формулы-1»
Двукратный чемпион «Формулы-1», испанский пилот Фернандо Алонсо подписал контракт с Renault.
Известия 15:45
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
В рамках 27-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" сыграл вничью со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru 15:30
Политика
Украина отказалась от договоренностей об обмене пленными
«В ходе сегодняшней конференции Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц», — сказал Грызлов.
Lenta.ru 14:30
Футбол
Болельщики освистали Беглова на церемонии награждения «Зенита»
Daily Storm 14:46
Общество
Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Политика
Володин раскритиковал решение ЕСПЧ по иску депутата Рашкина
Решение Европейского суда по правам человека о выплате депутату Валерию Рашкину 7,8 тысячи евро в качестве компенсации носит политический характер.
Городовой 04:10
Армия и оружие
Турция испытала С-400 против самолётов F-16
DixiNews вчера в 11:18
Политика
ФСБ заподозрила советника Рогозина в передаче секретных сведений НАТО
По версии российской спецслужбы, задержанный чиновник собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведений о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, составляющие гостайну.
Новый День вчера в 05:51
Общество
Певец Дмитрий Колдун госпитализирован в Минске с интоксикацией
Российская газета 15:10
Общество
ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
Политика
США назвали действия Китая в Гонконге аннексией
США рассматривают принятый в Китае закон о нацбезопасности для Гонконга как аннексию.
Lenta.ru 14:35
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru вчера в 15:55
Технологии
Акции Twitter дорожают на 12% на новостях о создании платформы Gryphon
Стоимость акций сервиса микроблогов Twitter растет в среду вечером на 12%, ранее компания объявила о поиске сотрудников для платформы подписки Gryphon, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 13:20
Политика
Небензя отверг обвинения в адрес России о вмешательстве в Ливии
Распространение ложной информации о военном вмешательстве РФ в ливийский конфликт исполняющей обязанности спецпредставителя генсека ООН по Ливии Стефани Турко Уильямс неприемлемо, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН, посвященном ситуации в Ливии.
РИА Новости 14:46
Политика
Собчак заподозрили в связях с иностранной разведкой
Южный Федеральный 06:21
Футбол
Медведев: Никого не удовлетворяет количество воспитанников в составе «Зенита»
Как сообщает «Нева Спорт», генеральный директор «Газпрома», президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев пожаловался на количество спортсменов в основном составе команды.
CT news 08:53
Космос
Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник Shiyan-6
5 июля с космодрома «Цзюцюань» на околоземную орбиту вышел китайский экспериментальный спутник Китая Shiyan-6.
Live24 вчера в 08:49
Хоккей
Плей-офф в НХЛ стартует 9 августа, новый сезон начнется 1 декабря
Стали известны точные даты проведения оставшейся части сезона в НХЛ и старта нового регулярного чемпионата.
Матч ТВ 15:41
Здоровье
С 9 июля в больнице Николая Чудотворца возобновится прием пациентов
Исключение составили дежурные смены. С 9 июля после проведения заключительной дезинфекции в больнице возобновится прием пациентов.
Телеканал Санкт-Петербург 12:36
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Общество
В Подмосковье откроют пляжи и аттракционы с 15 июля
В Подмосковье откроют пляжи и парки аттракционов с 15 июля, соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства.
РИА Новости 11:21
Общество
В Минздраве перечислили самые частые осложнения от коронавируса
Ранее Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной.
Lenta.ru 14:28
Экономика
Устойчивость экономики России в период коронавируса объяснили в Японии
Кризис из-за пандемии коронавируса для российской экономики оказался "не таким уж страшным", говорит эксперт.
Накануне.Ru вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»
46-летняя звезда фигурного катания отметил, что всегда отрицал информацию о любовных историях, поскольку это было ложью, и добавил, что роман с Лизой – абсолютная правда.
Общественная служба новостей вчера в 11:24