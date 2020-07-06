Финансы

ПРАЙМПРАЙМРоссийский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем

Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Российский рынок акций закрылся снижением ключевых индексов

ТАСС13:11

«Альпари Евразия»: Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 70,7-72,1 руб

SIA.ru06 июля в 03:05

Акции «Сбербанка» слабо отреагировали на финансовый отчет

Finam.Ru03:24

Рынок акций РФ открылся в красной зоне

Финмаркет03:05

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:18

Российский рынок начал новую неделю с роста основных индексов

Росбалт06 июля в 03:13

Рынок акций РФ снизился по основным индексам, не найдя драйверов роста

ПРАЙМ14:11
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Общество

Названа дата запуска музыкального сервиса Spotify в России

Музыкальный стриминговый сервис Spotify заработает в России уже 15 июля, сообщает журнал Variety со ссылкой на источники.
Газета.Ru 15:35
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Автоспорт

Фернандо Алонсо подписал контракт с командой Renault «Формулы-1»

Двукратный чемпион «Формулы-1», испанский пилот Фернандо Алонсо подписал контракт с Renault.
Известия 15:45
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Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России

В рамках 27-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" сыграл вничью со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru 15:30
Политика

Украина отказалась от договоренностей об обмене пленными

«В ходе сегодняшней конференции Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц», — сказал Грызлов.
Lenta.ru 14:30
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Футбол

Болельщики освистали Беглова на церемонии награждения «Зенита»

Daily Storm 14:46
Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил его отказ признать вину

Lenta.ru 16:02
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Общество

Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года

Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
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Политика

Володин раскритиковал решение ЕСПЧ по иску депутата Рашкина

Решение Европейского суда по правам человека о выплате депутату Валерию Рашкину 7,8 тысячи евро в качестве компенсации носит политический характер.
Городовой 04:10
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Армия и оружие

Турция испытала С-400 против самолётов F-16

DixiNews вчера в 11:18
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Политика

ФСБ заподозрила советника Рогозина в передаче секретных сведений НАТО

По версии российской спецслужбы, задержанный чиновник собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведений о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, составляющие гостайну.
Новый День вчера в 05:51
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Общество

Певец Дмитрий Колдун госпитализирован в Минске с интоксикацией

Российская газета 15:10
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Общество

ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
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Политика

США назвали действия Китая в Гонконге аннексией

США рассматривают принятый в Китае закон о нацбезопасности для Гонконга как аннексию.
Lenta.ru 14:35
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Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
1,5K
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru вчера в 15:55
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Технологии

Акции Twitter дорожают на 12% на новостях о создании платформы Gryphon

Стоимость акций сервиса микроблогов Twitter растет в среду вечером на 12%, ранее компания объявила о поиске сотрудников для платформы подписки Gryphon, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 13:20
Политика

Небензя отверг обвинения в адрес России о вмешательстве в Ливии

Распространение ложной информации о военном вмешательстве РФ в ливийский конфликт исполняющей обязанности спецпредставителя генсека ООН по Ливии Стефани Турко Уильямс неприемлемо, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН, посвященном ситуации в Ливии.
РИА Новости 14:46
Политика

Собчак заподозрили в связях с иностранной разведкой

Южный Федеральный 06:21
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Футбол

Медведев: Никого не удовлетворяет количество воспитанников в составе «Зенита»

Как сообщает «Нева Спорт», генеральный директор «Газпрома», президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев пожаловался на количество спортсменов в основном составе команды.
CT news 08:53
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости 09:38
2,1K
Космос

Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник Shiyan-6

5 июля с космодрома «Цзюцюань» на околоземную орбиту вышел китайский экспериментальный спутник Китая Shiyan-6.
Live24 вчера в 08:49
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Хоккей

Плей-офф в НХЛ стартует 9 августа, новый сезон начнется 1 декабря

Стали известны точные даты проведения оставшейся части сезона в НХЛ и старта нового регулярного чемпионата.
Матч ТВ 15:41
Происшествия

Под Тулой нашли примотанный к дереву скотчем труп мужчины

Известия 16:08
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Здоровье

С 9 июля в больнице Николая Чудотворца возобновится прием пациентов

Исключение составили дежурные смены. С 9 июля после проведения заключительной дезинфекции в больнице возобновится прием пациентов.
Телеканал Санкт-Петербург 12:36
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Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
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Общество

В Подмосковье откроют пляжи и аттракционы с 15 июля

В Подмосковье откроют пляжи и парки аттракционов с 15 июля, соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства.
РИА Новости 11:21
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Общество

В Минздраве перечислили самые частые осложнения от коронавируса

Ранее Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной.
Lenta.ru 14:28
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Экономика

Устойчивость экономики России в период коронавируса объяснили в Японии

Кризис из-за пандемии коронавируса для российской экономики оказался "не таким уж страшным", говорит эксперт.
Накануне.Ru вчера в 17:05
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»

46-летняя звезда фигурного катания отметил, что всегда отрицал информацию о любовных историях, поскольку это было ложью, и добавил, что роман с Лизой – абсолютная правда.
Общественная служба новостей вчера в 11:24
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