Финансы

ПРАЙМПРАЙМРоссийский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем

Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рынок акций РФ открылся в красной зоне

Финмаркет03:05

Рынок акций РФ снизился по основным индексам, не найдя драйверов роста

ПРАЙМ14:11

Акции «Сбербанка» слабо отреагировали на финансовый отчет

Finam.Ru03:24

Российский рынок акций закрылся снижением ключевых индексов

ТАСС13:11

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:18

Рынок российских акций снизился вместе с нефтью и рублем

Финансовая газетавчера в 21:15

Российский рынок акций открылся падением индексов

Городовойвчера в 05:19
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Происшествия

Против губернатора Хабаровского края Фургала возбудили уголовное дело

Губернатора задержали в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению в 2004-2005 годах особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области.
РИА Новости 18:58
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Происшествия

В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался кислородный баллон

Известия 18:22
2
Экономика

В США потеряли надежду на быстрое восстановление экономики

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (Raphael Bostic) предупредил о том, что восстановление экономики США находится под угрозой срыва.
Lenta.ru вчера в 08:03
7
Общество

Канатную дорогу на «Горном воздухе» закроют до конца июля

Канатную дорогу на Горном воздухе закроют для проведения регламентных работ.
АСТВ 19:40
Политика

США назвали действия Китая в Гонконге аннексией

США рассматривают принятый в Китае закон о нацбезопасности для Гонконга как аннексию.
Lenta.ru 14:35
2
Происшествия

В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов

В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ 18:15
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Единоборства

Турниры UFC на «Бойцовском острове» увидят 2500 зрителей

News.ru вчера в 08:44
Политика

Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:47
3,6K
Общество

Песков назвал некорректными данные о падении доходов жителей России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил результаты опроса от компании "Росгосстрах Жизнь" и центра "Платформа", которые показали, что почти у половины жителей России доходы во время пандемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса в последние месяцы упали до 15 тысяч рублей и ниже.
Комсомольская правда вчера в 07:51
3,4K
Здоровье

Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников

Несколько устаревших мифов о здоровом образе жизни развеял в эфире программы «О самом главном» главный врач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников.
Live24 04:18
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Футбол

Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака» в РФС

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Сергей Михайлов уже направил главе комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семену Андрееву письмо с просьбой дать оценку провокационному высказыванию гендиректора чемпионов России сезона-2019/2020.
Газета.Ru 10:18
2
Политика

«Дождь» поддержал обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова

"Дождь" поддержал обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова Редакция телеканала "Дождь" выпустила заявление в поддержку задержанного по делу о госизмене Ивана Сафронова.
Медиазона вчера в 10:13
Культура

Эрнест Клайн выпустит книгу «Второму игроку приготовиться» в ноябре

Американский писатель Эрнест Клайн опубликует свой новый роман «Второму игроку приготовиться» 24 ноября 2020 года, пишет CoS.
Афиша Daily 18:04
Экономика

За полугодие рост продаж смартфонов в РФ составил 3%, в денежном выражении - 5,1%

В МТС отмечают, что во 2-м квартале 2020 года продажи смартфонов сократились на 2,9% год к году в количественном выражении и на 2,3% в денежном выражении.
Финмаркет 05:56
Общество

СПЧ предложил отменить все штрафы россиян за нарушение самоизоляции

Суд по правам человека при президенте предложил Госдуме отменить все штрафы за самоизоляцию, которые были выписаны россиянам.
Финансовая газета 08:08
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Шоу-бизнес

Симоньян похудела на 30 кг ради свадьбы Навки

Симоньян рассказала, что периодически сидит на диетах, чтобы сбросить несколько лишних кг, из-за которых она не может носить любимую одежду.
Shraibikus News 07:53
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Здоровье

Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

За сутки в Алтайском крае выявлено 188 зараженных коронавирусной инфекцией, вылечились еще 123 пациента, скончались 4 носителя COVID-19, в двух случаях причиной смерти стал именно вирус и его осложнения.
Kursk.com 03:19
596
Общество

В Белграде во время беспорядков ранили десять полицейских

REGNUM 18:05
774
Футбол

Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»

Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости 15:55
Транспорт

В России предложили ввести новые штрафы для водителей

Вдобавок активисты предлагают конкретизировать понятия «газон» и «зелёные насаждения», ввести штрафы для должностных лиц за ошибочно вынесенные постановления и предусмотреть компенсацию за повреждения, которые нанесли машине при эвакуации.
Тарантас Ньюс вчера в 12:18
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Общество

Мишустин заявил об угрозе достижениям по сокращению бедности в России

Достижения последних лет по сокращению бедности в России оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 09:02
1,4K
Политика

СЖР направил запрос в ФСБ из-за задержания Сафронова

Союз журналистов России направил запрос в ФСБ по поводу того, связано ли с журналистской деятельностью задержание подозреваемого в госизмене экс-журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, говорится в заявлении на сайте СЖР.
РИА Новости 13:16
Политика

Совбез ООН не поддержал резолюцию России по поставкам гумпомощи Сирии

Совет Безопасности (СБ) ООН 8 июля не принял резолюцию России о сохранении только одного КПП на границе Сирии и Турции для доставки гуманитарной помощи.
Известия 18:57
271
Общество

Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
64
Наука

Миниатюрного предка динозавров и птерозавров нашли на Мадагаскаре

Мелкий предок динозавров обнаружен в триасовых отложениях Мадагаскара.
Evo-rus.com вчера в 05:54
9
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
2,4K
Гаджеты

Появились предполагаемые спецификации видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и 3070 Ti

Игромания.ру вчера в 12:09
30
Футбол

«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн

Сообщалось, что «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн.
Чемпионат 17:34
2
Общество

Власти Московской области планируют открыть парки и пляжи к 15 июля

ИА Красная Весна 12:11
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Здоровье

В РФ больные муковисцидозом остались без нужных лекарств

В ряде российских регионов больные муковисцидозом дети не могут получить препарат "Пульмозим", помогающий им дышать.
РЕН ТВ 18:56
Как работают Яндекс.Новости?
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