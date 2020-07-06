Финансы
ПРАЙМРоссийский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем
Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 03:54, Ашберн
Общество
Источник рассказал, в чем обвиняют Фургала
Главу Хабаровского края Сергея Фургала подозревают в заказе убийства конкурента, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 03:48
Общество
Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет
«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
Энергетика
Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн.
RT на русском 02:51
Общество
В России выявили 6509 новых случаев коронавируса
Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6509 и составляет 707 301, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:36
Футбол
Глава Башкирии поддержал переход Газизова в «Спартак»
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал о переходе генерального директора клуба Шамиля Газизова в "Спартак".
Pravda.Ru 03:41
Космос
Обнаружена недостающая половина массы Вселенной
Куда-то подевалось примерно половина обычной материи - так называемой барионной, образовавшейся в результате Большого взрыва и состоящей, соответственно, из барионов - протонов, нейтронов, электронов и прочей мелочи, из которой, собственно, и «сделан» весь окружающий мир, включая звезды, планеты и даже черные дыры.
Комсомольская правда 06 июля в 14:03
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Футбол
ЦСКА договорился о трансфере аргентинского нападающего
Московский ЦСКА близок к приобретению нападающего "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, сообщает TyC Sports.
Газета.Ru 02:35
Общество
Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым заявил о «подковёрной игре» в деле
Life.ru вчера в 21:05
Происшествия
СК показал кадры отправки хабаровского губернатора Фургала в Москву
Следственный комитет России опубликовал видео отправки в Москву губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
РБК 03:14
Политика
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:01
Общество
В московском офисе «Открытой России» начались обыски
Силовики пришли с обысками в московский офис организации «Открытая Россия». Об этом говорится в Telegram-канале организации.
Компания 03:40
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
Шоу-бизнес
Ивлеева и Элджей отметили годовщину выстрелами из автомата
Автоматной очередью закончилась вечеринка, посвященная годовщине Ивлеевой и Элджея Блогер-миллионник и ведущая Анастасия Ивлеева отметила годовщину брака со своим мужем – рэпером Элджеем.
SM News 03:26
Шоу-бизнес
Звезда «Хора» погибла, а ее 4-летнего сына нашли одного в лодке
Известно, что звезда «Хора» приехала на озеро вместе с сыном Джози Холлисом, лодку она арендовала.
WMJ.ru 02:56
Финансы
Рубль растет к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в четверг, 9 июля, рубль растет к доллару и евро. На это указывают данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:12
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
Заместитель главы совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов написал письмо председателю комитета по этике РФС Семёну Андрееву.
Евро-футбол.ру вчера в 07:13
Футбол
«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью со столичным «Локомотивом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 15:37
Общество
Delivery Club начал выплачивать курьерам долги по зарплате
Ранее курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку с 7 июля из-за невыплаты зарплат.
Коммерсантъ 07 июля в 11:48
Политика
Стало известно о решении Турции превратить Софийский собор в мечеть
Государственный совет Турции единогласно решил превратить собор Святой Софии в мечеть.
Lenta.ru 02:59
Политика
Жириновский рассказал, в каком именно виде Украина войдет в состав России
Вы войдете в состав России как губернии.
Украина.ру вчера в 15:44
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста 07 июля в 12:48
Шоу-бизнес
«Я все та же Лиза»: Арзамасова ответила на критику романа с Авербухом
Актриса Лиза Арзамасова обратилась к поклонникам, критикующим ее роман с фигуристом Ильей Авербухом, который старше ее на 21 год.
Газета.Ru 03:37
Культура
The CW толерантный: новой Бэтвумен станет темнокожая актриса
Актриса в сериале телеканала The CW наденет костюм Бэтвумен, но в качестве совершенно новой героини Райан Уайлдер, сообщает «Канобу».
Moi-portal.ru 01:15
Общество
Полиция задержала Никиту Джигурду около Дивеевского монастыря
На территории населенного пункта с апреля 2020 года введен строгий карантин из-за ситуации с коронавирусом, но Джигурду все равно потянуло посетить известный монастырь.
RuNews24.ru вчера в 12:56
Футбол
«Ростов» объявил о переходе японского полузащитника Хасимото
Опорный полузащитник «Токио» Кенто Хасимото переходит в «Ростов».
Metaratings 01:34
Общество
В США впервые более чем за 15 лет решили возобновить смертную казнь
Министерство юстиции США впервые более чем за 15 лет приведет в исполнение смертные приговоры осужденным на федеральном уровне, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
Daily Storm 02:02
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19