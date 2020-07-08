Финансы
ПРАЙМРоссийский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем
Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 21:28, Ашберн
Происшествия
Перед отставкой и.о. главы омского облсуда Светенко раскрыла доходы
По итогам 2019 года исполняющая обязанности председателя Омского областного суда Елена Светенко задекларировала свыше 3,973 млн рублей.
Новый Омск вчера в 10:15
Общество
МВД намерено внести изменения в бланки водительских прав и ПТС
МВД России намерено внести изменения в бланки водительских прав, свидетельств о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства (ПТС).
UfacityNews.ru вчера в 01:50
Здоровье
В столице Камчатки открыли офис для выдачи справок пассажирам авиарейсов
Офис для выдачи справок пассажирам внутренних авиарейсов, позволяющий жителям Камчатки бесплатно сдать тест на выявление коронавируса, открылся в Петропавловске-Камчатском 9 июля, заявил врио зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский, сообщает пресс-служба краевого правительства.
ИА Красная Весна 06:52
Общество
Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что традиционные линейки в российских школах 1 сентября пройдут, но будут обеспечены меры безопасности в связи с эпидемией коронавируса.
RT на русском 07:02
Экономика
США могут ввести налоги на товары из Франции на сумму до $700 млн
Правительство США рассматривает возможность обложить пошлинами товары из Франции из-за намерения Парижа ввести налоги на ряд американских цифровых платформ.
Известия 20:40
Происшествия
На Сахалине нашли тело восьмилетней девочки, которую искали с 6 июля
Восьмилетнюю девочку, которая пропала в Южно-Сахалинске 6 июля, обнаружили утром в пятницу убитой в Холмском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.
Интерфакс 20:54
Политика
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Белоруссия испытывает беспрецедентное давление в ходе подготовки к выборам президента страны 9 августа, заявил 9 июля белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с представителями крупнейших СМИ, сообщает пресс-служба президента.
ИА Красная Весна 13:39
Космос
Ярославцы смогут увидеть первый за последние 20 лет парад планет
Городской телеканал 06 июля в 17:36
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Политика
Жириновский отметил неоспоримость российской принадлежности Крыма
Жириновский подчеркнул, что Новороссия и Малороссия являются частью Российской Федерации, как и Крым.
Экономика сегодня 02:41
Происшествия
Пострадавшие из-за прорыва дамбы в Рузе рассказали об эвакуации
Житель Рузы Илья рассказал, что из-за прорыва дамбы в Рузе его дом смыло.
RT на русском 02:58
Общество
МЧС: штормовой ветер и град ожидаются в Алтайском крае 10 июля
Жителей края ждет усиление ветра и местами кратковременные дожди В МЧС предупреждают об ухудшении погодных условий в Алтайском крае 10 и 11 июля.
Толк 09:39
Шоу-бизнес
Потап спровоцировал слухи о беременности Наташи Королевой
Украинский музыкант и продюсер, супруг Насти Каменских Потап спровоцировала слухи об «интересном положении» своей коллеги по шоу-бизнесу Наташи Королёвой.
Bimru.ru 07:53
Экономика
В Омской области повысились цены на продукты питания
Подорожали фрукты, макароны, колбаса и молоко — рост составил от 3,1 до 18,7%. Салат «помидоры — огурцы» становится дешевле — первый ингредиент упал в стоимости на 37%, второй — на 30,5%. Непродовольственные товары показали рост стоимости.
Om1.ru 08:15
Энергетика
Минэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ
Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
РИА Новости 07 июля в 13:23
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости допустила возвращение в стране ограничительных мер из-за коронавируса.
Lenta.ru 20:58
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты 06:28
Политика
США пригласили Рябкова на новый раунд переговоров по безопасности
США пригласили замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило бюро госдепа по международной безопасности и нераспространению по итогам встречи помощника госсекретаря Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.
РИА Новости 18:05
Происшествия
Глава Хабаровского края Фургал не признал вину в организации убийств
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признает вину в организации убийств и покушении на убийство.
EastRussia 19:46
Космос
Астрономы обнаружили неизвестные ранее космические объекты
Австралийские ученые обнаружили ранее неизвестный тип космических объектов.
Профиль 07:52
Игры
Компания Sony инвестировала 250 млн долларов в Epic Games
Японская компания Sony инвестировала 250 млн долларов в американскую Epic Games.
UfaTime.ru 15:50
Общество
Мурашко сообщил о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Всего существует 17 разных вариантов вакцины. По словам Мурашко, говорить о результатах пока рано.
Общественная служба новостей 15:34
Происшествия
Стало известно о ходе расследования дела против Фургала
Подозрения против Фургала появились после того, как организатор и один из исполнителей заключили досудебные соглашения с Генпрокуратурой и дали на губернатора развернутые показания.
Lenta.ru 20:59
Происшествия
Директор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции
Владивосток, 9 июля 2020, 08:34 — REGNUM Глава Приморского океанариума Сергей Логинов задержан правоохранительными органами и подозревается в коррупции.
REGNUM 01:34
Общество
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
Политика
Пушков призвал ввести санкции против оскорбляющих Россию артистов
«Считаю, такие же меры следует ввести против зарубежных артистов, которые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью», — написал Пушков 9 июля в Twitter.
Известия 21:11
Футбол
ФК «Уфа» победил «Ростов» со счетом 2:1
Футбольный клуб «Уфа» со счетом 2:1 победил «Ростов» в выездном матче 27-го тура российской премьер-лиги.
Башинформ вчера в 16:07