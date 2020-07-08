Финансы
ПРАЙМРоссийский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем
Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 19:32, Ашберн
Происшествия
Против губернатора Хабаровского края Фургала возбудили уголовное дело
Губернатора задержали в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению в 2004-2005 годах особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области.
РИА Новости 18:58
Игры
Blizzard анонсировала старт бета-теста World of Warcraft: Shadowlands
Blizzard назвала примерную дату начала бета-теста World of Warcraft: Shadowlands в рамках открытой презентации дополнения.
CyberSport.ru 12:40
Политика
Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат
Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line 15:13
Культура
Венецианский кинофестиваль сократят из-за коронавируса
Венецианский кинофестиваль, который должен состояться 2-12 сентября, будет предельно ужат из-за пандемии COVID-19.
KM.ru 05:58
Гаджеты
Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством
Компания может прекратить обязательное комплектование зарядками устройств вслед за американской Apple, которая также в 2020 году намерена перестать включать в комплект новых устройств зарядное устройство.
РЕН ТВ 19:07
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru 08:34
Общество
Экономисты предсказали катастрофу в США из-за высокой смертности среднего класса
Исследование лауреата Нобелевской премии по экономике профессора Ангуса Дитона и американского экономиста Энн Кейс показало, что США медленно движутся к катастрофе, поскольку американский средний класс вымирает.
Взгляд.ру вчера в 02:44
Происшествия
Начальника поискового отряда МЧС на Сахалине обвинили во взятках
Начальника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. А. Полякова обвинили во взятках от коммерсанта и подчиненных.
РЕН ТВ 11:51
Политика
Путину предложили перенести празднование Дня России на 1 июля
Член Общественной палаты и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила президенту Владимиру Путину перенести дату празднования Дня России на 1 июля.
РИА Новости 07:50
Общество
Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отменённые авиарейсы
Правительство утвердило постановление, которое позволит российским авиакомпаниям изменить условия договора авиаперевозки в случае возникновения чрезвычайной ситуации или при её угрозе, а также в случае введения режима повышенной готовности.
Право.ру вчера в 15:03
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил его отказ признать вину
Адвокат Эльман Пашаев объяснил отказ его подзащитного, актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, признать вину в преступлении.
Lenta.ru 16:02
Общество
Западное побережье Сахалина планируют газифицировать при помощи СПГ
Большинство районов, расположенных на западном побережье Сахалина, вдали от магистральной газотранспортной системы проекта "Сахалин-2", надеются снабжать газом с помощью автономных источников.
Сахалин.Инфо 18:10
Космос
Корабль для полета человека на Луну прошел испытания
Structural tests are now complete on an identical test version of @NASA_Orion, our spacecraft that will take astronauts to the Moon and back on #Artemis I. Here’s how we pushed it to its physical limits: https://t.co/IGoIOykiqM pic.twitter.com/iD7JUBBtzm — NASA (@NASA) July 2, 2020 Первым к Луне отправится пустой корабль — полет будет испытательным.
Популярная механика вчера в 09:29
Происшествия
Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
РБК 14:12
Наука
Разработан препарат, защищающий от радиации на клеточном уровне
Специалисты провели исследование, которое продемонстрировало эффективность разработанного ими медикамента против радиации.
Evo-rus.com 11:45
Экономика
Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро
Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ru 14:27
Шоу-бизнес
Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
Пользователи Instagram заподозрили, что певица Анита Цой на самом деле не заражена коронавирусом.
Аргументы и Факты 19:19
Космос
Астроном-любитель заметил новое пятно на Юпитере
Новое пятно Юпитера было замечено 31 мая 2020 года Клайдом Фостером из Астрономического общества Южной Африки.
Популярная механика 06 июля в 07:06
Здоровье
В РФ больные муковисцидозом остались без нужных лекарств
В ряде российских регионов больные муковисцидозом дети не могут получить препарат "Пульмозим", помогающий им дышать.
РЕН ТВ 18:56
Происшествия
Пожар на территории «Татнефтепродукта» в Казани локализовали
Пожар в Казани на территории "Татнефтепродукта", где ранее загорелось административное здание и пустой ангар, локализован, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
ТАСС 19:27
Происшествия
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ 18:15
Культура
Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе
Evo-rus.com вчера в 02:14
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news 14:19
Кино
«Не хватает глубины»: критики не оценили фильм «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
На просторах интернета появились первые отзывы критиков на военную драму с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России 02:19
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Шоу-бизнес
Сенчукова и Рыбин оголились на солнце после лечения рака кожи
Победившие рак кожи артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились фотографиями своего отдыха на яхте, где принимали солнечные ванны практически голыми.
iReactor 08:42
Общество
У здания ФСБ в Москве задержан журналист из Кирова
Накануне в столице на Лубянской площади задержали участников одиночных пикетов в поддержку задержанного по делу о государственной измене бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова.
Эхо Москвы в Кирове 03:46
Энергетика
Польская PGNiG вернула «Газпрому» «лишние» $90 млн
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула «Газпром-экспорту» $90 млн, которые были заплачены сверх суммы, присужденной польской стороне Стокгольмским арбитражем.
Известия 18:34
Общество
ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсантъ» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
Армия и оружие
В Нёноксе испытывают гиперзвуковую ракету «Циркон»
В стрельбах принимает боевой корабль российского флота, оснащённый ракетами. Испытания завершатся 8 июля около 18:00.
Двина Сегодня 04:17