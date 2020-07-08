Финансы

ПРАЙМПРАЙМРоссийский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем

Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Российский рынок акций закрылся снижением ключевых индексов

ТАСС13:11

Рынок акций РФ снизился по основным индексам, не найдя драйверов роста

ПРАЙМ14:11

Акции «Сбербанка» слабо отреагировали на финансовый отчет

Finam.Ru03:24

Рынок акций РФ открылся в красной зоне

Финмаркет03:05

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:18

Рынок российских акций снизился вместе с нефтью и рублем

Финансовая газетавчера в 21:15

Российский рынок акций открылся падением индексов

Городовойвчера в 05:19
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Происшествия

Против губернатора Хабаровского края Фургала возбудили уголовное дело

Губернатора задержали в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению в 2004-2005 годах особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области.
РИА Новости 18:58
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Игры

Blizzard анонсировала старт бета-теста World of Warcraft: Shadowlands

Blizzard назвала примерную дату начала бета-теста World of Warcraft: Shadowlands в рамках открытой презентации дополнения.
CyberSport.ru 12:40
Политика

Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат

Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line 15:13
1
Культура

Венецианский кинофестиваль сократят из-за коронавируса

Венецианский кинофестиваль, который должен состояться 2-12 сентября, будет предельно ужат из-за пандемии COVID-19.
KM.ru 05:58
Гаджеты

Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством

Компания может прекратить обязательное комплектование зарядками устройств вслед за американской Apple, которая также в 2020 году намерена перестать включать в комплект новых устройств зарядное устройство.
РЕН ТВ 19:07
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Политика

Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru 08:34
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Общество

Экономисты предсказали катастрофу в США из-за высокой смертности среднего класса

Исследование лауреата Нобелевской премии по экономике профессора Ангуса Дитона и американского экономиста Энн Кейс показало, что США медленно движутся к катастрофе, поскольку американский средний класс вымирает.
Взгляд.ру вчера в 02:44
1
Происшествия

Начальника поискового отряда МЧС на Сахалине обвинили во взятках

Начальника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. А. Полякова обвинили во взятках от коммерсанта и подчиненных.
РЕН ТВ 11:51
Политика

Путину предложили перенести празднование Дня России на 1 июля

Член Общественной палаты и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила президенту Владимиру Путину перенести дату празднования Дня России на 1 июля.
РИА Новости 07:50
2,9K
Общество

Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отменённые авиарейсы

Правительство утвердило постановление, которое позволит российским авиакомпаниям изменить условия договора авиаперевозки в случае возникновения чрезвычайной ситуации или при её угрозе, а также в случае введения режима повышенной готовности.
Право.ру вчера в 15:03
1,1K
Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил его отказ признать вину

Адвокат Эльман Пашаев объяснил отказ его подзащитного, актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, признать вину в преступлении.
Lenta.ru 16:02
199
Общество

Западное побережье Сахалина планируют газифицировать при помощи СПГ

Большинство районов, расположенных на западном побережье Сахалина, вдали от магистральной газотранспортной системы проекта "Сахалин-2", надеются снабжать газом с помощью автономных источников.
Сахалин.Инфо 18:10
Космос

Корабль для полета человека на Луну прошел испытания

Structural tests are now complete on an identical test version of @NASA_Orion, our spacecraft that will take astronauts to the Moon and back on #Artemis I. Here’s how we pushed it to its physical limits: https://t.co/IGoIOykiqM pic.twitter.com/iD7JUBBtzm — NASA (@NASA) July 2, 2020 Первым к Луне отправится пустой корабль — полет будет испытательным.
Популярная механика вчера в 09:29
3
Происшествия

Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
РБК 14:12
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Наука

Разработан препарат, защищающий от радиации на клеточном уровне

Специалисты провели исследование, которое продемонстрировало эффективность разработанного ими медикамента против радиации.
Evo-rus.com 11:45
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Экономика

Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро

Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ru 14:27
100
Шоу-бизнес

Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи

Пользователи Instagram заподозрили, что певица Анита Цой на самом деле не заражена коронавирусом.
Аргументы и Факты 19:19
Космос

Астроном-любитель заметил новое пятно на Юпитере

Новое пятно Юпитера было замечено 31 мая 2020 года Клайдом Фостером из Астрономического общества Южной Африки.
Популярная механика 06 июля в 07:06
Здоровье

В РФ больные муковисцидозом остались без нужных лекарств

В ряде российских регионов больные муковисцидозом дети не могут получить препарат "Пульмозим", помогающий им дышать.
РЕН ТВ 18:56
Происшествия

Пожар на территории «Татнефтепродукта» в Казани локализовали

Пожар в Казани на территории "Татнефтепродукта", где ранее загорелось административное здание и пустой ангар, локализован, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
ТАСС 19:27
Происшествия

В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов

В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ 18:15
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Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Evo-rus.com вчера в 02:14
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Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news 14:19
1
Кино

«Не хватает глубины»: критики не оценили фильм «Грейхаунд» с Томом Хэнксом

На просторах интернета появились первые отзывы критиков на военную драму с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России 02:19
Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
1,5K
Шоу-бизнес

Сенчукова и Рыбин оголились на солнце после лечения рака кожи

Победившие рак кожи артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились фотографиями своего отдыха на яхте, где принимали солнечные ванны практически голыми.
iReactor 08:42
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Общество

У здания ФСБ в Москве задержан журналист из Кирова

Накануне в столице на Лубянской площади задержали участников одиночных пикетов в поддержку задержанного по делу о государственной измене бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова.
Эхо Москвы в Кирове 03:46
Энергетика

Польская PGNiG вернула «Газпрому» «лишние» $90 млн

Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула «Газпром-экспорту» $90 млн, которые были заплачены сверх суммы, присужденной польской стороне Стокгольмским арбитражем.
Известия 18:34
1,1K
Общество

ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсантъ» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
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Армия и оружие

В Нёноксе испытывают гиперзвуковую ракету «Циркон»

В стрельбах принимает боевой корабль российского флота, оснащённый ракетами. Испытания завершатся 8 июля около 18:00.
Двина Сегодня 04:17
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