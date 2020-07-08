Финансы

ПРАЙМПРАЙМРоссийский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем

Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Индексы РФ завершили торги в «красной зоне»

Банки.ру12:00

Российский рынок акций немного снижается на умеренном внешнем негативе

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Рынок РФ снижается, акции «Норникеля» корректируются вверх

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Рынок российских акций снизился вместе с нефтью и рублем

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Российские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику

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Рынок акций РФ открылся в красной зоне

Финмаркетвчера в 03:05
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 16:03, Ашберн
Футбол

ЦСКА в 19-й раз подряд гарантировал себе участие в еврокубках

Участие в европейских клубных соревнованиях в сезоне 2020/2021 станет для ЦСКА 19-м к ряду. Это является рекордом среди российских клубов.
REGNUM 14:16
Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Российская газета 01:32
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Транспорт

В Москве на фиолетовой ветке метро снизят стоимость проезда

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24» сообщил, что эксперимент по снижению стоимости поездок будет проведён на Таганско-Краснопресненской линии метро осенью.
RT на русском 12:07
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Кино

Сталлоне анонсировал режиссерскую версию «Рэмбо 5»

Сильвестр Сталлоне анонсировал выпуск "расширенной версии" боевика "Рэмбо 5: Последняя кровь" и намекнул на возможное возвращение прославленного ветерана всех военных конфликтов последних 50 лет.
Kinonews.ru 14:35
Политика

На Украине заявили о неактуальности Минских соглашений

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил о том, что Минские соглашения потеряли свою актуальность.
Газета.Ru 15:37
5
Происшествия

Полиция Австрии назвала версии убийства просившего убежища россиянина

9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что связывать убийство блогера в Австрии с Кадыровым «нелогично».
РБК 10:44
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Технологии

Израиль представил восемь изобретений, которые изменят мир туризма

Израильские компании разработали продукты и технологии, которые могут помочь туристической отрасли вернуться к безопасной и эффективной работе, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.
РИА Новости 14:20
4
Происшествия

За поддержку курьеров в Петербурге задержали семь активистов

Neva.Today 14:15
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Политика

Лукашенко: суверенитет и независимость Белоруссии не продаются

Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость Белоруссии не продаются.
RT на русском 14:53
26
Политика

Глава Пентагона не получал сведений о сговоре России с талибами

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что не получал донесений о том, что Россия вступила в сговор с представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане и обещает им оплату за нападения на американских военных.
Известия 14:39
Футбол

Шамиль Газизов: «Федун убедил меня не деньгами. Хочу бросить перчатку „Зениту“»

Как и почему Федун поменял Цорна на Газизова Покидаю «Уфу» с чистой совестью.
Спорт-Экспресс 14:45
Политика

В партии Порошенко прокомментировали запись якобы разговора с Путиным

В партии "Евросолидарность" заявили, что обнародованная запись якобы разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина является фейком.
Газета.Ru 11:23
Общество

Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%

Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM 12:25
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Футбол

Футболисты «Рубина» обыграли «Краснодар» в матче РПЛ

Футболисты казанского "Рубина" победили "Краснодар" в матче 27-го тура чемпионата России. Матч в Казани закончился со счетом 1:0.
РИА Новости 15:27
Происшествия

Мировой суд взыскал с Ефремова более 117 тысяч рублей

Мировой суд Хамовнического района взыскал более 117 тысяч рублей с актера Михаила Ефремова, ставшего соучастником ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве.
BFM.ru 15:30
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Общество

Италия из-за коронавируса запретила въезд и транзит из 13 государств

Минздрав Италии сообщает, что в страну запрещается въезд и транзитдля граждан, находившихся в течение последних двух недель в 13 государствах, из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
Аргументы недели 15:43
Шоу-бизнес

Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным

Актер и телеведущий Борис Корчевников в своем Instagram-аккаунте опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с новорожденным ребенком на руках возле выписного отделения роддома.
Территория новостей 07:43
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Политика

Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму

Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM вчера в 10:13
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Политика

В правительстве оценили сообщения о планах возобновления полетов

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения СМИ о рекомендации Роспотребнадзора возобновить полеты в некоторые европейские страны и Китай.
РИА Новости 13:40
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская).
Вести.Ru 11:07
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Общество

Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
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Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
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Политика

МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии

Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.
RT на русском 14:03
22
Происшествия

Силовики пришли с обысками в коммерческие МРЭО ГИБДД в Петербурге

Сотрудники Следственного комитета и оперативники собственной безопасности главка МВД пришли с обысками в 11 коммерческих межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов для оказания услуг автомобилистам (МРЭО) ГИБДД в Санкт-Петербурге.
РБК 12:25
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Игры

Релиз Remothered: Broken Porcelain отложили до октября

Издательство Modus Games приняло решение отложить релиз хоррор-боевика Remothered: Broken Porcelain итальянской студии Stormind Games и Darril Arts.
Игромания.ру 13:53
Армия и оружие

Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»

Военное обозрение вчера в 13:45
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева тепло поздравила Элджея с днем рождения

Популярная телевизионная ведущая и блогер Анастасия Ивлеева на просторах персонального микроблога трогательно поздравила с днем рождения своего любимого мужа – рэпера Элджей.
ГлобалМСК.ру 11:28
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Авто

Suzuki завершает продажи внедорожника Jimny в Великобритании

Внедорожник Suzuki Jimny уходит из Европы по причине ужесточившихся экологических норм.
Informus.ru 13:18
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Энергетика

Минэнерго США сообщило о снижении спроса на экспорт СПГ

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сообщили о сокращении поставок американского сжиженного природного газа.
Деловое.ТВ 08:39
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Армия и оружие

Российские комплексы С-400 перехватили украинские ракеты «Нептун»

С начала года Украина успела провести несколько испытаний Р-360, позиционируя ракету как способную уничтожить Крымский мост за несколько мгновений.
Актуальные Новости 02:52
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Как работают Яндекс.Новости?
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