Финансы
ПРАЙМРоссийский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем
Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Кино
Создатели «Пацанов» выпустят спин-офф про Бутчера
Российская газета 05:22
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
Общество
Кабмин до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты безработным
Российское правительство до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице до конца лета.
RT на русском вчера в 07:10
Общество
Суд в Амстердаме вновь отложил рассмотрение дела по золоту скифов
Новая дата заседания будет назначена через 2-3 недели. В Амстердаме суд снова перенес рассмотрение дело о скифском золоте.
Деловое.ТВ 06:01
Общество
В Москве задержан советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов
Во вторник, 7 июля, в Москве задержали советника гендиректора «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафронова.
Диалог вчера в 08:53
Армия и оружие
Для российских ВКС построят новый летающий радар
Второй серийный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 "Премьер" планируют разработать для Воздушно-космических сил России.
РЕН ТВ вчера в 18:05
Политика
Песков: работа кремлевского пула исключает нарушение закона о гостайне
Представители СМИ спросили, может ли журналист кремлевского пула собирать чувствительную информацию и передавать её спецслужбам.
REGNUM 06:47
Футбол
Шесть известных полевых игроков, которые вставали на ворота в матчах
Нападающий "Севильи" Лукас Окампос в матче с "Эйбаром" после травмы вратаря на 96-й минуте занял место в воротах, поскольку у команды не осталось замен, и отбил удар в упор, чем помог "Севилье" выиграть (1:0).
Газета Metro вчера в 12:34
Наука
Биологи хотят создать единый атлас живых существ на Земле
Несмотря на высокую степень развития современной науки, на Земле до сих пор нет единого таксономического атласа, который включал бы в себя всех живых существ на планете.
Planet Today 02:47
Политика
Лавров отметил важность углубления партнерства с Африкой
Углубление партнерства России со странами Африки на основе сочинской декларации будет и впредь играть важную стабилизирующую роль в региональных и мировых делах, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 07:03
Здоровье
В Кировской области выявили 57 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки из медучреждений выписали 55 человек. На сегодняшний день общее число выздоровевших составляет 2 912.
Свойкировский.рф 05:50
Шоу-бизнес
В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа
В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru вчера в 14:09
Общество
В Алькеевском районе в первом полугодии рождаемость повысилась
За первое полугодие зарегистрировали свой законный брак 24 пары, что на 12 пар меньше прошлогоднего.
Алькеевские вести 01:57
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита» из-за слов о Дзюбе
Московский "Спартак" направил жалобу в РФС после высказываний генерального директора "Зенита" Александра Медведева.
Российская газета 06:48
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество
Во время беспорядков в Белграде пострадали более 60 человек
Директор полиции Белграда Владимир Ребич сообщил о 43 раненых полицейских и 17 пострадавших демонстрантах в результате массовых протестов, охвативших сербскую столицу в ночь на 8 июля.
Газета.Ru 05:55
Происшествия
В Забайкалье главу муниципалитета обнаружили спящим в машине
Краснокаменск, Забайкальский край, 8 июля 2020, 13:16 — REGNUM Правительство Забайкальского края объявило о начале служебной проверки по факту размещенного в интернете видео, на котором глава Краснокаменского района запечатлён спящим в машине, из которой исходил сильный запах перегара.
REGNUM 06:16
Шоу-бизнес
Вдовец Веры Глаголевой выплатит долг в 51 млн рублей
Вдовец Веры Глаголевой, предприниматель Кирилл Шубский, выплатит долг в 51 млн руб. по решению суда, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 03:22
Армия и оружие
В Нёноксе испытывают гиперзвуковую ракету «Циркон»
Испытания начались на военном полигоне в районе села Нёнокса под Северодвинском утром 7 июля.
Двина Сегодня 04:17
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Экономика
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 09:31
Автоспорт
В Red Bull Racing разрабатывают свою версию DAS
Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер в эфире австрийского Servus TV заявил, что продолжает считать DAS элементом подвески, а не рулевого управления, и добавил, что его команда приступила к разработке своей версии системы.
F1news.ru 04:29
Политика
Медведев назван вероятным преемником Путина
Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет 06:03
Игры
Официальная презентация игр для Xbox Series X пройдет 23 июля
Деловое.ТВ 06 июля в 11:05