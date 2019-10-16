Финансы
ИнтерфаксРоссийский рынок акций открылся ростом индексов
Торги на российском рынке акций открылись в среду умеренным ростом цен основных "голубых фишек" на фоне улучшения внешней конъюнктуры: в США неплохо стартовал сезон квартальных отчетов, а в Европе был отмечен прогресс в переговорах по Brexit.
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Рынок акций РФ поднялся к уровням 2,5-недельной давности на нефти и бумагах «ЛУКОЙЛа»
Интерфаксвчера в 12:20
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Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Происшествия
Четверых фигурантов дела «Зимней вишни» предложили отпустить из СИЗО
Обвинение ходатайствует об освобождении из-под стражи под домашний арест четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре, возникшем в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
Lenta.ru 04:07
Политика
МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске
МИД направит посольству США ноту после инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.
РБК 03:58
Общество
Россельхознадзор приостановил экспорт пшеницы во Вьетнам
Россельхознадзор по просьбе Вьетнама приостановил выдачу фитосанитарных сертификатов российским экспортерам пшеницы в эту страну, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
РИА Новости 03:28
Хоккей
Наставник «Торонто» впечатлен игрой Михеева
Sportbox.RU 02:43
Происшествия
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Обвиняемые в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной заявили в суде, что раскаиваются, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
РИА Новости 03:27
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда вчера в 11:57
Авто
Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры
Хэчбек Volkswagen Golf восьмого поколения, чья премьера состоится 24 октября, впервые показали без камуфляжа.
Автоновости дня 15 октября в 05:21
Армия и оружие
Меркель заявила о возрастающей роли РФ и Ирана в Сирии после ухода США
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе вступления в Бундестаге заявила, что роль России и Ирана в Сирии значительно выросла после ухода оттуда американских сил.
Экономика сегодня 04:30
Политика
Джулиани получил касающиеся Байдена документы от адвокатов Фирташа
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани получил документы относительно экс-вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена и бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера от адвокатов украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.
Газета.Ru вчера в 02:47
Армия и оружие
Роснефть приостановила работы на блоке в Курдистане из-за близости к Сирии
Роснефть объявила о приостановке работы на блоке №8 в Иракском Курдистане из-за близости к сирийской границе, сказал первый вице-президент компании Эрик Лирон.
Взгляд.ру 04:27
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском вчера в 21:56
Здоровье
Названы опасные для организма человека средства от похмелья
Нередко после злоупотребления алкогольными напитками люди испытывают похмелье, от которого многие избавляются собственным «проверенным» средством.
Актуальные Новости 15 октября в 05:04
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Политика
Макрон и Меркель приветствуют сдвиги в реализации Минских соглашений
Лидеры Франции и Германии приветствуют позитивные изменения в реализации Минских соглашений.
Украина.ру 01:34
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК вчера в 15:55
Политика
Москва намерена признать граждан Украины и Белоруссии носителями русского языка
Проект предусматривает возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 331 закона о гражданстве РФ.
ИА Новороссия 04:46
Происшествия
В Керчи прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в колледже
Общегородская минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.
РИА Новости 02:07
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
Ученица четвертого класса школы в Поронайске оказалась на больничной койке после избиения одноклассниками, сообщило агентство "Интерфакс".
Российская газета 04:14
Здоровье
Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки
Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда вчера в 02:30
Происшествия
В СК раскрыли главную причину смерти пассажиров SSJ 100
Руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России Зигмунд Ложис пояснил, из-за чего погибли большинство пассажиров самолета SSJ 100, разбившегося в мае при посадке в аэропорту "Шереметьево".
Газета.Ru 04:36
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru вчера в 05:52
Политика
Лукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.
РИА Новости 04:36
Кино
Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах
Лаконичный черный смотрится куда более торжественно, чем пляжная блуза Робби и офисный наряд Кидман.
Wday.ru 15 октября в 08:45
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия 03:49