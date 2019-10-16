Финансы
ИнтерфаксРоссийский рынок акций открылся ростом индексов
Торги на российском рынке акций открылись в среду умеренным ростом цен основных "голубых фишек" на фоне улучшения внешней конъюнктуры: в США неплохо стартовал сезон квартальных отчетов, а в Европе был отмечен прогресс в переговорах по Brexit.
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Политика
Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что западные политики навязывали Украине свои решения.
Известия 21:00
Политика
Трамп написал письмо Эрдогану с требованием не подводить весь мир
Американский президент Дональд Трамп написал своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану письмо, в котором попросил, что бы тот "не валял дурака" и не подводил мир.
Газета.Ru 17:32
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости 06:24
Космос
Российский телескоп зафиксировал термоядерный взрыв в центре Галактики
Вечерняя Москва вчера в 21:00
Общество
Россия заняла пятую строчку с конца в рейтинге репутации стран
Консалтинговая компания Reputation Institute (RI) поместила Россию на 51-ю строчку в рейтинге репутации стран, что выше на одну позицию по сравнению с прошлым годом.
Коммерсантъ 15:16
Хоккей
Анкипанс: «Рижскому „Динамо“ повезло, что выиграло в овертайме»
Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс поделился эмоциями от победы над «Барысом» (4:3 ОТ).
Sport24.ru 14:04
Авто
Audi привезла в Россию только 10 лифтбеков Audi RS5 Sportback
Россиянам доступно для заказа только 10 экземпляров Audi RS5 Sportback в следующих RS-цветах: красный Misano Red, синий Navarra Blue, серый Daytona Grey и Nardo Grey, черный Mythos Black и белый Gracier White.
Автоновости дня 09:12
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
RT на русском 12:38
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Кино
Нил Патрик Харрис получил роль в новой «Матрице»
Оператором новой «Матрицы» выступит Джон Толл, который за свою карьеру получил два «Оскара», а также снял фильмы «Железный человек», «Последний самурай», «Ванильное небо», «Облачный атлас» и другие.
Афиша Daily 01:44
Политика
США хотят лишить Россию Северного морского пути
Sputnik Таджикистан вчера в 10:32
Происшествия
Басманный суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве
По версии следствия, молодой человек схватил сотрудника Росгвардии за форму и мешал ему работать на митинге 27 июля.
Говорит Москва 09:26
Кино
Зрители раскритиковали новый фильм «Малефисента»
ToDay News Ufa 14:46
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
РИА Новости вчера в 12:28
Общество
Росавиация разъяснила выдачу S7 допуска на полеты в Грузию
Федеральное агентство гражданской авиации (Росавиация) выдала российской авиакомпании S7 («Сибирь») допуск на выполнение полетов в грузинский город Кутаиси.
REGNUM 11:41
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI вчера в 14:34
Игры
В сеть утекло новое свидетельство того, что события GTA 6 будут развиваться в Вайс-Сити
Rockstar Games пока не анонсировала дату выхода GTA 6 и даже не объявляла о начале её разработки.
CyberSport.ru 03:35
Политика
Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком
Представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с американским президентом Дональдом Трампом, поскольку тот допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.
Известия 17:24
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 66 человек
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 66, пропавшими без вести числятся 15 человек, 212 получили ранения, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости 14 октября в 23:48
Хоккей
ЦСКА обыграл «Динамо» в матче КХЛ
Газета.Ru 15:00
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.
РИА Новости вчера в 04:27
Политика
Эрдоган унизил главу МИД Германии
Немецкая пресса заявила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган унизил главу МИД Германии Хайко Мааса.
Взгляд.ру 15:10
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 11:57
Кино
Вышел новый трейлер фантастического триллера «Аванпост»
«Две эксклюзивные сцены фантастического блокбастера "Аванпост" с использованием новейшей компьютерной графики расскажут тебе больше о мире после конца света», — говорится в описании трейлера.
Культуромания 16:24
Общество
Номера на новые машины теперь смогут устанавливать в автосалонах
С 1 января 2020 года владельцы новых автомобилей будут обязаны регистрировать свои машины и устанавливать госномера прямо в автосалонах в день покупки.
Автоновости дня вчера в 14:57
Шоу-бизнес
Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции
Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.
Экспресс газета 07:21
Политика
Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК
Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.
RT на русском 10:42
Армия и оружие
Telegraph сообщил о запугивании Россией британских военных в Эстонии
Высокопоставленные сотрудники Минобороны Британии полагают, что эти анонимные сообщения являются частью кибервойны, развязанной Москвой, которая таким образом хочет запугать британских военных и их союзников, отмечает The Telegraph.
Интерфакс 10:59