Торги на российском рынке акций открылись в среду умеренным ростом цен основных "голубых фишек" на фоне улучшения внешней конъюнктуры: в США неплохо стартовал сезон квартальных отчетов, а в Европе был отмечен прогресс в переговорах по Brexit.

Происшествия Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.

Политика Зеленский назвал условия реализации «формулы Штайнмайера» Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия включения в украинское законодательство так называемой «формулы Штайнмайера».

Транспорт В Самарской области в этом году начнут строить мост через Волгу Общая длина новой трассы составит 102 км, моста – 3,7 км. Сегодня в Екатеринбурге началась Международная специализированная выставка "Дорога-2019".

Космос NASA показало новые скафандры для полетов на Луну Как подчеркнули инженеры NASA, по своим характеристикам скафандры нового поколения значительно превосходят те, которые использовались во времена Нила Армстронга и других участниках первых полетов к Луне.

Музыка Украина не допустит к «Евровидению-2020» выступающих в России артистов Украинские артисты, которые после 2014 года выступали на территории России и Крыма, не будут допущены к участию в международном конкурсе «Евровидение-2020».

Происшествия Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".

Общество Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.

Космос SpaceX решила запустить на орбиту 30 тысяч новых спутников Американская космическая компания SpaceX хочет запустить на орбиту Земли дополнительные 30 тысяч спутников.

Происшествия Водитель машины в Москве ударил пассажира ножом и отобрал у него сумку Водитель Skoda ударил пассажира ножом, отобрал сумку с деньгами и высадил в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.

Гаджеты Apple выпустила iOS 13.1.3 c исправлением ошибок в iPhone и iPad В прошлом месяце Apple выпустила iOS 13.1.1 и выпустила iOS 13.1.2 всего через два дня.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Футбол Евро-2020. Черышев и Семенов вошли в символическую сборную недели Полностью символическая сборная недели выглядит следующим образом: Вратарь Мерт Гюнок (Турция); защитники Андрей Семенов (Россия), Мерих Демирал (Турция) и Регви Балдвинссон (Фареры); полузащитники Джон Макгинн (Шотландия), Денис Черышев (Россия), Руслан Малиновский (Украина) и Эран Захави (Израиль); нападающие Ромелу Лукаку (Бельгия), Харри Кейн (Англия) и Роберт Левандовски (Польша).

Политика Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.

Политика ФРГ и Франция ожидают от нормандского саммита прогресса по Донбассу Германия и Франция ожидают, что в рамках проведения встречи лидеров стран нормандского формата будет достигнут прогресс в решении конфликта в Донбассе.

Шоу-бизнес Изуродованное пластикой лицо Веры Алентовой сняли крупным планом Недавно Меньшова сделала новую стрижку, с которой стала выглядеть практически копией Алентовой до пластики.

Армия и оружие Трамп сравнил сотрудничество России и Сирии с игрой в песочнице Президент США Дональд Трамп в среду иронично прокомментировал помощь России сирийским властям в вопросе урегулирования ситуации в стране, предложив сторонам "поиграть в песок".

Культура В Новой Третьяковке представили выставку Василия Поленова Во вторник в здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки картин русского художника Василия Поленова, которая будет открыта для посетителей с 17 октября 2019 года по 26 января 2020 года.

Происшествия Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.

Футбол Агуэро попал в автомобильную аварию Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Mirror.

Происшествия Учительница задержана в Москве за жестокое обращение со школьником Московские полицейские задержали школьную учительницу по подозрению в жестоком обращении с 11-летним учеником, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Происшествия На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.

Общество Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала снимок годовалой улыбающейся дочери Марии В микроблоге Instagram Лера Кудрявцева показала снимок своей годовалой улыбающейся дочери Марии.