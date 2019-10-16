Финансы
ИнтерфаксРоссийский рынок акций открылся ростом индексов
Торги на российском рынке акций открылись в среду умеренным ростом цен основных "голубых фишек" на фоне улучшения внешней конъюнктуры: в США неплохо стартовал сезон квартальных отчетов, а в Европе был отмечен прогресс в переговорах по Brexit.
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Происшествия
Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге
Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
РИА Новости 08:14
Политика
Зеленский назвал условия реализации «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия включения в украинское законодательство так называемой «формулы Штайнмайера».
РБК 07:07
Транспорт
В Самарской области в этом году начнут строить мост через Волгу
Общая длина новой трассы составит 102 км, моста – 3,7 км. Сегодня в Екатеринбурге началась Международная специализированная выставка "Дорога-2019".
ТРК Губерния 10:26
Общество
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия 12:51
Единоборства
Бетербиев: знаю, что я хорош, но Гвоздик очень хорош
Чемпионат вчера в 13:48
Космос
NASA показало новые скафандры для полетов на Луну
Как подчеркнули инженеры NASA, по своим характеристикам скафандры нового поколения значительно превосходят те, которые использовались во времена Нила Армстронга и других участниках первых полетов к Луне.
Москва 24 05:52
Футбол
Ла Лига попросила перенести Эль Классико из Барселоны в Мадрид
ProstoProSport 08:28
Музыка
Украина не допустит к «Евровидению-2020» выступающих в России артистов
Украинские артисты, которые после 2014 года выступали на территории России и Крыма, не будут допущены к участию в международном конкурсе «Евровидение-2020».
РБК 13:11
Происшествия
Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков
Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".
Народные новости вчера в 20:10
Происшествия
Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»
Российская газета 07:18
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Космос
SpaceX решила запустить на орбиту 30 тысяч новых спутников
Американская космическая компания SpaceX хочет запустить на орбиту Земли дополнительные 30 тысяч спутников.
Телеканал 360° 08:09
Происшествия
Водитель машины в Москве ударил пассажира ножом и отобрал у него сумку
Водитель Skoda ударил пассажира ножом, отобрал сумку с деньгами и высадил в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
РИА Новости 13:00
Гаджеты
Apple выпустила iOS 13.1.3 c исправлением ошибок в iPhone и iPad
В прошлом месяце Apple выпустила iOS 13.1.1 и выпустила iOS 13.1.2 всего через два дня.
The GEEK вчера в 16:05
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 12:34
Футбол
Евро-2020. Черышев и Семенов вошли в символическую сборную недели
Полностью символическая сборная недели выглядит следующим образом: Вратарь Мерт Гюнок (Турция); защитники Андрей Семенов (Россия), Мерих Демирал (Турция) и Регви Балдвинссон (Фареры); полузащитники Джон Макгинн (Шотландия), Денис Черышев (Россия), Руслан Малиновский (Украина) и Эран Захави (Израиль); нападающие Ромелу Лукаку (Бельгия), Харри Кейн (Англия) и Роберт Левандовски (Польша).
Вести.Ru 11:51
Политика
Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР
После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости 06:24
Политика
ФРГ и Франция ожидают от нормандского саммита прогресса по Донбассу
Германия и Франция ожидают, что в рамках проведения встречи лидеров стран нормандского формата будет достигнут прогресс в решении конфликта в Донбассе.
RT на русском 12:56
Шоу-бизнес
Изуродованное пластикой лицо Веры Алентовой сняли крупным планом
Недавно Меньшова сделала новую стрижку, с которой стала выглядеть практически копией Алентовой до пластики.
7Дней.ру 06:07
Армия и оружие
Трамп сравнил сотрудничество России и Сирии с игрой в песочнице
Президент США Дональд Трамп в среду иронично прокомментировал помощь России сирийским властям в вопросе урегулирования ситуации в стране, предложив сторонам "поиграть в песок".
РИА Новости 13:27
Культура
В Новой Третьяковке представили выставку Василия Поленова
Во вторник в здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки картин русского художника Василия Поленова, которая будет открыта для посетителей с 17 октября 2019 года по 26 января 2020 года.
Культуромания вчера в 08:45
Происшествия
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
Aobe.ru вчера в 15:14
Футбол
Агуэро попал в автомобильную аварию
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Mirror.
Чемпионат 10:35
Происшествия
Учительница задержана в Москве за жестокое обращение со школьником
Московские полицейские задержали школьную учительницу по подозрению в жестоком обращении с 11-летним учеником, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Интерфакс вчера в 18:01
Гаджеты
В Ватикане придумали «умные чётки» для молитв
Говорит Москва 12:37
Происшествия
На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину
В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.
Московский Комсомолец вчера в 04:26
Общество
Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".
Газета.Ru 07:38
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала снимок годовалой улыбающейся дочери Марии
В микроблоге Instagram Лера Кудрявцева показала снимок своей годовалой улыбающейся дочери Марии.
Дни24 вчера в 12:56
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12