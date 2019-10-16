Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРоссийский рынок акций открылся ростом индексов

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Торги на российском рынке акций открылись в среду умеренным ростом цен основных "голубых фишек" на фоне улучшения внешней конъюнктуры: в США неплохо стартовал сезон квартальных отчетов, а в Европе был отмечен прогресс в переговорах по Brexit.
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