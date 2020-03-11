Финансы
Rambler News ServiceРоссийский рынок акций открылся ростом индексов
9 марта стоимость майских фьчерсков на нефть марки Brent опустилась до $31,74 за баррель, а стоимость апрельских фьчерсов на нефть марки WTI снизилась до $27,4 за баррель. 10 марта российский рынок акций открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС на 10,38% и 16% соответственно.
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Политика
Путин допустил свой пятый президентский срок
1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Общество
В США конференцию по коронавирусу отменили из-за коронавируса
Фото: Mark Lenniha / AP / TASS Отменено более 500 событий по всему миру Совет по международным отношениям (CFR) отменил конференцию «Ведение бизнеса под влиянием коронавируса», которая должна была состояться в Нью-Йорке 13 марта.
Политика
Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.
Политика
Украина частично закроет границы из-за коронавируса
Украина частично закроет свои границы из-за угрозы распространения коронавируса, передает «Интерфакс».
Здоровье
Врачи назвали личной паникой прогноз Меркель по коронавирусу
Канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала довольно мрачный прогноз по распространению коронавируса COVID-2019.
Спорт
Кубок мира впервые выиграл российский лыжник
Российский лыжник Александр Большунов, с огромным отрывом в 495 очков от ближайшего преследователя Йоханнеса Хесфлота Клебо лидировавший в общем зачете Кубка мира, выиграл этот почетный трофей досрочно.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Общество
В Крыму задержали четырех террористов
Культура
Майк Тайсон нокаутировал Эминема в новом клипе
Американский музыкант Маршал Мэттерс, известный как Эминем, выпустил клип на сингл Godzilla.
Общество
Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы
Экономика
Правительство оценило риски спада российской экономики в 2020 году
Правительство пока не видит признаков спада российской экономики, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Политика
Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом
Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
Здоровье
Власти Украины ввели карантин из-за коронавируса
Правительство Украины объявило о мерах по борьбе с распространением коронавируса в стране, среди которых запланирован карантин в школах и других учебных заведениях сроком на три недели.
Политика
Посольство РФ в Нидерландах обвинило следствие по MH17 в предвзятости
Следствие в Нидерландах игнорирует российские данные об обстоятельствах сбития малайзийского «Боинга» рейса MH17 над Украиной в 2014 году, заявили в посольстве России в Нидерландах 10 марта, сообщает пресс-служба посольства.
Здоровье
Все школы Липецкой области уходят на карантин
Все школы Липецкой области уходят на карантин. Он продлится две недели и начнётся 11 марта.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Экономика
Экономист назвал последствия падения рубля для россиян
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заявил, что падение рубля после обвала цен на нефть продолжилось из-за санкций и эпидемии коронавируса.
Политика
Путин проводит встречу с Медведчуком в Кремле
Российский лидер Владимир Путин в Кремле проводит встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, а также спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Политика
Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина
Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Музыка
Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг
Киберспорт
NS раскритиковал стиль игры iLTW, который заменит Cooman в Virtus.pro
Ранее появилась информация, что iLTW заменит Заура «Cooman» Шахмурзаева в составе Virtus.pro на мейджоре ESL One Los Angeles 2020.
Энергетика
Минфин не ждет снижения цен на бензин в России
Ведомство не прогнозирует снижение стоимости бензина в России на фоне падения цены на нефть.
Экономика
В АКРА оценили риски возможного финансового кризиса
Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта.
Политика
Против поправок в Конституцию выступил только один сенатор
Против принятия закона о пакете поправок в Конституцию проголосовал один член Совета Федерации, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев.