Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceРоссийский рынок акций открылся ростом индексов

9 марта стоимость майских фьчерсков на нефть марки Brent опустилась до $31,74 за баррель, а стоимость апрельских фьчерсов на нефть марки WTI снизилась до $27,4 за баррель. 10 марта российский рынок акций открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС на 10,38% и 16% соответственно.
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Индексы Московской биржи и РТС открылись ростом

Городовой04:21

Индексы Мосбиржи и РТС открылись ростом

Коммерсантъ03:07

Российский рынок акций открылся ростом индексов

Rambler News Service03:06
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