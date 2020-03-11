Энергетика
КоммерсантъИндексы Мосбиржи и РТС открылись ростом
По данным на 10:42, индекс Мосбиржи составляет 2526,94 п. п. (+1,15%), индекс РТС — 1111,44 п. п. (+1,52%). Азиатские фондовые рынки второй день открылись в плюсе. Сегодня на открытии они показывали слабый рост после коррекционного роста вчера.
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