Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъИндексы Мосбиржи и РТС открылись ростом

По данным на 10:42, индекс Мосбиржи составляет 2526,94 п. п. (+1,15%), индекс РТС — 1111,44 п. п. (+1,52%). Азиатские фондовые рынки второй день открылись в плюсе. Сегодня на открытии они показывали слабый рост после коррекционного роста вчера.
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Индексы Московской биржи и РТС открылись ростом

Городовой04:21

Индексы Мосбиржи и РТС открылись ростом

Коммерсантъ03:07

Российский рынок акций открылся ростом индексов

Rambler News Service03:06
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