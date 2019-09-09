Финансы
ИнтерфаксРоссийский рынок акций открылся ростом индексов на 0,4-0,5%
Рынок акций РФ открылся в понедельник, 9 сентября, ростом цен blue chips вслед за подорожавшей нефтью и на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4-0,5%, при этом лидируют бумаги АФК "Система" .
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:35, Вашингтон
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Политика
Зеленский превращается в диктатора Украины
Обычно, говоря о Владимире Зеленском, вспоминают его роль президента Украины Василия Голобородько в фильме «Слуга народа».
Взгляд.ру 06:10
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила главу «Русофилов» в шпионаже
В прокуратуре Болгарии считают, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:55
Авто
Volkswagen подогревает интерес вокруг нового кроссовера Tayron
Новому среднеразмерному кроссоверу Volkswagen Tayron практически с момента старта продаж удалось стать одним из самых востребованных SUV в линейке марки.
Новые автомобили вчера в 22:30
Футбол
Клубы Серии А установили рекорд по выплатам зарплат
В общей сложности клубы итальянской Серии А в новом сезоне выплатят своим игрокам € 1,36 млрд, что является абсолютным рекордным показателем в истории лиги, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Чемпионат 06:19
Общество
Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип
Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.
РБК 02:54
Гаджеты
YouTube-блогер научил пылесос воспроизводить музыку
Блогер из Китая Эдди Чжэн опубликовал на YouTube видео, на котором робот-пылесос компании Xiaomi воспроизводит музыку.
Live24 09:17
Здоровье
Новые очаги вируса африканской чумы свиней подтверждены в Приморье
"Подтвержден очаг вируса АЧС на территории Красноармейского района и новый очаг на территории Пограничного района", - сообщила во вторник пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Интерфакс - Россия вчера в 22:20
Футбол
Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса
Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес после навеса Александра Головина со штрафного.
REGNUM 00:17
Происшествия
Устроивший пикет у здания Госсовета Удмуртии скончался от ожогов
RT на русском 07:53
Здоровье
Онколог назвал основное условие профилактики развития рака у молодежи
Комплексное обследование организма до 30 лет является главным условием профилактики развития рака у молодых людей.
Известия 09:13
Происшествия
В Ленинградской области четыре человека пострадали в ДТП со скорой
Четыре человека пострадали при столкновении ВАЗ с автомобилем скорой помощи на Дороге жизни в Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 09:16
Происшествия
Суд в Петербурге отменил решение о выдворении азербайджанского блогера
Городской суд Петербурга отменил постановление районного суда о выдворении из России 39-летнего азербайджанского блогера Эльвина Исаева, который в своих видео критиковал власти Азербайджана.
Медиазона 07:09
Политика
Путин назначил нового прокурора Москвы
RT на русском 08:54
Общество
Основатель Alibaba Джек Ма покинул пост главы компании
Основатель Alibaba Джек Ма официально покинул пост председателя совета директоров китайской компании, передаёт Bloomberg.
RT на русском 04:52
Волейбол
Панков ушёл в отставку с поста тренера женской сборной по волейболу
Вадим Панков подал в отставку с поста главного тренера женской сборной России по волейболу.
RT на русском 08:21
Авто
Land Rover показал новый Defender
Британская компания показала долгожданный внедорожник Land Rover Defender, стоимость которого будет начинаться с отметки 40 тысяч фунтов стерлингов.
SpeedMe 05:33
Шоу-бизнес
У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимое заболевание
Ким Кардашьян в последнее время стала испытывать подозрительные симптомы, явно указывающие на серьёзную болезнь.
Discover24 03:47
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о ремонте атомного крейсера «Адмирал Нахимов»
"В этом году работы профинансированы на 29,5 миллиарда рублей", - добавил он.
РИА Новости вчера в 13:46
Кино
Paramount Pictures готовит ремейк фантастического боевика «Без лица»
Paramount Pictures готовит ремейк фантастического боевика от Джона Ву «Без лица», снятого в 1997 году с Джоном Траволтой и Николасом Кейджем в главных ролях.
Дни24 04:22
Технологии
В Японии хотят слить в океан радиоактивную воду Фукусимы
Planet Today 06:36
Общество
Женщины начнут управлять поездами метро в Москве в 2021 году
Женщины смогут работать машинистами в московском метро с января 2021 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.
РБК 09:22
Экономика
ЦБ разместил купонные облигации 25-го выпуска на 200 млрд рублей
Банк России разместил купонные облигации 25-го выпуска на 199 млрд. 999,997 млн. рублей по номинальной стоимости.
Finam.Ru 04:31
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект о персональных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафе на сумму до 18 млн рублей за нарушение оператором связи требований по хранению персональных данных с использованием локализованных в РФ баз данных.
Интерфакс 07:58