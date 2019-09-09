Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРоссийский рынок акций открылся ростом индексов на 0,4-0,5%

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Рынок акций РФ открылся в понедельник, 9 сентября, ростом цен blue chips вслед за подорожавшей нефтью и на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4-0,5%, при этом лидируют бумаги АФК "Система" .
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