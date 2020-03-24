Финансы

ФинмаркетФинмаркетФондовый рынок России открылся впечатляющим ростом индексов

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Обещания ФРС США поддержать экономику стимулируют сегодня рост фондовых индексов АТР. Котировки фьючерсов на американские индексы повышаются с утра. Между тем вчера рынок акций США закрылся в красной зоне.
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