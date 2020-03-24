Финансы
ФинмаркетФондовый рынок России открылся впечатляющим ростом индексов
Обещания ФРС США поддержать экономику стимулируют сегодня рост фондовых индексов АТР. Котировки фьючерсов на американские индексы повышаются с утра. Между тем вчера рынок акций США закрылся в красной зоне.
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Происшествия
ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку
Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Финансы
Официальный курс доллара и евро упал
Курс доллара и евро упал из расчета на 25 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Экономика
ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето
Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.
Происшествия
Более 200 рыбаков оказались на дрейфующей льдине на Урале
В Свердловской области на водохранилище Белоярской атомной электростанции оказались на льдине более 200 рыбаков.
Экономика
В России резко возросли оптовые цены на гречку
Самая высокая цена на крупу зафиксирована в Центральном Черноземье — 52 333 рубля за тонну.
Происшествия
Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак
Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Политика
Украина ведет переговоры о реструктуризации внешнего долга
Правительство Украины приступило к переговорам с иностранными кредиторами о реструктуризации внешнего долга из-за сложной ситуации в стране, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписано 70 человек
Здоровье
Названы новые симптомы коронавируса
Одним из симптомов "опасного вируса" в организме человека может быть потеря обоняния, считают британские медики.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Здоровье
«Умирающим пишите прощальные письма»: россиянка об эпидемии в Испании
По словам женщины, с экранов телевизоров жителям Испании официально заявляют о том, чтобы больным с тяжелыми осложнениями родные писали письма прощальные.
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски опубликовала фото с обнажённой грудью
Супермодель Эмили Ратаковски опубликовала откровенное фото, представ перед поклонниками без бюстгальтера.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Зауралье
Госслужащие и работники сухопутного транспорта названы самыми высокооплачиваемыми профессиями в Курганской области.
Политика
Назван срок окончания эпидемии коронавируса на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив назвала срок окончания эпидемии коронавируса в стране.
Политика
Президент Эстонии раскритиковала выполнение ЕС его основных задач
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила Евросоюз за ненадлежащее, по ее мнению, выполнение своих основных функций во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Общество
В России могут ужесточить ответственность за нарушение карантина
Москва, 24 марта 2020, 09:32 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантина, сообщает 24 марта пресс-служба правительства.
Шоу-бизнес
Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита
Экс-избранник Бони закатил грандиозную вечеринку на Лазурном берегу по случаю дня рождения.
Общество
В домах престарелых в Испании находят умерших от коронавируса стариков
Испанские военные, которые участвуют в обеззараживании домов престарелых, находят стариков, умерших от коронавируса прямо в своих постелях, рассказала министр обороны страны Маргарита Роблес.
Политика
Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну
Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Экономика
Накопления среднего россиянина упали до четырехлетнего минимума
Среднестатистический россиянин в 2019 году мог ежемесячно откладывать 6,6 тыс. рублей, или 18,8% своего дохода.
Футбол
Британское издание: «Юран попадал на дно бутылки чаще, чем в ворота»
Британское издание The72 опубликовало материал о Сергее Юране, выступавшем за «Миллуолл» в 1996 году.
Общество
В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса
Специалист ведомства уверен, что прогнозы по коронавирусу маловероятно.