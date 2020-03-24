Финансы
ТАССРоссийский рынок акций открылся ростом индексов на 6-7,8%
Рынок акций России открылся во вторник ростом ключевых биржевых индексов вслед за дорожающей нефтью. Так, в начале торгов индекс Мосбиржи прибавил 6% и достиг отметки в 2388,07 пункта, индекс РТС поднялся на 7,8%, до 953,21 пункта. На этом фоне укрепляется и российская валюта.
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По состоянию на 5.06 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,72 процента — до 28,16 доллара за баррель.
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