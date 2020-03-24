Финансы

ТАССТАССРоссийский рынок акций открылся ростом индексов на 6-7,8%

Рынок акций России открылся во вторник ростом ключевых биржевых индексов вслед за дорожающей нефтью. Так, в начале торгов индекс Мосбиржи прибавил 6% и достиг отметки в 2388,07 пункта, индекс РТС поднялся на 7,8%, до 953,21 пункта. На этом фоне укрепляется и российская валюта.
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Индекс Мосбиржи на закрытии торгов вырос на 7,2%, РТС — на 9,2%

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Российский город обвинили в хайповых «коронавечеринках»

Первый заместитель председателя Комиссии по общественному контролю Общественной палаты России Артем Кирьянов рассказал о хайповых «коронавечеринках», проводимых в Краснодаре, в передаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1».
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Сразу в нескольких версиях операционной системы Windows обнаружились критические уязвимости.
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Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
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В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
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По состоянию на 5.06 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,72 процента — до 28,16 доллара за баррель.
РИА Новости вчера в 22:15
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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

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ProUfu.ru 22 марта в 23:38
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