Финансы
ТАССИндекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку в 2400 пунктов
Индекс Мосбиржи в ходе биржевых торгов вырос на 6,6% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув отметки в 2402,5 пункта, следует из данных торговой площадки. Индекс РТС прибавил 8,6% - до 959,74 пункта. Российский рынок акций растет вслед за нефтяными котировками.
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В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
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Авто
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