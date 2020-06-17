Финансы
ИнтерфаксРоссийский рынок акций открылся слабым ростом индексов РТС и Мосбиржи
В росте лидируют акции "Детского мира" после прошедшего вторичного размещения бумаг (SPO) с небольшим дисконтом к рынку. К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 0,3%, до 2755,54 пункта, индекс РТС поднялся на 0,4% до 1247,5 пункта.
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Политика
Япония отказывается размещать у себя системы ПРО США
HotGeo вчера в 05:36
Экономика
Банкиры просят Мишустина отложить переход на российское ПО
Ассоциация банков России просит премьер-министра Михаила Мишустина отложить на четыре года переход на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ).
BFM.ru 02:19
Музыка
Группу Little Big заподозрили в плагиате у The Black Eyed Peas
Одна из пользовательниц TikTok сравнила композиции петербургской группы Little Big и американского хип-хоп-коллектива The Black Eyed Peas.
РЕН ТВ вчера в 07:16
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности. Ранее об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков в своем блоге.
Профиль вчера в 13:16
Экономика
Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%
Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
ТАСС вчера в 12:06
Гаджеты
AMD анонсировала продажи процессоров Ryzen 3000XT
Речь идет о моделях 9 3900XT, 7 3800XT и 5 3600XT, которые, по словам разработчика, поступят в продажу 7 июля текущего года.
Goroday.ru вчера в 19:03
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
Финансы
Торги на бирже Нью-Йорка завершились ростом всех ключевых индексов
Умеренный рост продемонстрировали ключевые биржевые индексы к концу торговой сессии на фондовой бирже Нью-Йорка 15 июня, следует из данных, размещенных на сайте биржи.
ИА Красная Весна 15 июня в 16:49
Религия
В РПЦ подтвердили смену власти в монастыре, где засел отец Сергий
Екатеринбург, 17 июня 2020, 09:36 — REGNUM В Среднеуральском женском монастыре (Свердловская область) действительно ушла настоятельница игуменья Варвара (Крыгина) из-за ситуации с схиигуменом Сергием (Романовым).
REGNUM 02:36
Общество
В Краснодарском крае карантин для приезжих решено снять с 21 июня
Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая власти Краснодарского края начали постепенно отменять карантинные меры, введённые в марте и апреле на фоне пандемии коронавируса нового типа.
REGNUM 01:24
Экономика
Медведев назвал три шока для российской экономики в 2020 году
Москва, 17 июня 2020, 09:48 — REGNUM Падение цен на нефть, сокращение экспорта и связанный с пандемией коронавируса спад стали основными ударами по экономике России в 2020 году.
REGNUM 02:48
Шоу-бизнес
Пригожин покупает особняк на Рублевке за $55 млн
Недавно в одном из интервью Пригожин ненароком проговорился о собственной недвижимости в Швейцарии: сначала он сказал, что недвижимости за границей не имеет, а позже рассказал о своей даче на Женевском озере.
Shraibikus News вчера в 17:08
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары
16 июня в Москве объявили штормовое предупреждение после прогнозирования аномальной жары в 30-31 градус.
Lenta.ru 01:27
Футбол
Кокорин и Мамаев не явились на заседание суда по пересмотру приговора
Москва, 17 июня 2020, 11:36 — REGNUM Московский городской суд отложил на 6 июля рассмотрение апелляционных жалоб на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву осужденных за хулиганство из-за их неявки, сообщили 17 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
REGNUM 04:36
Общество
Впервые с 1 мая в России выявили менее 8 тысяч больных коронавирусом
Впервые за полтора месяца число новых заболевших за сутки составило менее 8 тысяч человек. Последний раз такая картина наблюдалась 1 мая.
РИА ОмскИнформ 03:28
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Газета.Ru вчера в 10:29
Политика
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
Игры
Electronic Arts анонсировала игру Star Wars: Squadrons
Игрок может принимать участие в сражениях либо в многопользовательской игре 5 на 5, либо в одиночной кампании от 1-го лица.
Evo-rus.com вчера в 03:32
Фигурное катание
Роднина прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина поделился мнением о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
ProstoProSport вчера в 13:20
Общество
В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек
Матери и отцы, которые воспитывают детей в одиночку, должны получать дополнительное пособие из бюджета из-за непростой финансовой ситуации в семьях во время эпидемии коронавируса.
РБК 00:25
Происшествия
Во Франции 10 человек пострадали в драках с участием чеченцев
Не менее 10 человек получили травмы в массовой драке между чеченцами и выходцами из стран Северной Африки в городе Дижон на востоке Франции, там несколько дней назад разгорелся конфликт между двумя местными диаспорами.
Газета.Ru 15 июня в 17:05
Политика
В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран
Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».
Коммерсантъ 00:52
Происшествия
На Урале задержали водителя грузовика после ДТП с двумя погибшими
Уголовное дело против водителя грузовика возбудили после ДТП в Челябинской области с участием шести автомобилей, в котором погибли два человека, он задержан, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
РИА Новости 02:11
Армия и оружие
WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии
Газета.Ru 03:02
Здоровье
За сутки в Челябинской области умерло 6 больных коронавирусом
Возраст умерших варьируется от 54 до 88 лет, два случаи гибели больных связаны с тяжелыми сердечными заболеваниями (при этом, коронавирус стал сопутствующим обстоятельством).
SM News 02:54
Футбол
«Челси» планирует купить Криштиану Роналду за €120 млн
Русская Планета вчера в 22:12
Общество
Минздрав сообщил детали испытаний вакцины от коронавируса
Ранее Минобороны России сообщило, что вместе с центром Гамалеи приступает к испытаниям вакцины от коронавируса на людях.
RT на русском 04:07
Общество
Эксперты назвали способствующую богатству россиян привычку
Исследователи аналитического центра НАФИ сообщили, что грамотное сберегательное поведение демонстрируют 18% россиян, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 02:19