Финансы
ИнтерфаксРоссийский рынок акций открылся слабым ростом индексов РТС и Мосбиржи
В росте лидируют акции "Детского мира" после прошедшего вторичного размещения бумаг (SPO) с небольшим дисконтом к рынку. К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 0,3%, до 2755,54 пункта, индекс РТС поднялся на 0,4% до 1247,5 пункта.
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Игры
Electronic Arts показала два новых арта Star Wars: Squadrons
CyberSport.ru 14 июня в 22:28
Общество
Новое пособие для матерей-одиночек может появиться в России
Москва, 17 июня 2020, 11:27 — REGNUM Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести в России дополнительное пособие для родителей-одиночек.
REGNUM 04:27
Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках
Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски».
Известия 04:27
Религия
Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение
Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru.
Газета.Ru вчера в 14:03
Армия и оружие
WP: Пентагон саботирует вывод военных из Германии
Военное дело 01:26
Происшествия
В Подмосковье семилетний мальчик зарезал отца, избивавшего мать
В подмосковном поселке Ермолино первоклассник убил своего отца после того, как тот поссорился с его матерью.
Вести.Ru 05:19
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Политика
В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель
РИА Новости вчера в 12:19
Политика
У офиса Зеленского в Киеве проходит митинг с требованием его отставки
У офиса украинского президента Владимира Зеленского в Киеве проходит пикет с требованием его отставки. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:49
Здоровье
В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса
Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ 05:12
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Экономика
Кабмин выделит медицинским и научным учреждениям 15,8 млрд рублей
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в 2020 году на поддержку федеральных образовательных, научных и медицинских учреждений будет выделено 15,8 млрд рублей.
RT на русском 05:57
Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК вчера в 09:09
Кино
Церемонию вручения премии BAFTA в 2021 году перенесли на 11 апреля
ТАСС 15 июня в 17:38
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Происшествия
За Михаилом Ефремовым приехали сотрудники ФСИН
Сотрудники ФСИН прибыли в квартиру обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:17
Политика
Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продали 15,94% «Детского мира»
АФК "Система" и Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) продали 15,94% акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения почти за 11 млрд руб. Об этом говорится в сообщении "Системы".
ТАСС 03:04
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
Экономика
Президиум ВС поддержал «Росгосстрах» в споре с Гинером на 151 млрд руб
Как судились "Росгосстрах" и структура Гинера "Росгосстрах" требует от "Капитал Лайфа" 151 млрд руб. за использование товарных знаков.
РБК 05:54
Происшествия
Прокурор просит осудить фигурантов «Сети» в Петербурге на 6 и 9 лет
RT на русском 05:50
Футбол
Московское «Динамо» получило лицензии УЕФА и РФС на следующий сезон
Московское "Динамо" получило лицензии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Российского футбольного союза (РФС) на следующий сезон, сообщается на официальном сайте клуба.
РИА Новости 05:45
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 15 июня в 03:08
Здоровье
Двухлетняя москвичка умерла от новой болезни, вызванной коронавирусом
В Москве умер первый ребенок из-за болезни, вызванной коронавирусом.
RZN.info 04:57
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Футбол
Леонид Слуцкий оплатил операцию тренеру Евгению Загорулько
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий оплатил лечение своему коллеге Евгению Загорулько.
Вести.Ru 05:00
Авто
Раскрыта мощность нового Ford Mustang Mach 1
На просторах Сети оказалась раскрыта мощность нового Ford Mustang Mach 1. Соответствующая версия должна пополнить линейку бренда уже до конца нынешнего года, хотя точные сроки пока остаются неизвестными.
Актуальные Новости 14 июня в 13:00
Экономика
Россияне из-за экономии перешли на дешевые продукты
В ходе исследования оказалось, что переключение интереса россиян на дешевые продукты может стать стимулом для развития собственных торговых марок сетей, так как россияне начали искать не тренды, а низкие цены.
Русская Планета вчера в 17:32
Кино
Тарантино назвали расистом из-за слова «ниггер»
Газета.Ru 04:02