В росте лидируют акции "Детского мира" после прошедшего вторичного размещения бумаг (SPO) с небольшим дисконтом к рынку. К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 0,3%, до 2755,54 пункта, индекс РТС поднялся на 0,4% до 1247,5 пункта.

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Экономика В США предсказали крах доллара в следующем году Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg. 19

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Футбол Андрей Кобелев жестко ответил на критику Виталия Дьякова Бывший наставник и спортивный директор московского «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на заявления экс-защитника команды Виталия Дьякова.

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Политика Киев не признаёт российское гражданство жителей Крыма — МИД Украины Киев, 16 июня 2020, 12:24 — REGNUM «Принудительная» выдача жителям Крыма паспортов России не признаётся Украиной и не является основанием для прекращения украинского гражданства, сообщили 16 июня в пресс-службе МИД Украины. 7

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