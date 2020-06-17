Финансы
ИнтерфаксРоссийский рынок акций открылся слабым ростом индексов РТС и Мосбиржи
В росте лидируют акции "Детского мира" после прошедшего вторичного размещения бумаг (SPO) с небольшим дисконтом к рынку. К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 0,3%, до 2755,54 пункта, индекс РТС поднялся на 0,4% до 1247,5 пункта.
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Общество
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Москва, 17 июня 2020, 10:57 — REGNUM В России 16 июня было выдано разрешение на клинические исследование для двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 03:57
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Энергетика
Нефтепроизводителей в Саудовской Аравии перестали интересовать США
Нефтепроизводителей в Саудовской Аравии перестали интересовать США Экспорт нефти из Саудовской Аравии в США рекордно упал.
Экспресс газета 01:45
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Немецкий журнал Auto Bild и организация по техническому надзору TÜV составили рейтинг самых надежных подержанных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня 15 июня в 07:40
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Политика
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
Политика
В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель
В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:19
Культура
Три компании в Новокузнецке получили 6 миллионов рублей президентских грантов
Со списком всех победителей можно ознакомиться на сайте Фонда президентских грантов: президентскиегранты.рф С 16 июня Фонд президентских грантов начал прием заявок на специальный конкурс для поддержки НКО, которые участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией и последствиями ее распространения.
КузПресс вчера в 10:56
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости 01:00
Религия
Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение
Газета.Ru вчера в 14:03
Общество
Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию
Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
Политика
Определен новый состав Общественной палаты
Определен новый состав Общественной палаты РФ, в него вошли Мария Бутина, Екатерина Мизулина, Александр Галушка, Павел Красноруцкий и многие другие известные личности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ.
РИА Новости вчера в 12:34
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Общество
Кабмин отменил свыше 450 актов советских госорганов
Подписанный документ касается более 450 устаревших актов, изданных в РСФСР и СССР, а также их отдельных положений.
Российская газета 02:39
Здоровье
В Свердловской области заразились коронавирусом более 10 000 человек
Екатеринбург, 17 июня 2020, 10:55 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 227 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:55
Общество
В Татарстане выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом
В Татарстане зафиксировано 39 новых случаев COVID-19, все контактные. 13 человек госпитализировано, 26 получают лечение на дому.
Kazanfirst.ru 03:42
Происшествия
Четыре человека утонули в Забайкалье, спасая из реки девочку-подростка
Следователи в Забайкальском крае начали проверку по факту гибели вечером 15 июня четырех человек, утонувших при попытке спасти из воды 15-летнюю девочку, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Интерфакс 15 июня в 22:57
Футбол
Андрей Кобелев жестко ответил на критику Виталия Дьякова
Бывший наставник и спортивный директор московского «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на заявления экс-защитника команды Виталия Дьякова.
Bookmaker-ratings.ru 04:27
Армия и оружие
WP сообщила о затягивании Пентагоном сокращения группировки в Германии
Министерство обороны США намеренно затягивает исполнение решения президента Дональда Трампа о сокращении военной группировки в Германии, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.
РБК 02:50
Политика
Киев не признаёт российское гражданство жителей Крыма — МИД Украины
Киев, 16 июня 2020, 12:24 — REGNUM «Принудительная» выдача жителям Крыма паспортов России не признаётся Украиной и не является основанием для прекращения украинского гражданства, сообщили 16 июня в пресс-службе МИД Украины.
REGNUM вчера в 05:24
Энергетика
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Известия вчера в 10:33
Космос
Илон Маск анонсировал строительство плавучего космодрома для Starship
ИА Красная Весна вчера в 19:03
Общество
В Москве выявили самое низкое число случаев COVID-19 с 11 апреля
За минувшие сутки в Москве зафиксировано 1065 человек с COVID-19 — это самый низкий показатель с 11 апреля.
Известия 04:15
Происшествия
В Крыму ещё один пациент скончался от коронавируса
«Умер пациент 1939 года рождения, который находился в тяжёлом состоянии в реанимации Симферопольской городской клинической больницы», – рассказал на брифинге заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.
Вести.Севастополь 03:42
Здоровье
71 человек с коронавирусом за сутки выявлен в Алтайском крае
На 17 июня всего в Алтайском крае заражение коронавирусом подтверждено у 3010 человек, включая 309 детей.
Kursk.com 03:42
Происшествия
В Дагестане возбуждено дело после беспорядков в лагере азербайджанцев
В Дагестане после нападения на полицейских и пограничников граждан Азербайджана, проживавших во временном лагере возле села Куллар в Дербентском районе республики, возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса РФ.
Российская газета 04:05
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
REGNUM вчера в 01:04