Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРоссийский рынок акций открылся слабым ростом индексов РТС и Мосбиржи

В росте лидируют акции "Детского мира" после прошедшего вторичного размещения бумаг (SPO) с небольшим дисконтом к рынку. К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 0,3%, до 2755,54 пункта, индекс РТС поднялся на 0,4% до 1247,5 пункта.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Российский рынок акций открылся на мажорной ноте

Росбалт03:24

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня выросли на 1,08-1,73%

ТАССвчера в 13:08

Российский рынок акций уверенно растет в начале дня, в лидерах - АФК «Система»

ПРАЙМ03:19

Российский рынок акций открылся в мажоре

Финмаркет03:05

Российский рынок акций прервал четырехдневное снижение

BFM.ruвчера в 13:11

Российский рынок акций открылся слабым ростом индексов РТС и Мосбиржи

Интерфакс03:45

Акции восстанавливают рост - в лидерах бумаги НМТП

Finam.Ruвчера в 03:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 04:44, Ашберн
Общество

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Москва, 17 июня 2020, 10:57 — REGNUM В России 16 июня было выдано разрешение на клинические исследование для двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 03:57
216
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
575
Энергетика

Нефтепроизводителей в Саудовской Аравии перестали интересовать США

Нефтепроизводителей в Саудовской Аравии перестали интересовать США Экспорт нефти из Саудовской Аравии в США рекордно упал.
Экспресс газета 01:45
3
Авто

Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом

Немецкий журнал Auto Bild и организация по техническому надзору TÜV составили рейтинг самых надежных подержанных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня 15 июня в 07:40
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
2,1K
Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
50
Политика

В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию

Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
905
Политика

В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель

В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:19
1,7K
Культура

Три компании в Новокузнецке получили 6 миллионов рублей президентских грантов

Со списком всех победителей можно ознакомиться на сайте Фонда президентских грантов: президентскиегранты.рф С 16 июня Фонд президентских грантов начал прием заявок на специальный конкурс для поддержки НКО, которые участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией и последствиями ее распространения.
КузПресс вчера в 10:56
Общество

Испытания самолета МС-21 прошли с выключенным двигателем

Газета.Ru 04:37
7
Экономика

В США предсказали крах доллара в следующем году

Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости 01:00
19
Религия

Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение

Газета.Ru вчера в 14:03
750
Общество

Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию

Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
26
Происшествия

В России появилась новая схема мошенничества

В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
66
Политика

Определен новый состав Общественной палаты

Определен новый состав Общественной палаты РФ, в него вошли Мария Бутина, Екатерина Мизулина, Александр Галушка, Павел Красноруцкий и многие другие известные личности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ.
РИА Новости вчера в 12:34
Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
2
Общество

Кабмин отменил свыше 450 актов советских госорганов

Подписанный документ касается более 450 устаревших актов, изданных в РСФСР и СССР, а также их отдельных положений.
Российская газета 02:39
11
Здоровье

В Свердловской области заразились коронавирусом более 10 000 человек

Екатеринбург, 17 июня 2020, 10:55 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 227 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:55
1,1K
Общество

В Татарстане выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане зафиксировано 39 новых случаев COVID-19, все контактные. 13 человек госпитализировано, 26 получают лечение на дому.
Kazanfirst.ru 03:42
77
Происшествия

Четыре человека утонули в Забайкалье, спасая из реки девочку-подростка

Следователи в Забайкальском крае начали проверку по факту гибели вечером 15 июня четырех человек, утонувших при попытке спасти из воды 15-летнюю девочку, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Интерфакс 15 июня в 22:57
354
Футбол

Андрей Кобелев жестко ответил на критику Виталия Дьякова

Бывший наставник и спортивный директор московского «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на заявления экс-защитника команды Виталия Дьякова.
Bookmaker-ratings.ru 04:27
Армия и оружие

WP сообщила о затягивании Пентагоном сокращения группировки в Германии

Министерство обороны США намеренно затягивает исполнение решения президента Дональда Трампа о сокращении военной группировки в Германии, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.
РБК 02:50
30
Политика

Киев не признаёт российское гражданство жителей Крыма — МИД Украины

Киев, 16 июня 2020, 12:24 — REGNUM «Принудительная» выдача жителям Крыма паспортов России не признаётся Украиной и не является основанием для прекращения украинского гражданства, сообщили 16 июня в пресс-службе МИД Украины.
REGNUM вчера в 05:24
7
Энергетика

Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

Известия вчера в 10:33
653
Космос

Илон Маск анонсировал строительство плавучего космодрома для Starship

ИА Красная Весна вчера в 19:03
Общество

В Москве выявили самое низкое число случаев COVID-19 с 11 апреля

За минувшие сутки в Москве зафиксировано 1065 человек с COVID-19 — это самый низкий показатель с 11 апреля.
Известия 04:15
48
Происшествия

В Крыму ещё один пациент скончался от коронавируса

«Умер пациент 1939 года рождения, который находился в тяжёлом состоянии в реанимации Симферопольской городской клинической больницы», – рассказал на брифинге заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.
Вести.Севастополь 03:42
4
Здоровье

71 человек с коронавирусом за сутки выявлен в Алтайском крае

На 17 июня всего в Алтайском крае заражение коронавирусом подтверждено у 3010 человек, включая 309 детей.
Kursk.com 03:42
324
Происшествия

В Дагестане возбуждено дело после беспорядков в лагере азербайджанцев

В Дагестане после нападения на полицейских и пограничников граждан Азербайджана, проживавших во временном лагере возле села Куллар в Дербентском районе республики, возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса РФ.
Российская газета 04:05
2
Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

REGNUM вчера в 01:04
2,5K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное