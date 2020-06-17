Финансы
ИнтерфаксРоссийский рынок акций открылся слабым ростом индексов РТС и Мосбиржи
В росте лидируют акции "Детского мира" после прошедшего вторичного размещения бумаг (SPO) с небольшим дисконтом к рынку. К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 0,3%, до 2755,54 пункта, индекс РТС поднялся на 0,4% до 1247,5 пункта.
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Происшествия
Сын Ефремова впервые прокомментировал ДТП с участием отца
Московский Комсомолец 08:37
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости вчера в 06:40
Общество
Рособрнадзор ужесточит правила проверки ЕГЭ
Ведомство намерено использовать для проверки результатов ЕГЭ алгоритмы нейронных сетей, которые смогут показать, действительно ли ученик самостоятельно писал экзамен.
Ореанда-Новости 02:05
Фигурное катание
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета вчера в 13:12
Политика
В Госдуме пандемию назвали шагом к четырехдневной рабочей неделе
Пандемия коронавируса стала небольшим шагом на пути к переходу на четырехдневную рабочую неделю, считает глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
РИА Новости 07:32
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Общество
Оператор «Северного потока-2» призвал Данию смягчить требования
Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока-2», просит власти Дании внести изменение в полученное разрешение на строительство.
Профиль вчера в 11:28
Общество
Недельный прирост заражения коронавирусом в Петербурге упал на 27%
Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрировано 21 275 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 08:09
Авто
Компания Tesla выпустила электромобиль Model S с большим запасом хода
Компания Tesla начала продажи новой версии седана Model S с увеличенным на 20% запасом хода.
Автоновости дня вчера в 04:22
Энергетика
Цена 95-го бензина на бирже достигла рекорда за всю историю наблюдений
Стоимость Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла абсолютного рекорда за всю историю наблюдений.
Интерфакс 08:35
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Максим Фадеев сравнил бывших артистов своего лейбла с проститутками
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Uznayvse.ru 05:14
Общество
Контроль за туристами на Кубани ослабят с 21 июня
Туристам в Краснодарском крае разрешат свободно перемещаться с 21 июня.
BFM.ru 03:20
Энергетика
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия вчера в 10:33
Происшествия
Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
РИА Новости 07:07
Общество
В РФ возобновили спор об окрошке
Российские специалисты возобновили спор о пользе окрошки, которая в теплую погоду вновь появилась на наших столах.
МедиаПоток 03:09
Общество
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации
Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, опровергли информацию о том, что они ведут переговоры о материальной помощи с адвокатом актера.
Вести.Ru 07:52
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Политика
США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»
США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
Газета.Ru 08:51
Происшествия
ФСБ задержала в четырех регионах лидеров экстремистской организации
ФСБ России задержала лидеров и участников запрещенной в России международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» в четырех регионах РФ, сообщает «РИА Новости».
Rambler News Service 07:08
Экономика
Догузова: потери туризма в РФ за полгода составили 1,5 трлн рублей
По словам Догузовой, туризму в России необходимо расти ускоренными темпами, потому что общий оборот отрасли 3,7 трлн включает и въездной туризм.
Интерфакс 05:55
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
В Кремле нет какой-то позиции по сокращению новогодних праздников, исходят из устоявшейся практики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:19
Футбол
Жеребьёвка «Финала восьми» Лиги чемпионов состоится 10 июля
Жеребьёвка финальной части соревнований запланирована на 10 июля, сообщает L'Equipe.
Pravda.Ru 07:49
Экономика
Доля угольной энергетики упала в мире до минимума с 2003 года
В отчете BP отмечается, что в результате такого снижения доля выработанной на угольных электростанциях всего мира оказалась наименьшей с 2003 года.
РБК 05:19
Общество
Температурный рекорд 1956 года побит в Москве
Интерфакс 06:54
Культура
На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник
Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 вчера в 05:56
Происшествия
В Одессе разбился легкомоторный самолет
В Малиновском районе Одессы разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины по городу.
Lenta.ru 06:20
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости вчера в 12:34