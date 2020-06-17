Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРоссийский рынок акций открылся слабым ростом индексов РТС и Мосбиржи

В росте лидируют акции "Детского мира" после прошедшего вторичного размещения бумаг (SPO) с небольшим дисконтом к рынку. К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 0,3%, до 2755,54 пункта, индекс РТС поднялся на 0,4% до 1247,5 пункта.
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Фондовые рынки закрепились на позитивной территории

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Авто

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Энергетика

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Происшествия

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США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
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Происшествия

ФСБ задержала в четырех регионах лидеров экстремистской организации

ФСБ России задержала лидеров и участников запрещенной в России международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» в четырех регионах РФ, сообщает «РИА Новости».
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