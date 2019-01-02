Индекс РТС упал на 6,2% и составил 866,9 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки. В лидерах падения — акции российских нефтяных компаний и банковского сектора. Снижение составляет в районе 3–6%.

Армия и оружие Россия и Турция провели патрулирование в сирийской провинции Алеппо Дамаск, 23 марта 2020, 22:17 — REGNUM Россия и Турция осуществили совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил 23 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Происшествия На Сахалине задержали двух студентов, планировавших теракт в техникуме "Во время обыска у подростков 2002 и 2003 годов рождения изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, самодельные взрывные устройства, а также личные дневники с записями о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение" - отмечается в сообщении.

Здоровье В Приамурье за соблюдением режима самоизоляции проследят студенты В Амурской области будут созданы оперативные мобильные бригады по контролю за соблюдением требований самоизоляции людьми, которые могут являться носителями коронавирусной инфекции.

Здоровье Кожемяко рассказал о заболевших коронавирусом в Приморье «Один из больных был сразу же направлен на карантин по совету своего работодателя, у другого выявили заболевания после взятых анализов»,- говорит Кожемяко.

Культура Мурманчанка заняла второе место в конкурсе арктических стримов Ольга Трефилова из Мурманска, которая провела прямой эфир с соревнований по спортивному рыболовству на Семёновском озере, заняла второе место по итогам зрительского голосования.

Технологии Ученые придумали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса Российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).

Экономика ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса «Считая социальную ответственность важнейшим принципом своей работы, банк разработал комплекс мер по поддержке пострадавших от коронавируса заемщиков», — говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК.

Общество Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.

Происшествия На рыболовецком судне в Охотском море произошел пожар Пожар произошел на борту рыболовецкого судна "Восток 2" в Охотском море, к нему следует спасательное судно, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.

Здоровье Попова: у переболевших новым коронавирусом вырабатывается иммунитет «Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесённого инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — приводит РИА Новости слова Поповой.

Происшествия Врача с коронавирусом в Ставрополье уволили из-за нарушения карантина Главного инфекциониста Ставрополья Ирину Санникову с подтвержденным диагнозом COVID-2019 освободили от занимаемой должности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в медицинских кругах региона.

Общество В Италии снизилась смертность от коронавируса Число умерших из-за коронавируса в Италии за последние сутки составило 601 человек, что на 50 человек меньше, чем днём ранее.

Общество Рошаль назвал пандемию COVID-2019 репетицией биологической войны Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль заявил, что распространение коронавируса в мире является репетицией биологической войны.