Финансы

News.ruNews.ruРоссийский рынок акций открылся снижением

Индекс РТС упал на 6,2% и составил 866,9 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки. В лидерах падения — акции российских нефтяных компаний и банковского сектора. Снижение составляет в районе 3–6%.
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Российские фондовые индексы закрылись снижением на 3-4%

РБК12:01

Индекс Мосбиржи на закрытии снизился на 3,36%, РТС — на 4,38%

Коммерсантъ12:59

Российский рынок акций закрылся падением индексов

ТАСС12:30

Индекс Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов

Московский Комсомолец03:23

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:16

Рынок российских акций упал вслед за нефтью и мировыми индексами

Профиль12:33

Российский фондовый рынок начал неделю в сильном минусе

Росбалт03:23
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Комментарии

Экономика

Митрахович указал на ряд преимуществ РФ в нефтяной войне с саудитами

Западная пресса пишет о том, что Россия не станет уступать Саудовской Аравии в нефтяной войне.
Политика Сегодня 21 марта в 07:00
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении у него ребенка

РБК 20:34
Общество

Число заболевших коронавирусом в России достигло 367 человек

Число заболевших коронавирусом в России достигло 367 человек, 16 выздоровели, более 52 тысяч остаются под наблюдением.
Центр 71 03:05
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Армия и оружие

Россия и Турция провели патрулирование в сирийской провинции Алеппо

Дамаск, 23 марта 2020, 22:17 — REGNUM Россия и Турция осуществили совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил 23 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
REGNUM 15:17
Музыка

«Евровидение-2020» могут провести в онлайн-режиме

NewInform 03:31
Происшествия

На Сахалине задержали двух студентов, планировавших теракт в техникуме

"Во время обыска у подростков 2002 и 2003 годов рождения изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, самодельные взрывные устройства, а также личные дневники с записями о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение" - отмечается в сообщении.
Российская газета 08:21
Здоровье

В Приамурье за соблюдением режима самоизоляции проследят студенты

В Амурской области будут созданы оперативные мобильные бригады по контролю за соблюдением требований самоизоляции людьми, которые могут являться носителями коронавирусной инфекции.
Российская газета 21:57
Политика

Мишустин уволил Жарова с поста главы Роскомнадзора

Москва, 23 марта 2020, 21:12 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
REGNUM 14:12
Футбол

Роман Широков: «Все будет хорошо, мы пандемию победим»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что прерванный из-за инфекции коронавируса Тинькофф РПЛ удастся возобновить весной.
Матч ТВ 14:08
Общество

Брянские мамы получат выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет.
Городской телеканал (Брянск) 21 марта в 05:11
Политика

Песков рассказал о жилье Путина во время эпидемии коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о жилье Владимира Путина во время эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 06:59
Здоровье

Кожемяко рассказал о заболевших коронавирусом в Приморье

«Один из больных был сразу же направлен на карантин по совету своего работодателя, у другого выявили заболевания после взятых анализов»,- говорит Кожемяко.
АиФ Владивосток 21:44
Общество

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с пандемией коронавируса

Распространение коронавируса COVID-19 ускоряется, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ 13:25
Здоровье

Пациентка с коронавирусом записала пугающее видео из реанимации

РЕН ТВ 12:19
Культура

Мурманчанка заняла второе место в конкурсе арктических стримов

Ольга Трефилова из Мурманска, которая провела прямой эфир с соревнований по спортивному рыболовству на Семёновском озере, заняла второе место по итогам зрительского голосования.
Северпост 08:43
Технологии

Ученые придумали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса

Российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).
РИА Новости 20:27
Политика

Россия завершила переброску помощи для борьбы с коронавирусом в Италии

Российские военные самолеты Ил-76 (восьмой и девятый по счету) доставили в Италию последние группы специалистов и оборудование для борьбы с коронавирусом, сообщило Минобороны.
Коммерсантъ 06:57
Экономика

ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

«Считая социальную ответственность важнейшим принципом своей работы, банк разработал комплекс мер по поддержке пострадавших от коронавируса заемщиков», — говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК.
РБК 03:04
Наука

Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса

Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.
Взгляд.ру 05:35
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Экономика сегодня вчера в 22:48
Происшествия

На рыболовецком судне в Охотском море произошел пожар

Пожар произошел на борту рыболовецкого судна "Восток 2" в Охотском море, к нему следует спасательное судно, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
РИА Новости 20:42
Шоу-бизнес

Известная актриса Барбара Брыльска борется с раком

Барбаре диагностировали рак языка. Корреспонденты kp.ru связались с польской актрисой и узнали, как она себя чувствует.
КП - Пермь 06:55
Здоровье

Попова: у переболевших новым коронавирусом вырабатывается иммунитет

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесённого инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — приводит РИА Новости слова Поповой.
RT на русском 13:23
Культура

На СТС стартует сериал «Миша портит все»

Inc-news.ru 16:35
Происшествия

Врача с коронавирусом в Ставрополье уволили из-за нарушения карантина

Главного инфекциониста Ставрополья Ирину Санникову с подтвержденным диагнозом COVID-2019 освободили от занимаемой должности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в медицинских кругах региона.
Газета.Ru 10:51
Общество

В Италии снизилась смертность от коронавируса

Число умерших из-за коронавируса в Италии за последние сутки составило 601 человек, что на 50 человек меньше, чем днём ранее.
News.ru 14:26
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

В условиях высокого курса доллара и евро россиянам советуют вкладываться в криптовалюту.
Новые Ведомости 05:10
Общество

Рошаль назвал пандемию COVID-2019 репетицией биологической войны

Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль заявил, что распространение коронавируса в мире является репетицией биологической войны.
Газета.Ru 14:24
Здоровье

На Украине число заразившихся коронавирусом увеличилось до 83 человек

На Украине в связи с распространением коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации в девяти регионах, в том числе в Киеве, Донецкой, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и других областях.
РБК 18:51
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