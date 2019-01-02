Финансы
News.ruРоссийский рынок акций открылся снижением
Индекс РТС упал на 6,2% и составил 866,9 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки. В лидерах падения — акции российских нефтяных компаний и банковского сектора. Снижение составляет в районе 3–6%.
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Комментарии
Экономика
Митрахович указал на ряд преимуществ РФ в нефтяной войне с саудитами
Западная пресса пишет о том, что Россия не станет уступать Саудовской Аравии в нефтяной войне.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России достигло 367 человек
Число заболевших коронавирусом в России достигло 367 человек, 16 выздоровели, более 52 тысяч остаются под наблюдением.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Армия и оружие
Россия и Турция провели патрулирование в сирийской провинции Алеппо
Дамаск, 23 марта 2020, 22:17 — REGNUM Россия и Турция осуществили совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил 23 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Музыка
«Евровидение-2020» могут провести в онлайн-режиме
Происшествия
На Сахалине задержали двух студентов, планировавших теракт в техникуме
"Во время обыска у подростков 2002 и 2003 годов рождения изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, самодельные взрывные устройства, а также личные дневники с записями о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение" - отмечается в сообщении.
Здоровье
В Приамурье за соблюдением режима самоизоляции проследят студенты
В Амурской области будут созданы оперативные мобильные бригады по контролю за соблюдением требований самоизоляции людьми, которые могут являться носителями коронавирусной инфекции.
Политика
Мишустин уволил Жарова с поста главы Роскомнадзора
Москва, 23 марта 2020, 21:12 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
Футбол
Роман Широков: «Все будет хорошо, мы пандемию победим»
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что прерванный из-за инфекции коронавируса Тинькофф РПЛ удастся возобновить весной.
Общество
Брянские мамы получат выплаты на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет.
Политика
Песков рассказал о жилье Путина во время эпидемии коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о жилье Владимира Путина во время эпидемии коронавируса.
Здоровье
Кожемяко рассказал о заболевших коронавирусом в Приморье
«Один из больных был сразу же направлен на карантин по совету своего работодателя, у другого выявили заболевания после взятых анализов»,- говорит Кожемяко.
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с пандемией коронавируса
Распространение коронавируса COVID-19 ускоряется, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Культура
Мурманчанка заняла второе место в конкурсе арктических стримов
Ольга Трефилова из Мурманска, которая провела прямой эфир с соревнований по спортивному рыболовству на Семёновском озере, заняла второе место по итогам зрительского голосования.
Технологии
Ученые придумали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса
Российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).
Политика
Россия завершила переброску помощи для борьбы с коронавирусом в Италии
Российские военные самолеты Ил-76 (восьмой и девятый по счету) доставили в Италию последние группы специалистов и оборудование для борьбы с коронавирусом, сообщило Минобороны.
Экономика
ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
«Считая социальную ответственность важнейшим принципом своей работы, банк разработал комплекс мер по поддержке пострадавших от коронавируса заемщиков», — говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК.
Наука
Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса
Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Происшествия
На рыболовецком судне в Охотском море произошел пожар
Пожар произошел на борту рыболовецкого судна "Восток 2" в Охотском море, к нему следует спасательное судно, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
Шоу-бизнес
Известная актриса Барбара Брыльска борется с раком
Барбаре диагностировали рак языка. Корреспонденты kp.ru связались с польской актрисой и узнали, как она себя чувствует.
Здоровье
Попова: у переболевших новым коронавирусом вырабатывается иммунитет
«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесённого инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — приводит РИА Новости слова Поповой.
Культура
На СТС стартует сериал «Миша портит все»
Происшествия
Врача с коронавирусом в Ставрополье уволили из-за нарушения карантина
Главного инфекциониста Ставрополья Ирину Санникову с подтвержденным диагнозом COVID-2019 освободили от занимаемой должности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в медицинских кругах региона.
Общество
В Италии снизилась смертность от коронавируса
Число умерших из-за коронавируса в Италии за последние сутки составило 601 человек, что на 50 человек меньше, чем днём ранее.
Экономика
Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги
В условиях высокого курса доллара и евро россиянам советуют вкладываться в криптовалюту.
Общество
Рошаль назвал пандемию COVID-2019 репетицией биологической войны
Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль заявил, что распространение коронавируса в мире является репетицией биологической войны.
Здоровье
На Украине число заразившихся коронавирусом увеличилось до 83 человек
На Украине в связи с распространением коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации в девяти регионах, в том числе в Киеве, Донецкой, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и других областях.