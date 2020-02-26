Финансы

ФинмаркетФинмаркетРоссийский рынок акций открылся снижением

Американские рынки акций закрыли падением вторые торги подряд. Сегодня фондовая Азия демонстрируют минорный настрой. Котировки фьючерсов на индексы США с утра повышаются.
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Рынок акций РФ восстанавливается с возвращением инвесторов в подешевевшие активы

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Рынок акций в среду отскочил выше 3000п по индексу МосБиржи на бумагах Сбербанка и «ЛУКОЙЛа»

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Структура РЖД выйдет из совместного проекта с госкомпанией «Железные дороги Ирана» (IRIR) из-за угрозы попасть под санкции со стороны США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проспект к готовящимся к выпуску еврооблигациям.
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Начались съемки «Мира Юрского периода 3»

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Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к «наступлению» России

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