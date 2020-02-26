Финансы
ФинмаркетРоссийский рынок акций открылся снижением
Американские рынки акций закрыли падением вторые торги подряд. Сегодня фондовая Азия демонстрируют минорный настрой. Котировки фьючерсов на индексы США с утра повышаются.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 17:53, Ашберн
Комментарии
Экономика
РЖД выйдет из проекта модернизации путей в Иране из-за санкций США
Структура РЖД выйдет из совместного проекта с госкомпанией «Железные дороги Ирана» (IRIR) из-за угрозы попасть под санкции со стороны США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проспект к готовящимся к выпуску еврооблигациям.
Общество
Счетная палата не нашла водопровод почти в трети больниц и поликлиник
14% зданий — в аварийном состоянии, требуют реконструкции или капитального ремонта, более чем в 30,5% отсутствует водопровод.
Гаджеты
Назван самый популярный в мире смартфон 2019 года
Самым популярным в мире смартфоном в 2019 году по итогам продаж стал iPhone XR.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Космос
Ракету «Ангара» с Восточного запустят дважды
Ракета "Ангара" в 2024 году будет запущена с космодрома Восточный дважды – с беспилотным космическим кораблем "Орел" и тяжелым космическим аппаратом, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков.
Общество
Роспотребнадзор назвал пути распространения коронавируса
Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, поэтому необходимо строго соблюдать правила гигиены - мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Кино
Начались съемки «Мира Юрского периода 3»
Режиссер Колин Треворроу сообщил о начале съемок третьей части фильма о динозаврах.
Теннис
Рублёв стал первым четвертьфиналистом турнира в Дубае
Политика
Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»
Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Экономика
Пивовары попросили ужесточить требования к составу пива
Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива.
Здоровье
В центре Киева медработники протестуют против реформы медицины
Протесты украинских медработников против медицинской реформы проходят на площади Независимости в центре Киева, сообщает 26 февраля «5 канал».
Происшествия
Историку Соколову предъявили обвинение в хранении оружия
Общество
Названы страны Европы, в которые новый коронавирус проник из Италии
Вспышка нового коронавируса продолжает распространяться по Европе, первые случаи заболевания зарегистрированы в Австрии, Хорватии и Швейцарии, сообщает британский телеканал Sky News.
Космос
Компания Blue Origin открывает новый завод по производству ракетных двигателей в Алабаме
Завод по производству двигателей открылся в Хантсвилле, также известном как «Ракетный город», 17 февраля.
Политика
Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к «наступлению» России
Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к "наступлению" России.
Кино
Добронравов рассказал о возвращении Васильева в «Сваты»
Исполнитель главной роли в сериале "Сваты" Федор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в проект.
Политика
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Футбол
Ляказетт опроверг, что уйдет из «Арсенала» в случае непопадания в ЛЧ
Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт опроверг информацию о пункте в контракте с «канонирами», касающемся попадания в Лигу чемпионов.
Культура
Коллеги Влада Листьева написали имя предполагаемого убийцы
Коллеги Владислава Листьева анонимно написали имя предполагаемого убийцы журналиста в ходе съемок фильма.
Общество
По числу миллиардеров Китай обогнал США
В прошлом году число миллиардеров в КНР выросло на 182, тогда как в США лишь на 59.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Происшествия
Семь человек погибли при стрельбе на заводе в США
В американском городе Милуоки, штат Висконсин, в результате стрельбы погибли семь человек, передает Milwaukee Journal Sentinel.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал освободить наблюдательные пункты Турции в Идлибе
Турецкий лидер напомнил, что срок, в который силы сирийского режима должны отойти к обозначенным в Сочинском меморандуме границам за пределы турецких наблюдательных пунктов, истекает.
Кино
Том Холланд рассказал о планах Sony по выходу Человека-паука из Marvel
Оказывается, у компании Sony был план по выводу Человека-паука из киновселенной Marvel в случае, если кинокомпания не смогла бы договориться о дальнейшем сотрудничестве с Disney и Marvel Studios.
Происшествия
В Киеве мужчина попытался поджечь себя у офиса Зеленского
В Киеве во время митинга медиков мужчина поджег себя у офиса президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".