Финансы

ТАССТАССРоссийский рынок акций закрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,9%

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне подросла на 0,69%, до $39,2 за баррель. Аутсайдерами торгов на Мосбирже стали акции "Северстали", "Полиметалла" и "Полюса", упавшие на 6,6%, 5,3 и 4,1% соответственно.
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Российские школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц

Российские школы оборудуют умными камерами на входе и выходе, а также для видеонаблюдения в классах, сообщила портфельная компания фонда "Роснано" "Элвис-НеоТек".
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Следствие не нашло мотивы у стрелявшего в полицейских в Москве

Следствие считает, что мужчина, который открыл огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, сделал это без какой-либо причины.
Газета.Ru 03:11
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В Тбилиси задержан россиянин, готовивший заказное убийство

Власти Грузии подтвердили задержание россиянина по делу о подготовке заказного убийства.
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Общество

Жену Зеленского госпитализировали с пневмонией

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Политика

Южная Корея заявила, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи

Министерство объединения Республики Корея сообщило, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи, передает агентство Yonhap.
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
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Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане

Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, является более заразным, чем тот, что был обнаружен в Ухане в декабре прошлого года.
Известия вчера в 19:33
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Общество

Сенатор Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году для компенсации нерабочих дней из-за пандемии COVID-19.
РИА Новости 03:47
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым

В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 14 июня в 11:12
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Интернет

«Яндекс» запустил сервис видеозвонков

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Общество

В Госдуме оценили слова Бони о «россиянах-нищебродах»

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Раскрыта многолетняя загадка пульсаров

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Финансы

Россия увеличила вложения в американские госбумаги почти вдвое

Россия в апреле 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги с $3,85 млрд до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям.
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Общество

На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 231 человека

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REGNUM 03:41
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Авто

Infiniti оптимизирует свою модельную линейку

Спорные моменты будущей реструктуризации модельного ряда Infiniti Каргар опустил, отметив только, что связи компании с Nissan станут более тесными.
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Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко

Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
REGNUM вчера в 15:01
Политика

В МИД прокомментировали претензии США к приговору Уилану

Ранее 15 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить.
Известия вчера в 11:26
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Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы

Как сообщают местные СМИ, речь идет об Алене Верди, которая без соответствующего диплома работала пластическим хирургом и искалечила многих пациенток, за что ее стали называть "краснодарская Франкенштейн".
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Происшествия

Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым

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Происшествия

Из реки Мга достали тело мужчины без рук, ног и головы

Тело мужчины без головы, рук и ног нашли около 17:57 в реке Мга на территории Кировского районе Ленинградской области.
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Общество

Правительство России расширило меры поддержки безработных

Индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получают пособие в максимальном размере – 12 130 рублей.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
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Политика

Россия предоставила Турции два самолета-амфибии для тушения пожаров

Два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех").
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Недвижимость

В Москве число сделок на вторичном рынке жилья сократилось на четверть

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Отмечается, что гибридные процессоры Ryzen 4000G в исполнении для настольных компьютеров поступят в продажу 27 июля.
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Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости вчера в 07:14
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Происшествия

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В Красноярске завели дело на побившую внучку бабушку

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нанесения побоев малолетнему ребенку в Красноярске.
Российская газета 02:25
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Кино

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Коммерсантъ вчера в 14:52
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

В Дагестане несколько граждан Азербайджана, которые не могут выехать на родину из-за ограничений по коронавирусу, напали на полицейских.
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