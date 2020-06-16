Финансы
ТАССРоссийский рынок акций закрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,9%
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне подросла на 0,69%, до $39,2 за баррель. Аутсайдерами торгов на Мосбирже стали акции "Северстали", "Полиметалла" и "Полюса", упавшие на 6,6%, 5,3 и 4,1% соответственно.
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Общество
Российские школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
Российские школы оборудуют умными камерами на входе и выходе, а также для видеонаблюдения в классах, сообщила портфельная компания фонда "Роснано" "Элвис-НеоТек".
РИА Новости 03:28
Происшествия
Следствие не нашло мотивы у стрелявшего в полицейских в Москве
Следствие считает, что мужчина, который открыл огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, сделал это без какой-либо причины.
Газета.Ru 03:11
Политика
В Тбилиси задержан россиянин, готовивший заказное убийство
Власти Грузии подтвердили задержание россиянина по делу о подготовке заказного убийства.
Вести.Ru 03:22
Политика
Южная Корея заявила, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи
Министерство объединения Республики Корея сообщило, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи, передает агентство Yonhap.
Коммерсантъ 03:13
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Общество
Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане
Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, является более заразным, чем тот, что был обнаружен в Ухане в декабре прошлого года.
Известия вчера в 19:33
Общество
Сенатор Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году для компенсации нерабочих дней из-за пандемии COVID-19.
РИА Новости 03:47
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 14 июня в 11:12
Интернет
«Яндекс» запустил сервис видеозвонков
Сервис работает в «Яндекс.Браузере» и Chrome, а также в приложениях «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта».
News.ru вчера в 04:54
Общество
В Госдуме оценили слова Бони о «россиянах-нищебродах»
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую Викторию Боню, назвавшую получающих минимальную зарплату россиян нищебродами и алкоголиками.
Газета.Ru 04:11
Технологии
Раскрыта многолетняя загадка пульсаров
Evo-rus.com 02:55
Финансы
Россия увеличила вложения в американские госбумаги почти вдвое
Россия в апреле 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги с $3,85 млрд до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям.
ТАСС вчера в 16:25
Общество
На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 231 человека
Екатеринбург, 16 июня 2020, 10:41 — REGNUM В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 231 пациента.
REGNUM 03:41
Авто
Infiniti оптимизирует свою модельную линейку
Спорные моменты будущей реструктуризации модельного ряда Infiniti Каргар опустил, отметив только, что связи компании с Nissan станут более тесными.
CarsWeek.ru 02:57
Происшествия
Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко
Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
REGNUM вчера в 15:01
Политика
В МИД прокомментировали претензии США к приговору Уилану
Ранее 15 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить.
Известия вчера в 11:26
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы
Как сообщают местные СМИ, речь идет об Алене Верди, которая без соответствующего диплома работала пластическим хирургом и искалечила многих пациенток, за что ее стали называть "краснодарская Франкенштейн".
Вести.Ru вчера в 04:39
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей вчера в 13:58
Происшествия
Из реки Мга достали тело мужчины без рук, ног и головы
Тело мужчины без головы, рук и ног нашли около 17:57 в реке Мга на территории Кировского районе Ленинградской области.
Piter.tv 02:38
Общество
Правительство России расширило меры поддержки безработных
Индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получают пособие в максимальном размере – 12 130 рублей.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
Политика
Россия предоставила Турции два самолета-амфибии для тушения пожаров
Два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех").
РИА Новости 03:08
Недвижимость
В Москве число сделок на вторичном рынке жилья сократилось на четверть
"В мае 2020 года зарегистрировано 3 918 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья – на 25% меньше, чем в предыдущем месяце (5 196)", - говорится в сообщении.
Интерфакс 03:28
Гаджеты
Гибридные процессоры Ryzen 4000G поступят в продажу в конце июля
Отмечается, что гибридные процессоры Ryzen 4000G в исполнении для настольных компьютеров поступят в продажу 27 июля.
ИА Красная Весна вчера в 09:33
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости вчера в 07:14
Происшествия
В Красноярске завели дело на побившую внучку бабушку
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нанесения побоев малолетнему ребенку в Красноярске.
Российская газета 02:25
Кино
Премию «Оскар» из-за коронавируса перенесли на апрель 2021 года
Коммерсантъ вчера в 14:52
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
В Дагестане несколько граждан Азербайджана, которые не могут выехать на родину из-за ограничений по коронавирусу, напали на полицейских.
Российская газета 03:01