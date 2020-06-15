Финансы
News.ruРоссийский рынок акций открылся снижением биржевых индексов
Биржевые индексы снизились на открытии торгов российского рынка акций. Так, индекс МосБиржи потерял 2,1% и достиг отметки в 2687,49 пункта. В свою очередь индекс РТС уменьшился на 2,8%, опускаясь ниже 1203,18 пункта.
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Происшествия
Ефремов вызван на допрос 17 июня по делу о ДТП
Следователи вызвали на допрос 17 июня актера Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом.
ТАСС 08:22
Происшествия
Три человека погибли при перестрелке в Ингушетии
RT на русском 07:53
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
Газета.Ru 06:29
Общество
В Калининградской области открывают парки и зоопарки
РИА Новости 06:10
Происшествия
СК возбудил новое уголовное дело против сотрудников «Норникеля»
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело из-за нарушения экологических норм сотрудниками «Норникеля», говорится в сообщении красноярского управления ведомства.
РБК 07:06
Футбол
«Барселона» не продала Фати «Манчестер Юнайтед» за 150 миллионов евро
Отмечается, руководство "Манчестер Юнайтед" в первый раз предлагало за игрока 100 миллионов евро, однако тогда испанский клуб также отказался продавать 17-летнего футболиста.
Vprognoze.ru 08:36
Общество
Александр Лебедев запустит российскую версию газеты The Independent
Бизнесмен Александр Лебедев, владеющий британским изданием The Independent, принял решение выпуская русскоязычную версию этой газеты.
Московский Комсомолец 06:17
Общество
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы.
Коммерсантъ 05:24
Общество
В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы
Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости 06:06
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
Музыка
Группу Little Big обвинили в плагиате
Общественное телевидение России 07:06
Политика
Митрополит запретил служить священнику за вступление в «Единую Россию»
Митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф запретил в служении настоятеля храма в честь Рождества Христова в селе Арбузовка Цильнинского района Ульяновской области протоиерея Игоря Пашменова сроком на три года из-за вступления в партию «Единая Россия».
Новый День 07:26
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Общество
Против Алексея Навального возбудили дело о клевете
Коммерсантъ вчера в 16:35
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
РИА Новости вчера в 13:33
Политика
Германия и Польша по-прежнему по-разному смотрят на «Северный поток-2»
Германия и Польша по-прежнему имеют различные позиции по поводу строительства газопровода "Северный поток 2", было заявлено на пресс-конференции по итогам встречи главы МИДа Германии Хайко Мааса с его польским коллегой Яцеком Чапутовичем во вторник в Варшаве.
ПРАЙМ 08:14
Общество
Москва перешла на новый этап снятия ограничений
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. В соответствии с графиком снятия в городе ограничений 23 июня в Москве планируется открыть спортивные и детские площадки.
Газета.Ru 05:24
Общество
В Волгоградской области режим самоизоляции отменят с 23 июня
С 23 июня режим самоизоляции в Волгоградской области отменяется.
Высота 102 05:34
Шоу-бизнес
Заявивший о безденежье Пригожин покупает дом у коллеги Дерипаски. Стоимость особняка почти 4 млрд
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, пожаловавшийся на тяжелую финансовую ситуацию звезд эстрады во время вынужденного карантина, рассматривает приобретение элитного дома на Рублевке за 55 миллионов долларов (3,827 млрд рублей).
URA.Ru 06:48
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Происшествия
Судебное следствие по делу террористической организации «Сеть» в Петербурге завершено
Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге завершил судебное следствие по делу террористической организации "Сеть" в отношении его предполагаемых участников Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 08:13
Политика
В Йемене похитили напечатанные в России банкноты на $255 млн
В Йемене боевики, представляющие «Южный переходный совет», напали на правительственный конвой и захватили отпечатанные в России банкноты.
РБК 07:23
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Получается, что если родители двух детей остались без работы, то ежемесячно каждый из них будет получать по шесть тысяч рублей в добавок к пособию по безработице.
ФедералПресс 04:14
Шоу-бизнес
Певица Глюкоза нежно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
Сегодня, 16 июня, звездные супруги отмечают годовщину свадьбы. Наталья и Александр счастливо прожили в браке уже 14 лет.
Летидор 06:15
Армия и оружие
Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии
«Сегодня в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М4», — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Известия 06:47
Общество
В Пекине произошла новая вспышка коронавируса
Руководитель пресс-службы правительства Пекина Сюй Хэцзянь назвал очень высоким риск дальнейшего распространения коронавируса SARS-CoV-2 в столице Китая из-за новой вспышки инфекции на городском продуктовом рынке «Синьфади».
Ридус вчера в 01:01
Происшествия
Очаг коронавируса нашли в больнице Воронежской области
По информации издания, COVID-19 диагностировали у 11 медиков терапевтического отделения больницы.
Обозреватель Врн 05:32