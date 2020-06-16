Экономика
News.ruРоссийский рынок акций открылся снижением биржевых индексов
Биржевые индексы снизились на открытии торгов российского рынка акций. Так, индекс МосБиржи потерял 2,1% и достиг отметки в 2687,49 пункта. В свою очередь индекс РТС уменьшился на 2,8%, опускаясь ниже 1203,18 пункта.
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Общество
В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
Общество
В Симферополе отменили проведение парада Победы
Симферополь, 16 июня 2020, 11:58 — REGNUM Назначенный на 24 июня парад Победы в Симферополе не состоится, заявила 16 июня глава города Елена Проценко.
REGNUM 04:58
Политика
В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе, считают в Кремле.
Российская газета 06:09
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
РИА Новости вчера в 14:11
Музыка
Названы даты проведения Евровидения-2021
Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение» объявили даты проведения мероприятия на 2021 год.
Live24 вчера в 09:39
Транспорт
На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда
В Москве осенью планируют снизить стоимость проезда на одной из линий метро. Эксперимент проведут вне утреннего часа пик.
Российская газета 05:11
Футбол
«Химки» собираются получить лицензию для участия в Лиге Европы
Победитель Кубка России получает путевку в ЛЕ.Ранее стало известно, что «Химки» подали документы для лицензирования в ФНЛ на сезон-2020/21.
Soccer.ru 06:16
Технологии
Еврокомиссия начала антимонопольные расследования в отношении Apple
Еврокомиссия начала два антимонопольных расследования в отношении американской компании Apple касательно соответствия онлайн-магазина App Store и платёжной системы Apple Pay нормам Евросоюза, говорится в ЕК.
Rambler News Service 06:57
Общество
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект об урегулировании удаленной работы. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
Газета.Ru 06:35
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП
REGNUM вчера в 04:11
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
RT на русском 01:26
Общество
Москва перешла на новый этап снятия ограничений
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. В соответствии с графиком снятия в городе ограничений 23 июня в Москве планируется открыть спортивные и детские площадки.
Газета.Ru 05:24
Общество
Общая сумма штрафов за самоизоляцию в России составила миллиард рублей
В России общая сумма штрафов за нарушение режима самоизоляции составила почти 1 миллиард рублей.
Neva.Today 05:49
Происшествия
В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину
В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
Технологии
Энтузиаст добавил компьютер в Minecraft и сыграл на нём в Doom
News.ru вчера в 10:06
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Политика
Песков рассказал о сроках проведения «прямой линии» с президентом
«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет после общероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны, ее сроки были сдвинуты.
Известия 06:23
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Происшествия
В Екатеринбурге начался суд над обвиняемым в нападении на журналиста
Екатеринбург, 15 июня 2020, 10:58 — REGNUM В Екатеринбурге стартовал суд над мужчиной, которого обвиняют в причинении вреда здоровью журналисту Максиму Румянцеву.
REGNUM вчера в 03:58
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
В России вводится новое денежное пособие.
ФедералПресс 04:14
Автоспорт
Хэмилтон встанет на одно колено перед Гран-при Австрии
Metaratings 06:11
Армия и оружие
Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии
Бомба взорвалась на трассе М-4 в Идлибе, позднее в Минобороны РФ рассказали, что военный патруль Турции подорвался на самодельном взрывном устройстве.
Известия 06:47
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
Газета.Ru 06:29
Армия и оружие
Турция начала военную операцию против курдов в Ираке
По информации телеканала TRT, в последнее время со стороны членов РПК якобы выросло число нападений на полицейские участки и пограничные поселения, поэтому было принято решение провести военную операцию для того, чтобы обезопасить население и границы страны.
RuNews24.ru вчера в 01:53
Армия и оружие
США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Телеканал «Звезда» показал сюжет о погружении российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, в котором представители центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований рассказали, что за погружением пытались следить крейсер и разведывательные самолеты США.
Военное дело вчера в 00:02
Энергетика
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно природного газа, и республика может найти альтернативу его поставкам из России.
РИА Новости 05:12
Политика
КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей
Северная Корея разорвала линии связи с Южной Кореей 9 июня, поводом стало распространение листовок с пропагандой против КНДР в приграничной зоне.
Ведомости 04:58