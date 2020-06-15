Финансы
ТАССРоссийский рынок акций закрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,9%
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне подросла на 0,69%, до $39,2 за баррель. Аутсайдерами торгов на Мосбирже стали акции "Северстали", "Полиметалла" и "Полюса", упавшие на 6,6%, 5,3 и 4,1% соответственно.
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Раньше середины июля оставшиеся ограничения по коронавирусу в Москве не будут сняты.
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Общество
В Совфеде предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
"В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января", - говорится в законопроекте.
Газета.Ru 05:49
Общество
Минздрав допустил снятие всех ограничений по коронавирусу в следующем году
Глава Минздрава Михаил Мурашко допустил, что полностью отказаться от ограничений из-за коронавируса в России можно будет в феврале 2021 года.
Газета.Ru 11:57
Религия
Монастырь бывшего «духовника Поклонской» перешёл под охрану казаков
Как сообщало ИА REGNUM, монастырь схиигумена Сергия (Романова) перешёл на осадное положение. Игуменья Варвара покинула территорию.
REGNUM 12:11
Происшествия
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Моя Москва.онлайн 09:39
Музыка
Группу Little Big заподозрили в плагиате у The Black Eyed Peas
Одна из пользовательниц TikTok сравнила композиции петербургской группы Little Big и американского хип-хоп-коллектива The Black Eyed Peas.
РЕН ТВ 07:16
Армия и оружие
Найден секретный план вторжения Турции в Грецию и Армению
Остались нетронутыми только два — планы по вторжению в Армению (составлен 15 августа 2000 года) и в Грецию (13 июня 2014-го).
Lenta.ru 11:05
Происшествия
Адвокат подаст жалобу из-за публикации видео ссоры Соколова и Ещенко
Защищавший историка Олега Соколова адвокат Александр Почуев заявил РИА Новости, что намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за утечек информации по уголовному делу и формирования негативного общественного мнения.
РИА Новости 04:24
Фигурное катание
Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.
Газета.Ru 11:45
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Российская газета вчера в 18:37
Происшествия
Власти оценили состояние двух пострадавших в ДТП под Челябинском
Двое пострадавших в ДТП с участием шести автомобилей, которое произошло во вторник в Челябинской области, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 09:20
Происшествия
В Ленобласти из реки выловили тело мужчины с женской грудью
В Ленинградской области в реке Мга обнаружили тело мужчины без рук, ног и головы с грудными имплантатами. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Газета.Ru 06:07
Общество
Россиянин стал женщиной и отсудил семизначную сумму за увольнение
Женщина-трансгендер Анастасия Васильева отсудила семизначную сумму за увольнение с должности печатницы в типографии.
Lenta.ru 12:07
Общество
РБК: В магазинах начали продавать Конституцию с поправками
В книжных магазинах появились издания текста Конституции с поправками, которые вынесены на голосование 1 июля.
Моя Москва.онлайн 03:05
Общество
В 13 российских городах отменили парады Победы
Парад Победы, запланированный на 24 июня, не состоится в 13 городах России из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 02:42
Спорт
Чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров Дуади погибла во Франции
Чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров Люси Дуади погибла во Франции.
RT на русском 02:44
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
Августовский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подорожал на 0,61% до $40,02 за баррель впервые с 11 июня.
Газета.Ru 04:58
Общество
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
РИА Новости 08:54
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«Химки» подали документы на лицензирование для участия в Лиге Европы
«Химки» приступили к оформлению заявки на участие в Лиге Европы.
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Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Распоряжение расширяет перечень информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат, отмечает «Газета.ру».
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Игры
Electronic Arts анонсировала игру Star Wars: Squadrons
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Evo-rus.com 03:32
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия 11:29
Путешествия
Отдых в Крыму оказался для россиян слишком дорогим
Интерес российских туристов к Крыму вырос, но покупать туры они не готовы.
Южный Федеральный 10:31
Происшествия
Полиция в Красноярске нашла женщину, избившую внучку в лифте
Полиция нашла и передала в Следственный комитет женщину, избившую в лифте в Красноярске маленькую внучку.
ТАСС вчера в 23:23