Финансы
News.ruРоссийский рынок акций открылся снижением биржевых индексов
Биржевые индексы снизились на открытии торгов российского рынка акций. Так, индекс МосБиржи потерял 2,1% и достиг отметки в 2687,49 пункта. В свою очередь индекс РТС уменьшился на 2,8%, опускаясь ниже 1203,18 пункта.
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Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК 09:09
Кино
Вышел трейлер продолжения «Поезда в Пусан»
Появился трейлер продолжения хоррора южнокорейского режиссёра Ён Сан Хо «Поезд в Пусан». Новый проект получил название «Полуостров».
News.ru 05:43
Баскетбол
«Норникель» может сократить финансирование баскетбольного клуба ЦСКА
Горно-металлургическая компания "Норильский никель", являющаяся владельцем московского баскетбольного клуба ЦСКА, может сократить финансирование из-за экологической катастрофы в Норильске и последствий пандемии коронавируса.
ТАСС Спорт 06:21
Общество
Соблюдение дистанции на летних верандах Москвы проверят квадрокоптеры
Посетители должны будут носить маски и перчатки, как и в любом общественном месте — масочный режим сохраняется с 12 июня.
Известия 07:56
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Гаджеты
Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию MIUI 12.0.1
Прошлогодний флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию новейшей прошивки MIUI 12.0.1, которая принесла с собой совершенно новый дизайн и суперобои, а также прочие изменения.
iXBT.com 01:11
Политика
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru 08:06
Армия и оружие
Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США
Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
Происшествия
Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения
Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
BFM.ru 03:30
Политика
Парламент Армении лишил Гагика Царукяна неприкосновенности
Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности главу оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.
Российская газета 09:00
Футбол
Денис Давыдов находится на просмотре в «Шиннике»
25-летний футболист находится на просмотре. В «Шиннике» подтвердили, что Давыдов тренируется с командой.
Матч ТВ 03:30
Армия и оружие
Американские беспилотники MQ-9 временно разместят в Эстонии
Разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты ВВС США MQ-9 Reaper будут впервые переброшены на авиабазу Эмари в Эстонии.
Известия 09:04
Фигурное катание
Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
РИА Новости вчера в 14:47
Энергетика
Польша добилась от «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ
"Газпром" перечислит польской PGNiG $1,5 млрд до 1 июля 2020 года.
Утро.ru вчера в 07:54
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
Здоровье
Кардиолог Юрий Конев: «Хороший врач лечит человека, а не орган»
Ранее кардиолог перечислил способы корректировки пульса в домашних условиях.
Pravda.Ru 09:35
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 10:05
Хоккей
«Баффало» уволил генменеджера Боттерилла. Его сменил Адамс
Руководство клуба Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» уволило с поста генерального менеджера Джейсона Боттерилла, информирует официальный сайт «клинков».
Чемпионат 10:06
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Известия вчера в 03:08
Игры
Обладателям третьего «Ведьмака» подарят бесплатную копию игры в сервисе GOG
Акция продлится до 23 июня 2020 года. Напомним, GOG Galaxy 2.0 — это сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр.
REGNUM 09:31
Происшествия
Обвинение попросило 15 лет лишения свободы для Атамбаева
РИА Новости 08:58
Футбол
РФС разрешил «Тамбову» проводить домашние матчи на стадионах ЧМ-2018
Российский футбольный союз (РФС) разрешил «Тамбову» до конца 2020 года проводить домашние матчи Российской Премьер-Лиги и Кубка России на одном из стадионов чемпионата мира—2018, а «Оренбургу» — на арене «Газовик», сообщает пресс-служба организации.
Чемпионат 09:53
Гаджеты
Представлен производительный смартфон HTC U20 5G
Тайваньская компания HTC довольно неожиданно представила смартфон HTC U20 5G, который стал её первой моделью с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.
Megaobzor.com 05:56
Армия и оружие
США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Телеканал «Звезда» показал сюжет о погружении российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, в котором представители центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований рассказали, что за погружением пытались следить крейсер и разведывательные самолеты США.
Военное дело вчера в 00:02
Общество
В Москве выпущено штормовое предупреждение из-за жары
Штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой выпущено в Москве, где в ближайшее время температура достигнет 30-31 градуса выше нуля.
ТАСС 07:59
Авто
В России появилась новая схема обмана при продаже машин
В России мошенники стали применять новую схему обмана покупателей на вторичном автомобильном рынке.
ПРАЙМ 09:02