Финансы

News.ruNews.ruРоссийский рынок акций открылся снижением биржевых индексов

Биржевые индексы снизились на открытии торгов российского рынка акций. Так, индекс МосБиржи потерял 2,1% и достиг отметки в 2687,49 пункта. В свою очередь индекс РТС уменьшился на 2,8%, опускаясь ниже 1203,18 пункта.
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Российский фондовый рынок открылся в «зеленой зоне»

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В России появилась новая схема обмана при продаже машин

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